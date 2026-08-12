Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқда

·21·Техно
Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқда
Қисқача

Когнитион янги молиялаштириш раунди доирасида қиймати 40 миллиард доллардан кам бўлмаган баҳолаш асосида инвестиция жалб этишни режалаштирмоқда. Компания бу кўрсаткичга йилига 1 миллиард долларлик даромад олиш тезлигига эришиш орқали чиқишни кўзламоқда, май ойида эса 26 миллиард долларлик баҳолаш асосида 1 миллиард доллар сармоя тўплаган эди.

Сунъий интеллект соҳасида дастурлаш жараёнларини автоматлаштиришга ихтисослашган Когнитион статапи янги молиялаштириш раунди доирасида ўз қийматини кескин ошириш бўйича музокараларни бошлади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания 40 миллиард доллардан кам бўлмаган баҳолаш асосида йирик сармояларни жалб этишни режалаштирмоқда. Бу кўрсаткичга йилига 1 миллиард долларлик даромад олиш тезлигига (АРР) эришиш орқали чиқиш кўзда тутилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиялаштириш истиқболи Когнитион учун навбатдаги улкан сакраш бўлади. Жорий йилнинг май ойидагина компания 26 миллиард долларлик баҳолаш асосида 1 миллиард доллар миқдорида сармоя тўплаган эди. Oraдан атиги уч ой ўтиб, лойиҳанинг молиявий кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсгани ва инвесторларнинг унга бўлган қизиқиши янада ортгани кузатилмоқда.

Девин имкониятлари ва корпоратив талаб

Компаниянинг асосий маҳсулоти бўлган Девин номли сунъий интеллект агенти дастурчилар орасида тезда оммалашди. Аввалроқ Когнитион раҳбари Скотт Ву TechCrunch нашрига берган интервюсида корпоратив мижозлар Девин имкониятларидан фойдаланишни сўнгги олти ой давомида ҳар ойда ўртача 50 фоизга ошириб бораётганини тасдиқлаган эди. Май ойида компаниянинг йиллик даромад тезлиги 492 миллион долларни ташкил этгани маълум қилинган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Девин инсон ўрнини эгаллаш учун эмас, балки кундалик ва зерикарли юмушларни бажаришга мўлжалланган. У кўпинча эскирган дастурий таъминотларни янгилаш ёки иловаларни бир платформадан бошқасига ўтказиш каби дастурчилар унчалик хуш кўрмайдиган узоқ муддатли ва машаққатли ишларни бажаради. Корхоналарнинг ушбу технологияни фаол қабул қилаётгани сабабларидан бири ҳам айнан шунда.

Машҳур мижозлар ва келажак истиқболлари

Ҳозирги кунда Когнитион хизматларидан дунёнинг етакчи компаниялари ва ташкилотлари фойдаланмоқда. Хусусан, Mercedes-Benz, NASA ва Goldman Sachs каби йирик брендлар мижозлар қаторидан жой олган. Бу эса сунъий интеллект агентининг нафақат стартаплар, балки глобал миқёсдаги йирик индустриялар учун ҳам муҳим воситага айланиб бораётганини кўрсатади.

Скотт Вунинг ўзи ёш дастурлаш даҳоларидан бири сифатида танилган бўлиб, компания олдига қўйилган улкан мақсадлар технология бозорида сунъий интеллектнинг ўрни яна-да мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. 40 миллиард долларлик қийматга эришиш эҳтимоли Когнитион компаниясини сунъий интеллект саноатидаги энг қимматли хусусий лойиҳалардан бирига айлантириши мумкин.

КогнитионДевинСунъий интеллектТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди