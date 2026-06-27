SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартаплар

·0·Техно
SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартаплар

Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси нафақат коинотни забт этишда етакчилик қилмоқда, балки бутун бошли янги тадбиркорлар авлодини шакллантирувчи ўзига хос "инкубатор" вазифасини ҳам бажармоқда. Крустдата таҳлилий компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, SpaceX'нинг собиқ ходимлари томонидан асос солинган компаниялар сони 1330 тага етган. Бу кўрсаткич компаниянинг технологик экотизимга таъсири нақадар улкан эканлигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ушбу стартаплар бугунги кунга қадар инвесторлардан жами 9,2 миллиард доллар миқдорида капитал жалб қилишга муваффақ бўлган. SpaceX мактабини ўтаган муҳандис ва менежерлар нафақат коинот, балки мудофаа, авиация, сунъий интеллект (AI) ва биотехнология каби юқори технологик соҳаларда ҳам ўз бизнесларини йўлга қўйишмоқда. Бу эса SpaceX'ни замонавий технологиялар оламидаги энг йирик кадрлар фабрикасига айлантирмоқда.

Коинот иқтисодиётининг янги иштирокчилари

SpaceX'дан ажралиб чиққан тадбиркорларнинг аксарияти айнан коинот саноатида қолиб, бозорда янги йўналишларни очишмоқда. Ҳозирда ушбу соҳанинг асосий ўйинчилари саналган қуйидаги компаниялар айнан собиқ SpaceX ходимлари томонидан ташкил этилган:
  • Firefly Аэроспасе;
  • Relativity Space;
  • Apex ва Stoke Space;
  • K2 Спасе ҳамда Импульсе Спасе;
  • Хона Спасе Сйстеms.

Ушбу компаниялар кўп маротаба ишлатиладиган ракеталардан тортиб, ўта аниқликдаги сунъий йўлдош навигацияси ва хусусий орбитал тизимларгача бўлган лойиҳалар устида ишламоқда. Аслида, бу жараён АҚШ хусусий коинот саноатининг иккинчи тўлқинини шакллантирмоқда, десак муболаға бўлмайди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, SpaceX муҳандислик ёндашувлари ва ишлаб чиқариш стандартлари бутун саноат бўйлаб тез суръатларда ёйилмоқда.

Рақобатчилар билан кадрлар алмашинуви

Қизиқарли жиҳати шундаки, SpaceX нафақат стартаплар, балки бевосита рақобатчилар учун ҳам асосий кадрлар манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Масалан, Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компаниясининг 300 дан ортиқ амалдаги ходимлари илгари SpaceX'да фаолият юритган. Шу билан бирга, тескари оқим ҳам мавжуд: SpaceX'нинг 130 га яқин ходими ўз тажрибасини айнан Blue Origin'да бошлаган.

Бундай кадрлар алмашинуви соҳадаги компетенсияларнинг ўзаро ўтишини таъминлайди. Бу эса анъанавий аэрокосмик саноатга қараганда ривожланиш суръатларини бир неча баробар тезлаштиради. Муҳандислар бир компаниядан иккинчисига ўтар экан, ўзлари билан бирга энг самарали иш услублари ва инновацион ғояларни олиб ўтадилар.

Крустдата мутахассислари SpaceX ходимларининг таълим даражасини ҳам таҳлил қилиб чиқишди. Компаниянинг АҚШдаги 8200 дан ортиқ ходими орасида энг кўп битирувчилар етакчи муҳандислик университетларидан келган. Хусусан, Георгиа Институте оф Течнологй, Мичиган университети, Пурдуе университети ва Техас университети (Остин) битирувчилари компаниянинг интеллектуал ядросини ташкил этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, SpaceX шунчаки ракета ишлаб чиқарувчи корхона эмас, балки янги коинот иқтисодиётининг марказий тугунидир. Муҳандисларнинг оммавий равишда стартапларга ва рақобатчи компанияларга ўтиши бутун тармоқ ривожини тезлаштириб, янги ўйинчилар учун бозорга кириш тўсиқларини камайтирмоқда. Бу эса яқин келажакда коинот технологиялари янада арзонлашиши ва оммалашишига хизмат қилади.

SpaceXElon MuskСтартапКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиNovaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айландиБугун, 00:30NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиTelegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиКеча, 23:23Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди