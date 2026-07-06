Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирди

·0·Техно
Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирди

Индонезиянинг Флорес оролида истиқомат қилган ва илм-фанда “хоббитлар” номи билан машҳур бўлган Ҳомо флоресиенсис турининг ҳаёт тарзи бўйича янги тадқиқот натижалари эълон қилинди. Натуре Микробиологй журналида чоп этилган мақолага кўра, ушбу қадимги одаmsимон мавжудотлар илгари тахмин қилингандек моҳир овчилар эмас, балки асосан йирик йиртқичлардан қолган ўлжаларни териб еювчилар (падалшиклар) бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кўп йиллар давомида Лианг Буа ғоридан топилган стегодонлар (филларнинг қадимги қариндошлари) суяклари ва тош қуроллар Ҳомо флоресиенсис вакилларини фаол овчилар сифатида кўрсатиб келган. Бироқ, замонавий тафономик таҳлиллар — суяк қолдиқларининг ўлимдан кейинги ўзгаришларини ўрганиш — бу назарияни жиддий шубҳа остига қўймоқда. Олимлар эндиликда бу кичик бўйли гомининларнинг экологик ўрни бошқача бўлганини таъкидлашмоқда.

Комодо аждарлари билан рақобат

Тадқиқотчилар стегодон суякларидаги жароҳатларни Комодо варанлари (аждарлари) озиқланиши натижасида қоладиган излар билан солиштириб кўришди. Маълум бўлишича, ўлжанинг энг гўштдор ва қимматли қисмларида айнан улкан калтакесакларнинг тиш излари аниқланган. Ҳомо флоресиенсис томонидан ишлатилган тош қуролларнинг излари эса асосан кам гўштли ва “фойдасизроқ” суяк қисмларида топилган.

Бу ҳолат воқеалар кетма-кетлигини ойдинлаштиради: дастлаб ўлжага йирик йиртқичлар — Комодо варанлари эга чиққан, гомининлар эса улар тўйиб кетганидан сўнг қолган қолдиқларни йиғиб олишган. Бундай хулқ-атвор стратегияси уларнинг ўз давридаги экотизимда анча чекланган ва қарам мавжудотлар бўлганидан далолат беради.

Оловдан фойдаланиш ҳақидаги шубҳалар

Яна бир муҳим кашфиёт оловдан фойдаланиш билан боғлиқ. Илгари суяклардаги куйиш излари “хоббитлар” оловни назорат қила олгани ва овқат пиширганига далил сифатида келтирилган эди. Бироқ, минглаб суяк парчалари қайта таҳлил қилинганда, фақат биттасидагина термик таъсир белгилари топилди. Олимларнинг фикрича, бу суяк маданий қатламга тасодифан ёки кейинчалик тушиб қолган бўлиши мумкин.

Тадқиқот хулосаларига кўра, Ҳомо флоресиенсис вакилларининг когнитив (ақлий) қобилиятлари ва хулқ-атвори биз ўйлагандан кўра соддароқ бўлган. Улар замонавий одамлар ёки неандерталлар каби мунтазам равишда йирик ҳайвонларни овлаш ва оловни бошқариш кўникмаларига эга бўлмаган кўринади.

Ушбу янгилик антропология оламида катта аҳамиятга эга, чунки у инсоният эволюциясининг турли тармоқлари қанчалик хилма-хил ва баъзан кутилмаган даражада чекланган имкониятларга эга бўлганини кўрсатиб беради. Флорес оролининг митти аҳолиси эндиликда қаҳрамон овчилар эмас, балки қаттиқ рақобат муҳитида омон қолиш учун мавжуд ресурслардан фойдаланган эҳтиёткор мавжудотлар сифатида гавдаланмоқда.

АнтропологияАрхеологияЭволюцияХоббитларИндонезия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиХитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиБугун, 02:57Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиБугун, 02:25Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиЕр остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиБугун, 01:54Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаБугун, 01:29Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиДоналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди