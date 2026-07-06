Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди

·184·Спорт
Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди

ФИФА Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқди. Учрашув Нью-Жерсидаги, Нью-Йорк агломерациясига кирувчи Ист-Ратерфорд шаҳрида жойлашган стадионда ўтказилди. Норвегиянинг ҳар икки голини Эрлинг Ҳоланд киритди. У 79-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 90-дақиқада яна бир бор дарвозани ишғол қилди. Бразилиянинг ягона голини Неймар 90+10-дақиқада пенальтидан урди.

Норвегия учрашув давомида тўп назоратида катта устунликка эга бўлди. Жамоа тўпни 66 фоиз вақт давомида назорат қилди, Бразилия кўрсаткичи эса 34 фоизни ташкил этди.

Бразилия рақиб дарвозаси томон 12 марта зарба берди, шуларнинг 4 таси аниқ йўналтирилди. Норвегия 9 та зарба йўллаб, 5 марта дарвоза нишонга олди.

Паслар сонида ҳам Норвегия анча олдинда бўлди. Жамоа 653 та узатма амалга ошириб, 91 фоиз аниқлик кўрсатди. Бразилия эса 313 та пас берди, уларнинг 88 фоизи манзилга етди.

Ўйинда Бразилия футболчилари 7 марта, Норвегия ўйинчилари 4 марта қоида бузди. Бразилия бир марта сариқ карточка олди, Норвегия эса огоҳлантирилмади. Ҳар икки жамоа 5 тадан бурчак тўпи ишлади, офсайдлар сони ҳам 1:1 бўлди.

79-дақиқада Ҳоланднинг голидан кейин Бразилия босимни оширишга ҳаракат қилди. Бироқ 90-дақиқада норвегиялик ҳужумчи иккинчи голини ҳам урди. Неймар қўшимча вақтда пенальтини аниқ амалга оширган бўлса-да, Бразилия ўйинни қутқариб қола олмади.

БразилияНорвегияЭрлинг ҲоландНеймарЖаҳон чемпионатиНимчорак финал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБугун, 03:15Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:48Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Бугун, 00:13ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:10Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиКриштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиБугун, 00:05Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Кеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди