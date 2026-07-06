Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтди

·0·Техно
Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтди

Хитойнинг ФАВ Жиефанг компанияси водород транспорти соҳасида муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Компаниянинг оғир юк машиналари учун мўлжалланган КА6ҲВ3 русумли янги ички ёнув двигатели давлат экологик сертификациясидан муваффақиятли ўтди. Бу технология анъанавий дизел ёнилғисидан воз кечиш ва атмосферага чиқариладиган зарарли чиқиндиларни кескин камайтириш йўлида улкан қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу агрегат "икки карра нол эмиссия" концепциясига жавоб берадиган дунёдаги илк водородли двигателлардан бири ҳисобланади. У карбонат ангидрид газини умуман чиқармайди, бошқа турдаги зарарли моддалар миқдори эса деярли нолга тенг. ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланманинг асосий устунлиги азот оксиди (НОх) миқдорининг ўта пастлигидадир.

Экологик стандартлар ва техник имкониятлар

Водородли двигателларнинг асосий муаммоси бўлган азот оксиди чиқиндилари ушбу моделда Хитойнинг амалдаги Чина ВИ стандартида рухсат этилган максимал миқдорнинг атиги 5 фоизини ташкил этади. ФАВ Жиефанг муҳандислари келажакда жорий этиладиган янада қаттиқроқ Чина ВИИ талабларига ҳам тайёр эканликларини билдиришди — двигател ушбу стандарт меъёрларининг бор-йўғи 14 фоизини эгаллайди, холос.

Сертификатлаш жараёни билан бир қаторда, двигател узоқ муддатли ресурс синовларидан ҳам ўтказилди. Ушбу агрегат билан жиҳозланган 49 тонналик ФАВ Ж6В юк машинаси реал йўл шароитларида 100 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. Бу синовлар янги куч қурилмасининг нафақат экологик тозалигини, балки оғир юклар остида ишончли ишлашини ҳам исботлади.

Иқтисодий самарадорлик ва оммалашув истиқболлари

Янги двигателнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у юк машинасининг конструкциясини тубдан ўзгартиришни талаб қилмайди. Ўлчамлари ва тузилиши бўйича у мавжуд дизел агрегатларига мос келади. Бу эса совутиш тизими ва бошқа узелларни қайта лойиҳалаштирмасдан, водородли двигателни ўрнатиш имконини беради. Бундай ёндашув водород транспортига ўтиш харажатларини сезиларли даражада арзонлаштиради.

Ҳозирги вақтда водород технологиялари икки йўналишда ривожланмоқда: ёнилғи элементлари (электр моторлар учун) ва водородли ички ёнув двигателлари. Иккинчи вариант оғир юк машиналари, карьера техникалари, поездлар ва кемалар учун жуда қулай ҳисобланади. Чунки бу соҳаларда юқори қувват, узоқ масофага юриш имконияти ва мавжуд ишлаб чиқариш базасидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Хитой ҳукумати водород энергетикасини ривожлантириш дастурига ушбу технологияни ҳам киритган. ФАВ компанияси ўз ишланмасини яқин орада тижорат транспорти учун серияли ишлаб чиқаришга жорий этишни режалаштирмоқда. Бу эса келажакда минтақада ва жаҳон бозорида экологик тоза юк ташиш тизимининг шаклланишига хизмат қилади.

ХитойВодородЭкологияФАВТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиБугун, 02:25Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиЕр остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиБугун, 01:54Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаБугун, 01:29Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиДоналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиБугун, 01:27Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди