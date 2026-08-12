Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқда
Когнитион янги молиялаштириш раунди доирасида қиймати 40 миллиард доллардан кам бўлмаган баҳолаш асосида инвестиция жалб этишни режалаштирмоқда. Компания бу кўрсаткичга йилига 1 миллиард долларлик даромад олиш тезлигига эришиш орқали чиқишни кўзламоқда, май ойида эса 26 миллиард долларлик баҳолаш асосида 1 миллиард доллар сармоя тўплаган эди.
Сунъий интеллект соҳасида дастурлаш жараёнларини автоматлаштиришга ихтисослашган Когнитион статапи янги молиялаштириш раунди доирасида ўз қийматини кескин ошириш бўйича музокараларни бошлади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания 40 миллиард доллардан кам бўлмаган баҳолаш асосида йирик сармояларни жалб этишни режалаштирмоқда. Бу кўрсаткичга йилига 1 миллиард долларлик даромад олиш тезлигига (АРР) эришиш орқали чиқиш кўзда тутилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиялаштириш истиқболи Когнитион учун навбатдаги улкан сакраш бўлади. Жорий йилнинг май ойидагина компания 26 миллиард долларлик баҳолаш асосида 1 миллиард доллар миқдорида сармоя тўплаган эди. Oraдан атиги уч ой ўтиб, лойиҳанинг молиявий кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсгани ва инвесторларнинг унга бўлган қизиқиши янада ортгани кузатилмоқда.
Девин имкониятлари ва корпоратив талабКомпаниянинг асосий маҳсулоти бўлган Девин номли сунъий интеллект агенти дастурчилар орасида тезда оммалашди. Аввалроқ Когнитион раҳбари Скотт Ву TechCrunch нашрига берган интервюсида корпоратив мижозлар Девин имкониятларидан фойдаланишни сўнгги олти ой давомида ҳар ойда ўртача 50 фоизга ошириб бораётганини тасдиқлаган эди. Май ойида компаниянинг йиллик даромад тезлиги 492 миллион долларни ташкил этгани маълум қилинган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Девин инсон ўрнини эгаллаш учун эмас, балки кундалик ва зерикарли юмушларни бажаришга мўлжалланган. У кўпинча эскирган дастурий таъминотларни янгилаш ёки иловаларни бир платформадан бошқасига ўтказиш каби дастурчилар унчалик хуш кўрмайдиган узоқ муддатли ва машаққатли ишларни бажаради. Корхоналарнинг ушбу технологияни фаол қабул қилаётгани сабабларидан бири ҳам айнан шунда.
Машҳур мижозлар ва келажак истиқболлариҲозирги кунда Когнитион хизматларидан дунёнинг етакчи компаниялари ва ташкилотлари фойдаланмоқда. Хусусан, Mercedes-Benz, NASA ва Goldman Sachs каби йирик брендлар мижозлар қаторидан жой олган. Бу эса сунъий интеллект агентининг нафақат стартаплар, балки глобал миқёсдаги йирик индустриялар учун ҳам муҳим воситага айланиб бораётганини кўрсатади.
Скотт Вунинг ўзи ёш дастурлаш даҳоларидан бири сифатида танилган бўлиб, компания олдига қўйилган улкан мақсадлар технология бозорида сунъий интеллектнинг ўрни яна-да мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. 40 миллиард долларлик қийматга эришиш эҳтимоли Когнитион компаниясини сунъий интеллект саноатидаги энг қимматли хусусий лойиҳалардан бирига айлантириши мумкин.
…