Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига киради
АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) миллиардер Elon Muskга SpaceX компаниясининг собиқ муҳандислари томонидан асос солинган Mesh Оптикал Течнологиес стартапини сотиб олишга рухсат берди. Ушбу келашув сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари учун юқори тезликдаги алоқа инфратузилмасини яратишда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, регулятор антимонополия текширувини тезлаштирилган тартибда якунлаган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Mesh Оптикал стартапи ўтган йили Травис Брашеарс, Камерон Ramос ва Серена Гровн-Ҳаеберли томонидан ташкил этилган эди. Ушбу мутахассислар илгари SpaceX лойиҳаларида фаолият юритиб, Starlink сунъий йўлдошлари ўртасида лазерли алоқа тизимларини (оптикал коммуникатион линкс) ишлаб чиқишган. Эндиликда улар ушбу технологияни ер устидаги маълумотлар марказларига (дата сентерс) мослаштириш устида иш олиб бормоқда.
Лазерли технологияларнинг афзаллигиMesh Оптикал томонидан таклиф этилаётган оптик трансиверлар анъанавий электр асосидаги тизимларга қараганда анча тезкор ва энергия жиҳатидан тежамкор ҳисобланади. Маълумотларни ёруғлик ёрдамида узатиш технологияси замонавий суперкомпьютерлар ва сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун зарур бўлган улкан маълумотлар оқимини кечикишларсиз бошқариш имконини беради.
Жорий йилнинг феврал ойида Mesh Оптикал ўзининг илк инвестиция босқичида Триве Капитал бошчилигида 50 миллион доллар маблағ жалб қилган эди. Стартапнинг қисқа вақт ичида бундай муваффақиятга эришиши ва собиқ иш берувчиси эътиборига тушиши унинг технологик ечимлари нақадар долзарб эканлигидан далолат беради.
SpaceX учун стратегик аҳамиятУшбу харид SpaceX учун шунчаки кадрлар масаласи эмас, балки стратегик кенгайиш босқичидир. Сўнгги вақтларда компания Anthropic, Google ва Рефлектион AI каби йирик сунъий интеллект ишлаб чиқувчилари билан ҳамкорлик ўрнатиб, уларга ўз маълумотлар марказларида ҳисоблаш қувватларини тақдим эта бошлади. Бу эса компания учун янги ва даромадли бизнес йўналишига айланди.
Mesh технологияларининг интеграцияси SpaceX маълумотлар марказлари самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ушбу ечимлар нафақат Ер юзидаги серверларда, балки келажакда коинотда жойлашадиган орбитал маълумотлар марказларида ҳам қўлланилиши мумкин. Бу эса Мускнинг коинотни ўзлаштириш ва глобал интернет қамровини кенгайтириш борасидаги режаларига тўла мос келади.
Ҳозирча келашувнинг молиявий тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, ФТК рухсати жараённинг якуний босқичга кирганини англатади. Ушбу қадам SpaceX компаниясини нафақат ракетасозлик, балки юқори технологияли инфратузилма бозорида ҳам етакчига айлантириши мумкин.
…