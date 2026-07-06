Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқда
Дунёнинг энг йирик онлайн такси хизмати ҳисобланган Uber компанияси Европа бозоридаги экспансия режаларини вақтинча музлатиб қўйишга қарор қилди. Феврал ойида эълон қилинган улкан режаларига кўра, компания 2026-йилгача Европанинг етти янги давлатида ўз фаолиятини йўлга қўйиши керак эди. Бироқ сўнгги маълумотлар бу режаларнинг аксарияти амалга ошмаслиги мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Uber еттита янги бозордан бештасига кириш режаларини тўхтатиб қўйган. Хусусан, Австрия, Норвегия ва Греция каби давлатларда хизматни ишга тушириш жараёни номаълум муддатга кечиктирилди. Бу қарор компаниянинг минтақадаги узоқ муддатли ривожланиш стратегияси қайта кўриб чиқилаётганидан далолат беради.
Uber вакиллари нашрга берган интервюсида ушбу қарорни мавжуд муваффақиятларни мустаҳкамлаш истаги билан изоҳлашган. Компанияга кўра, яқинда Финландия ва Данияда амалга оширилган лойиҳалар кутилганидан кўра кўпроқ натижа берган. Шу сабабли, Uber раҳбарияти эътиборни янги ҳудудларни эгаллашга эмас, балки ҳозирда фаолият юритаётган бозорлардаги ўсиш суръатини сақлаб қолишга қаратишни афзал кўрмоқда.
Йирик харид ва монополияга қарши курашЭкспертларнинг фикрича, кенгайиш режасининг тўхтатилишига яна бир жиддий сабаб бор. Uber ҳозирда Европанинг йирик Деливерй Ҳеро компаниясини сотиб олиш ҳаракатида. Май ойида Uber ушбу компания учун 10 миллиард евро таклиф қилган эди, бироқ рад жавобини олди. Шунга қарамай, Америка гиганти ушбу битимни амалга оширишдан воз кечгани йўқ.
Саноатдаги манбаларнинг таъкидлашича, янги бозорларга киришни тўхтатиш Uber учун монополияга қарши курашувчи органлар босимини камайтиришга ёрдам беради. Деливерй Ҳеро компанияси Uber кенгайишни режалаштирган бир қанча мамлакатларда етказиб бериш хизматлари бўйича етакчи ҳисобланади. Агар Uber бу бозорларга ўз такси хизмати билан кирса, харид жараёни рақобат қонунчилиги нуқтаи назаридан янада мураккаблашиши мумкин эди.
Ҳозирча Uber раҳбарияти янги бозорларга қайтиш муддати ҳақида аниқ маълумот бермаяпти. Компания учун ҳозирда асосий устувор вазифа — мавжуд платформаларни оптималлаштириш ва Деливерй Ҳеро билан боғлиқ музокараларни муваффақиятли якунлаш бўлиб қолмоқда. Бу эса Европа транспорт ва етказиб бериш бозорида яқин йилларда катта ўзгаришлар юз беришидан далолат беради.
…