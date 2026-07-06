Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйди
Футбол оламида катта шов-шув: Бразилия терма жамоасининг олтинчи бор жаҳон чемпиони бўлиш ҳақидаги орзулари яна камида тўрт йилга кечикадиган бўлди. АҚШ майдонларида ўтаётган ЖЧ-2026 чорак финал йўлланмаси учун кечган баҳсда Норвегия кутилмаганда Жанубий Америка грандини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирдан чиқариб юборди. Эрлинг Холанднинг сўнгги дақиқалардаги дубли скандинавияликларга тарихий ғалабани тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин Бразилия учун омадсиз бошланди. Учрашув дебютида Норвегия вакили Патрик Берг гол урган бўлса-да, ҳакамлар офсайд туфайли уни бекор қилишди. Шундан сўнг, Карло Анчелотти шогирдларида ҳисобни очиш учун ажойиб имконият юзага келди. Матеус Куня жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Бироқ Бруно Гуимараес томонидан йўлланган зарбани дарвозабон Орян Ниланд қайтаришга муваффақ бўлди. Бу вазият ўйиннинг бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилди.
Эндрик ва Неймарнинг тушиши ҳам ёрдам бермадиИккинчи бўлимда Бразилия ҳужумни кучайтириш мақсадида ёш иқтидор Эндрикни майдонга туширди. Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг ажойиб узатмасидан сўнг дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқиб борди, аммо ноаниқ зарба туфайли имкониятни қўлдан бой берди. Goal.com нашрининг ёзишича, Эндрикнинг ўйинга қўшилиши кутилган самарани бермади ва унинг хатолари жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатди.
Норвегия эса тартибли ҳимояланиш билан бирга хавфли қарши ҳужумларни амалга оширди. Учрашувнинг 80-дақиқасига келиб, Андреас Шелдерупнинг чап қанотдан узатган тўпини Эрлинг Холанд боши билан дарвозага жойлаб қўйди. Бу гол норвегияликларга катта ишонч бағишлади. Бразилия бор кучи билан олдинга ташланган бир пайтда, Холанд 90-дақиқада жарима майдончаси чизиғи устидан аниқ зарба йўллаб, дублини расмийлаштирди ва ўйин тақдирини ҳал қилди.
Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Каземирога нисбатан ишлатилган қўполлик учун яна бир бор пеналти белгиланди. Бу сафар Неймар адашмади ва ҳисобни қисқартирди, бироқ қолган сониялар Селекао учун етарли бўлмади. Бразилия терма жамоаси 2002-йилдан бери давом этаётган чемпионлик қурғоқчилигини камида 28 йилга етказиб қўйди.
Мазкур мағлубият Бразилия футбол жамоатчилиги учун катта зарба бўлди. Карло Анчелотти бошчилигидаги юлдузли таркиб Норвегиянинг интизомли ўйини ва Эрлинг Холанднинг феноменал маҳорати қаршисида ожиз қолди. Норвегия эса ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олиб, турнирнинг асосий кашфиётига айланди.
…