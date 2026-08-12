Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатди
General Motors Chevrolet бренди Хитойдаги янги автомобиллар чакана савдосини тўхтатишини тасдиқлади. Chevrolet автомобилларини Хитойда ишлаб чиқариш давом этади, бироқ асосий эътибор АҚШдан ташқари халқаро бозорларга экспорт қилишга қаратилади. Жорий йилнинг биринчи ярмида Хитойдан Chevrolet автомобиллари экспорти 6 930 донани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,9 фоизга ошган.
Автомобилсозлик оламида йирик ўзгариш юз берди: General Motors компанияси ўзининг афсонавий Chevrolet бренди Хитой бозорида янги автомобиллар савдосини расман тўхтатишини тасдиқлади. Шундай қилиб, бир асрлик тарихга эга ва Осиё мамлакатида қарийб 21 йил давомида фаолият юритган таниқли марка маҳаллий чакана савдо бозорини тарк этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўтмишда Chevrolet автомобилларининг Хитойдаги йиллик савдоси 760 000 донадан ошган, мамлакатдаги бренд эгаларининг умумий сони эса 7,5 миллион нафардан ортганди. Бироқ сўнгги йиллардаги шиддатли рақобат ва бозор талабларининг ўзгариши ушбу стратегик қарорга сабаб бўлган.
Ишлаб чиқариш давом этади, бироқ бошқа мақсадлар учунGeneral Motors Хитойдаги қўшма корхона ўз фаолиятини сақлаб қолиши ҳамда Chevrolet автомобилларини ишлаб чиқариш мамлакат ҳудудида давом этишини аниқлаштирди. Бироқ эндиликда асосий эътибор АҚШдан ташқари халқаро бозорларга экспорт қилишга қаратилади.
Натионал Бусинесс Даилй нашрига берган баёнотида GM Чина жорий Chevrolet моделлар қатори халқаро экспорт бозорлари эҳтиёжларига энг юқори даражада мос келишини таъкидлади. Хитой йўловчи автомобиллари ассоциацияси (КПКА) маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида Хитойдан Chevrolet автомобилларини экспорт қилиш ҳажми 6 930 донани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,9 фоизга ошган.
САИК-GM ҳамкорлиги ва келажакдаги режаларМазкур ўзгариш General Motors ва САИК Мотор ўртасидаги узоқ муддатли стратегик келишувларга тўла мос келади. Яқинда томонлар САИК-GM қўшма корхонасининг муддатини яна 20 йилга — 2047 йилгача узайтириш бўйича стратегик шартнома имзолашди. Бу минтақадаги йирик қўшма корхоналар тарихидаги энг узоқ муддатли узайтиришлардан бири ҳисобланади.
Шунингдек, ҳамкорлар 2030 йилгача янги энергия манбаларида ишлайдиган (НEV) камида 30 та янги автомобил моделини бозорга чиқариш режаларини эълон қилишди. Бунда асосий эътибор Cadillac ва Буикк брендларини тўлиқ электрификация қилишга қаратилиши кўзда тутилган.
…