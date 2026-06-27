Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига киради

·0·Техно
Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига киради

АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) миллиардер Elon Muskга SpaceX компаниясининг собиқ муҳандислари томонидан асос солинган Mesh Оптикал Течнологиес стартапини сотиб олишга рухсат берди. Ушбу келашув сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари учун юқори тезликдаги алоқа инфратузилмасини яратишда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, регулятор антимонополия текширувини тезлаштирилган тартибда якунлаган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Mesh Оптикал стартапи ўтган йили Травис Брашеарс, Камерон Ramос ва Серена Гровн-Ҳаеберли томонидан ташкил этилган эди. Ушбу мутахассислар илгари SpaceX лойиҳаларида фаолият юритиб, Starlink сунъий йўлдошлари ўртасида лазерли алоқа тизимларини (оптикал коммуникатион линкс) ишлаб чиқишган. Эндиликда улар ушбу технологияни ер устидаги маълумотлар марказларига (дата сентерс) мослаштириш устида иш олиб бормоқда.

Лазерли технологияларнинг афзаллиги

Mesh Оптикал томонидан таклиф этилаётган оптик трансиверлар анъанавий электр асосидаги тизимларга қараганда анча тезкор ва энергия жиҳатидан тежамкор ҳисобланади. Маълумотларни ёруғлик ёрдамида узатиш технологияси замонавий суперкомпьютерлар ва сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун зарур бўлган улкан маълумотлар оқимини кечикишларсиз бошқариш имконини беради.

Жорий йилнинг феврал ойида Mesh Оптикал ўзининг илк инвестиция босқичида Триве Капитал бошчилигида 50 миллион доллар маблағ жалб қилган эди. Стартапнинг қисқа вақт ичида бундай муваффақиятга эришиши ва собиқ иш берувчиси эътиборига тушиши унинг технологик ечимлари нақадар долзарб эканлигидан далолат беради.

SpaceX учун стратегик аҳамият

Ушбу харид SpaceX учун шунчаки кадрлар масаласи эмас, балки стратегик кенгайиш босқичидир. Сўнгги вақтларда компания Anthropic, Google ва Рефлектион AI каби йирик сунъий интеллект ишлаб чиқувчилари билан ҳамкорлик ўрнатиб, уларга ўз маълумотлар марказларида ҳисоблаш қувватларини тақдим эта бошлади. Бу эса компания учун янги ва даромадли бизнес йўналишига айланди.

Mesh технологияларининг интеграцияси SpaceX маълумотлар марказлари самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ушбу ечимлар нафақат Ер юзидаги серверларда, балки келажакда коинотда жойлашадиган орбитал маълумотлар марказларида ҳам қўлланилиши мумкин. Бу эса Мускнинг коинотни ўзлаштириш ва глобал интернет қамровини кенгайтириш борасидаги режаларига тўла мос келади.

Ҳозирча келашувнинг молиявий тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, ФТК рухсати жараённинг якуний босқичга кирганини англатади. Ушбу қадам SpaceX компаниясини нафақат ракетасозлик, балки юқори технологияли инфратузилма бозорида ҳам етакчига айлантириши мумкин.

Elon MuskSpaceXMesh ОптикалТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларБугун, 05:51NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиNASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилигиБугун, 04:51Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиЯпония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиБугун, 03:57OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиOnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиБугун, 03:27Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиСуғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр