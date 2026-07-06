Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқда

·0·Техно
Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқда

Дунёнинг энг йирик онлайн такси хизмати ҳисобланган Uber компанияси Европа бозоридаги экспансия режаларини вақтинча музлатиб қўйишга қарор қилди. Феврал ойида эълон қилинган улкан режаларига кўра, компания 2026-йилгача Европанинг етти янги давлатида ўз фаолиятини йўлга қўйиши керак эди. Бироқ сўнгги маълумотлар бу режаларнинг аксарияти амалга ошмаслиги мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Uber еттита янги бозордан бештасига кириш режаларини тўхтатиб қўйган. Хусусан, Австрия, Норвегия ва Греция каби давлатларда хизматни ишга тушириш жараёни номаълум муддатга кечиктирилди. Бу қарор компаниянинг минтақадаги узоқ муддатли ривожланиш стратегияси қайта кўриб чиқилаётганидан далолат беради.

Uber вакиллари нашрга берган интервюсида ушбу қарорни мавжуд муваффақиятларни мустаҳкамлаш истаги билан изоҳлашган. Компанияга кўра, яқинда Финландия ва Данияда амалга оширилган лойиҳалар кутилганидан кўра кўпроқ натижа берган. Шу сабабли, Uber раҳбарияти эътиборни янги ҳудудларни эгаллашга эмас, балки ҳозирда фаолият юритаётган бозорлардаги ўсиш суръатини сақлаб қолишга қаратишни афзал кўрмоқда.

Йирик харид ва монополияга қарши кураш

Экспертларнинг фикрича, кенгайиш режасининг тўхтатилишига яна бир жиддий сабаб бор. Uber ҳозирда Европанинг йирик Деливерй Ҳеро компаниясини сотиб олиш ҳаракатида. Май ойида Uber ушбу компания учун 10 миллиард евро таклиф қилган эди, бироқ рад жавобини олди. Шунга қарамай, Америка гиганти ушбу битимни амалга оширишдан воз кечгани йўқ.

Саноатдаги манбаларнинг таъкидлашича, янги бозорларга киришни тўхтатиш Uber учун монополияга қарши курашувчи органлар босимини камайтиришга ёрдам беради. Деливерй Ҳеро компанияси Uber кенгайишни режалаштирган бир қанча мамлакатларда етказиб бериш хизматлари бўйича етакчи ҳисобланади. Агар Uber бу бозорларга ўз такси хизмати билан кирса, харид жараёни рақобат қонунчилиги нуқтаи назаридан янада мураккаблашиши мумкин эди.

Ҳозирча Uber раҳбарияти янги бозорларга қайтиш муддати ҳақида аниқ маълумот бермаяпти. Компания учун ҳозирда асосий устувор вазифа — мавжуд платформаларни оптималлаштириш ва Деливерй Ҳеро билан боғлиқ музокараларни муваффақиятли якунлаш бўлиб қолмоқда. Бу эса Европа транспорт ва етказиб бериш бозорида яқин йилларда катта ўзгаришлар юз беришидан далолат беради.

UberЕвропаТехнологияБизнесДеливерй Ҳеро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиБугун, 02:25Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиЕр остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиБугун, 01:54Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаБугун, 01:29Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиДоналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиБугун, 01:27Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиБендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди