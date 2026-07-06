Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишади

·19·Техно
Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишади

Хитой коинотни ўзлаштириш ва ракеталарни қайта ишлатиш технологиялари бўйича янги, ўта ноодатий босқичга қадам қўймоқда. Мамлакат мутахассислари Лонг Марч 10Б кўп марта ишлатиладиган ракета-ташувчисининг илк парвозига тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу миссиянинг асосий ўзига хослиги ракетанинг биринчи поғонасини денгизда улкан тўр ёрдамида тутиб олиш технологиясидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой оАВлари хабарига кўра, парвоз учун старт ойнаси 10-13-июль кунлари Венчан тижорат космодромидан очилиши кутилмоқда. Бу синов жаҳон космонавтикаси учун янгилик бўлиб, у SpaceX компанияси томонидан қўлланиладиган вертикал қўниш усулидан тубдан фарқ қилади. Агар тажриба муваффақиятли ўтса, Хитой ракеталарни қайта тиклашнинг энг содда ва арзон усулларидан бирига эга бўлади.

Денгиздаги улкан тўр ва Навигатор кемаси

Қайтиб келадиган ракета поғонасини тутиб олиш учун Навигатор деб номланган махсус кема жалб этилади. Бу 25 минг тонна сиғимга эга улкан денгиз платформаси бўлиб, у динамик позициялаш тизими билан жиҳозланган. Кема бортига ўрнатилган махсус механизмлар ва кенг кўламли тўр ракетанинг тушаётган қисмини ҳаводалигидаёқ илиб олишга мўлжалланган.

Муҳандисларнинг фикрича, бундай усул ракетанинг корпусига қўшимча оғирлик берувчи мураккаб қўниш таянчларини (оёқларини) ўрнатиш заруратини йўқотади. Ракета корпусига ўрнатилган махсус илгак кема устидаги тўрга тушиши билан жараён якунланади. Бу нафақат ракетанинг фойдали юк кўтариш қувватини оширади, балки қўниш жараёнидаги юқори аниқлик талабларини ҳам бироз енгиллаштиради.

Лонг Марч 10Б техник имкониятлари

Лонг Марч 10Б ракетаси Хитой ракета-ташувчилар технологияси академияси томонидан ишлаб чиқилган икки поғонали аппаратдир. У асосан тижорат мақсадларида — сунъий йўлдошларни Ер пастки орбитасига олиб чиқиш ва узоқ коинот миссиялари учун хизмат қилади. Шунингдек, ушбу модел Хитойнинг келажакдаги ой дастури учун муҳим синов майдончаси вазифасини ўтайди.

  • Ракетада замонавий ЙФ-100К двигателлари қўлланилади;
  • Иккинчи поғона суюқ кислород ва метан ёқилғиси жуфтлигида ишлайди;
  • Тизим кўп марта фойдаланишга тўлиқ мослаштирилган;
  • Денгизда тутиб олиш технологияси ракетанинг хизмат муддатини узайтиради.
Ушбу синовлар муваффақияти нафақат Хитойнинг коинотдаги мавқеини мустаҳкамлайди, балки глобал космик саноатда ракеталарни қайтаришнинг янги стандартини яратиши мумкин. Ҳозирда дунёнинг етакчи компаниялари ракеталарни платформага қўндиришга эътибор қаратаётган бир пайтда, Пекиннинг "ҳавода тутиб олиш" стратегияси иқтисодий жиҳатдан анча самаралироқ бўлиши кутилмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, Лонг Марч 10Б парвози Хитойнинг нафақат тижорат космонавтикасидаги, балки инсонни Ойга қўндириш бўйича узоқ муддатли режаларининг муҳим бўлагидир. Июль ойининг ўрталарида бўлиб ўтадиган ушбу тарихий жараён бутун дунё коинот ишқибозлари ва мутахассислари диққат марказида бўлади.

ХитойКоинотРакетаЛонг МарчТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиХитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиБугун, 02:57Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиЕр остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиБугун, 01:54Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаБугун, 01:29Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиДоналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиБугун, 01:27Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди