Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқда

·0·Техно
Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқда

Дунёнинг энг йирик ва қудратли зарралар тезлатгичи — Катта адрон коллайдери (ЛҲК) тўрт йиллик кенг кўламли модернизация жараёни учун ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди. СEРН (Европа ядровий тадқиқотлар ташкилоти) томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳа коинотнинг энг фундаментал сирларини, жумладан, қоронғу материя ва қоронғу энергияни ўрганишда янги даврни очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Швейцария ва Франция чегарасида, 100 метр чуқурликда жойлашган 27 километрлик улкан ҳалқа шаклидаги ушбу иншоот 2012-йилда машҳур Хиггс бозонини кашф этиши билан илм-фан оламида инқилоб қилган эди. Эндиликда мутахассислар қурилмани янада кучлироқ даражага кўтаришни мақсад қилишган. Модернизациядан сўнг мажмуа Ҳигҳ Луминоситй Ларге Ҳадрон Коллидер (ҲЛ-ЛҲК) номини олади ва унинг янгиланган версияси 2030-йилнинг июн ойида ишга туширилиши режалаштирилган.

Ўн баробар кўпроқ тўқнашувлар

Лойиҳа раҳбари Маркус Тсерлауфнинг таъкидлашича, ушбу босқич бутун дастурнинг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Модернизациянинг асосий мақсади — зарралар тўқнашуви сонини, яни "ёруғлик даражаси"ни (луминоситй) кескин оширишдир. Режага кўра, бу кўрсаткич ҳозирги даражадан 10 баробар кўпаяди, бу эса олимларга бугунгидан кўра 100 баробар кўпроқ маълумот тўплаш имконини беради.

Ушбу мақсадга эришиш учун тезлатгич ҳалқасининг қарийб 1,2 километрлик қисми тўлиқ алмаштирилади. Янги ўта ўтказувчан магнитлар ўрнатилиб, улар зарралар дастасини янада аниқроқ фокуслаш имконини беради. Натижада, ҳар бир ўзаро таъсир актида тўқнашувлар сони ҳозирги 60 тадан 200 тагача кўпаяди. Бу физиклар учун мисли кўрилмаган ҳажмдаги хомашё демакдир.

Сунъий интеллект ёрдамга келади

Маълумотлар оқимининг бундай улкан ўсиши муҳандислар олдига янги технологик вазифаларни қўймоқда. Ҳар сонияда содир бўладиган миллиардлаб ҳодисаларнинг барчасини сақлаш жисмонан имконсиз. Шу сабабли, СEРН мутахассислари реал вақт режимида энг муҳим ва истиқболли тўқнашувларни саралаб олиш учун сунъий интеллект (AI) тизимларидан фойдаланишни режалаштирмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект физиклар ўрнини эгалламайди, балки уларга фильтр вазифасини ўтаб беради. AI тизимлари "янги физика" аломатлари бўлиши мумкин бўлган ноёб ҳодисаларни бир зумда аниқлаб, уларни кейинги таҳлиллар учун ажратиб олади. Бу эса олимларга коинотнинг 95 фоизини ташкил этувчи, аммо бизга ҳали номаълум бўлган қоронғу материя ва энергияни тадқиқ қилишда ёрдам беради.

ҲЛ-ЛҲК лойиҳасининг амалга оширилиши нафақат назарий физика, балки юқори технологиялар ривожи учун ҳам муҳимдир. Ўзбекистонлик ёш олимлар ва тадқиқотчилар учун ҳам СEРН тажрибаси доимо қизиқиш марказида бўлиб келган. Коинотнинг яралиши ва модданинг тузилиши ҳақидаги фундаментал саволларга жавоб топиш йўлидаги ушбу қадам, инсониятнинг табиат қонунлари ҳақидаги тасаввурларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

СEРНФизикаКатта Адрон КоллайдериТехнологияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Бугун, 22:21Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаArtemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаБугун, 21:56Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинБугун, 20:59Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаБугун, 20:27Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиКанадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиБугун, 19:29Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиГовее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди