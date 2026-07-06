Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтди
Хитойнинг ФАВ Жиефанг компанияси водород транспорти соҳасида муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Компаниянинг оғир юк машиналари учун мўлжалланган КА6ҲВ3 русумли янги ички ёнув двигатели давлат экологик сертификациясидан муваффақиятли ўтди. Бу технология анъанавий дизел ёнилғисидан воз кечиш ва атмосферага чиқариладиган зарарли чиқиндиларни кескин камайтириш йўлида улкан қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу агрегат "икки карра нол эмиссия" концепциясига жавоб берадиган дунёдаги илк водородли двигателлардан бири ҳисобланади. У карбонат ангидрид газини умуман чиқармайди, бошқа турдаги зарарли моддалар миқдори эса деярли нолга тенг. ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланманинг асосий устунлиги азот оксиди (НОх) миқдорининг ўта пастлигидадир.
Экологик стандартлар ва техник имкониятларВодородли двигателларнинг асосий муаммоси бўлган азот оксиди чиқиндилари ушбу моделда Хитойнинг амалдаги Чина ВИ стандартида рухсат этилган максимал миқдорнинг атиги 5 фоизини ташкил этади. ФАВ Жиефанг муҳандислари келажакда жорий этиладиган янада қаттиқроқ Чина ВИИ талабларига ҳам тайёр эканликларини билдиришди — двигател ушбу стандарт меъёрларининг бор-йўғи 14 фоизини эгаллайди, холос.
Сертификатлаш жараёни билан бир қаторда, двигател узоқ муддатли ресурс синовларидан ҳам ўтказилди. Ушбу агрегат билан жиҳозланган 49 тонналик ФАВ Ж6В юк машинаси реал йўл шароитларида 100 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. Бу синовлар янги куч қурилмасининг нафақат экологик тозалигини, балки оғир юклар остида ишончли ишлашини ҳам исботлади.
Иқтисодий самарадорлик ва оммалашув истиқболлариЯнги двигателнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у юк машинасининг конструкциясини тубдан ўзгартиришни талаб қилмайди. Ўлчамлари ва тузилиши бўйича у мавжуд дизел агрегатларига мос келади. Бу эса совутиш тизими ва бошқа узелларни қайта лойиҳалаштирмасдан, водородли двигателни ўрнатиш имконини беради. Бундай ёндашув водород транспортига ўтиш харажатларини сезиларли даражада арзонлаштиради.
Ҳозирги вақтда водород технологиялари икки йўналишда ривожланмоқда: ёнилғи элементлари (электр моторлар учун) ва водородли ички ёнув двигателлари. Иккинчи вариант оғир юк машиналари, карьера техникалари, поездлар ва кемалар учун жуда қулай ҳисобланади. Чунки бу соҳаларда юқори қувват, узоқ масофага юриш имконияти ва мавжуд ишлаб чиқариш базасидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.
Хитой ҳукумати водород энергетикасини ривожлантириш дастурига ушбу технологияни ҳам киритган. ФАВ компанияси ўз ишланмасини яқин орада тижорат транспорти учун серияли ишлаб чиқаришга жорий этишни режалаштирмоқда. Бу эса келажакда минтақада ва жаҳон бозорида экологик тоза юк ташиш тизимининг шаклланишига хизмат қилади.
…