Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйди

·56·Спорт
Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйди

Футбол оламида катта шов-шув: Бразилия терма жамоасининг олтинчи бор жаҳон чемпиони бўлиш ҳақидаги орзулари яна камида тўрт йилга кечикадиган бўлди. АҚШ майдонларида ўтаётган ЖЧ-2026 чорак финал йўлланмаси учун кечган баҳсда Норвегия кутилмаганда Жанубий Америка грандини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирдан чиқариб юборди. Эрлинг Холанднинг сўнгги дақиқалардаги дубли скандинавияликларга тарихий ғалабани тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин Бразилия учун омадсиз бошланди. Учрашув дебютида Норвегия вакили Патрик Берг гол урган бўлса-да, ҳакамлар офсайд туфайли уни бекор қилишди. Шундан сўнг, Карло Анчелотти шогирдларида ҳисобни очиш учун ажойиб имконият юзага келди. Матеус Куня жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Бироқ Бруно Гуимараес томонидан йўлланган зарбани дарвозабон Орян Ниланд қайтаришга муваффақ бўлди. Бу вазият ўйиннинг бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилди.

Эндрик ва Неймарнинг тушиши ҳам ёрдам бермади

Иккинчи бўлимда Бразилия ҳужумни кучайтириш мақсадида ёш иқтидор Эндрикни майдонга туширди. Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг ажойиб узатмасидан сўнг дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб борди, аммо ноаниқ зарба туфайли имкониятни қўлдан бой берди. Goal.com нашрининг ёзишича, Эндрикнинг ўйинга қўшилиши кутилган самарани бермади ва унинг хатолари жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатди.

Норвегия эса тартибли ҳимояланиш билан бирга хавфли қарши ҳужумларни амалга оширди. Учрашувнинг 80-дақиқасига келиб, Андреас Шелдерупнинг чап қанотдан узатган тўпини Эрлинг Холанд боши билан дарвозага жойлаб қўйди. Бу гол норвегияликларга катта ишонч бағишлади. Бразилия бор кучи билан олдинга ташланган бир пайтда, Холанд 90-дақиқада жарима майдончаси чизиғи устидан аниқ зарба йўллаб, дублини расмийлаштирди ва ўйин тақдирини ҳал қилди.

Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Каземирога нисбатан ишлатилган қўполлик учун яна бир бор пеналти белгиланди. Бу сафар Неймар адашмади ва ҳисобни қисқартирди, бироқ қолган сониялар Селекао учун етарли бўлмади. Бразилия терма жамоаси 2002-йилдан бери давом этаётган чемпионлик қурғоқчилигини камида 28 йилга етказиб қўйди.

Мазкур мағлубият Бразилия футбол жамоатчилиги учун катта зарба бўлди. Карло Анчелотти бошчилигидаги юлдузли таркиб Норвегиянинг интизомли ўйини ва Эрлинг Холанднинг феноменал маҳорати қаршисида ожиз қолди. Норвегия эса ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олиб, турнирнинг асосий кашфиётига айланди.

ФутболБразилияНорвегияЭрлинг ХоландЖЧ-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиНорвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 03:14Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:48Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Бугун, 00:13ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:10Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиКриштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиБугун, 00:05Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Кеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди