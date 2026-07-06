Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди
ФИФА Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқди. Учрашув Нью-Жерсидаги, Нью-Йорк агломерациясига кирувчи Ист-Ратерфорд шаҳрида жойлашган стадионда ўтказилди. Норвегиянинг ҳар икки голини Эрлинг Ҳоланд киритди. У 79-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 90-дақиқада яна бир бор дарвозани ишғол қилди. Бразилиянинг ягона голини Неймар 90+10-дақиқада пенальтидан урди.
Норвегия учрашув давомида тўп назоратида катта устунликка эга бўлди. Жамоа тўпни 66 фоиз вақт давомида назорат қилди, Бразилия кўрсаткичи эса 34 фоизни ташкил этди.
Бразилия рақиб дарвозаси томон 12 марта зарба берди, шуларнинг 4 таси аниқ йўналтирилди. Норвегия 9 та зарба йўллаб, 5 марта дарвоза нишонга олди.
Паслар сонида ҳам Норвегия анча олдинда бўлди. Жамоа 653 та узатма амалга ошириб, 91 фоиз аниқлик кўрсатди. Бразилия эса 313 та пас берди, уларнинг 88 фоизи манзилга етди.
Ўйинда Бразилия футболчилари 7 марта, Норвегия ўйинчилари 4 марта қоида бузди. Бразилия бир марта сариқ карточка олди, Норвегия эса огоҳлантирилмади. Ҳар икки жамоа 5 тадан бурчак тўпи ишлади, офсайдлар сони ҳам 1:1 бўлди.
79-дақиқада Ҳоланднинг голидан кейин Бразилия босимни оширишга ҳаракат қилди. Бироқ 90-дақиқада норвегиялик ҳужумчи иккинчи голини ҳам урди. Неймар қўшимча вақтда пенальтини аниқ амалга оширган бўлса-да, Бразилия ўйинни қутқариб қола олмади.
…