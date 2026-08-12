Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатди

·13·Авто
Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатди
Қисқача

General Motors Chevrolet бренди Хитойдаги янги автомобиллар чакана савдосини тўхтатишини тасдиқлади. Chevrolet автомобилларини Хитойда ишлаб чиқариш давом этади, бироқ асосий эътибор АҚШдан ташқари халқаро бозорларга экспорт қилишга қаратилади. Жорий йилнинг биринчи ярмида Хитойдан Chevrolet автомобиллари экспорти 6 930 донани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,9 фоизга ошган.

Автомобилсозлик оламида йирик ўзгариш юз берди: General Motors компанияси ўзининг афсонавий Chevrolet бренди Хитой бозорида янги автомобиллар савдосини расман тўхтатишини тасдиқлади. Шундай қилиб, бир асрлик тарихга эга ва Осиё мамлакатида қарийб 21 йил давомида фаолият юритган таниқли марка маҳаллий чакана савдо бозорини тарк этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўтмишда Chevrolet автомобилларининг Хитойдаги йиллик савдоси 760 000 донадан ошган, мамлакатдаги бренд эгаларининг умумий сони эса 7,5 миллион нафардан ортганди. Бироқ сўнгги йиллардаги шиддатли рақобат ва бозор талабларининг ўзгариши ушбу стратегик қарорга сабаб бўлган.

Ишлаб чиқариш давом этади, бироқ бошқа мақсадлар учун

General Motors Хитойдаги қўшма корхона ўз фаолиятини сақлаб қолиши ҳамда Chevrolet автомобилларини ишлаб чиқариш мамлакат ҳудудида давом этишини аниқлаштирди. Бироқ эндиликда асосий эътибор АҚШдан ташқари халқаро бозорларга экспорт қилишга қаратилади.

Натионал Бусинесс Даилй нашрига берган баёнотида GM Чина жорий Chevrolet моделлар қатори халқаро экспорт бозорлари эҳтиёжларига энг юқори даражада мос келишини таъкидлади. Хитой йўловчи автомобиллари ассоциацияси (КПКА) маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида Хитойдан Chevrolet автомобилларини экспорт қилиш ҳажми 6 930 донани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,9 фоизга ошган.

САИК-GM ҳамкорлиги ва келажакдаги режалар

Мазкур ўзгариш General Motors ва САИК Мотор ўртасидаги узоқ муддатли стратегик келишувларга тўла мос келади. Яқинда томонлар САИК-GM қўшма корхонасининг муддатини яна 20 йилга — 2047 йилгача узайтириш бўйича стратегик шартнома имзолашди. Бу минтақадаги йирик қўшма корхоналар тарихидаги энг узоқ муддатли узайтиришлардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, ҳамкорлар 2030 йилгача янги энергия манбаларида ишлайдиган (НEV) камида 30 та янги автомобил моделини бозорга чиқариш режаларини эълон қилишди. Бунда асосий эътибор Cadillac ва Буикк брендларини тўлиқ электрификация қилишга қаратилиши кўзда тутилган.

ChevroletGeneral MotorsХитой бозориСАИК-GMАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиБолидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиКеча, 18:29Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиКеча, 17:50Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиКеча, 14:26Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБуюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаКеча, 13:20Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаКеча, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиКеча, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади