Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрди

·0·Техно
Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрди

АҚШ президенти Доналд Трумп томонидан илгари сурилган криптовалюта лойиҳалари атрофидаги шов-шувлар инвесторлар учун жиддий молиявий йўқотишлар билан якунланди. Нансен таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, $ТРУMP мемекоинини сотиб олган қарийб 1 миллион киши умумий ҳисобда 3,8 миллиард доллар маблағидан айрилган. Ушбу ҳолат рақамли активлар бозоридаги юқори хавф-хатарларни яна бир бор тасдиқламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нансен таҳлилчилари блокчейндаги очиқ транзакцияларни ўрганиб чиқиб, июн ойи охирига келиб 988 905 та аккаунт зарар кўрганини аниқлади. Бу кўрсаткич $ТРУMP токенини сотиб олган ҳар уч инвесторнинг иккитаси ўз сармоясини бой берганини англатади. Мазкур таҳлил натижалари Те Нев Ёрк Times нашри томонидан эълон қилинди.

Нархларнинг кескин пасайиши ва бозор ҳолати

Рақамли активнинг нархи ўзининг энг юқори чўққисидан деярли бутунлай қадрсизланган. Маълумотларга кўра, $ТРУMP токени бир вақтлар 75,35 долларгача кўтарилган бўлса, ўтган якшанба ҳолатига кўра унинг қиймати 1,69 долларни ташкил этди. Бу актив қийматининг 98 фоизга тушиб кетганидан далолат беради.

Эслатиб ўтамиз, Доналд Трумп ушбу мемекоинни 2025-йилдаги инаугурациясидан уч кун аввал эълон қилган эди. Шунингдек, у ўз ўғиллари билан биргаликда World Liberty Financial крипто-стартапига ҳам асос солган. Бироқ ушбу лойиҳа доирасидаги $WLFI коини ҳам сезиларли даражада қадрсизланиб, инвесторлар ишончини оқлай олмади.

Президентнинг даромади ва тартибга солиш масалалари

Қизиқарли жиҳати шундаки, оддий инвесторлар зарар кўраётган бир пайтда, Доналд Трумпнинг ўзи ушбу соҳадан катта фойда кўрган. Яқинда эълон қилинган молиявий ҳисоботга кўра, президент мемекоинлар орқали 636 миллион доллар ишлаб олган. Бу унинг ўтган йили криптоиндустриядан топган жами 1,4 миллиард долларлик даромадининг қарийб ярмини ташкил этади.

Ҳозирги маъмурият даврида АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) мемекоинларни қимматли қоғоз сифатида тартибга солмаслигини маълум қилди. Шунингдек, бир қатор криптовалюта компанияларига қарши қўзғатилган суд даъволари ҳам тўхтатилди. Оқ уй вакили НЙТ нашрига берган интервюсида: “Президент Трумп АҚШни ғурур билан дунёнинг крипто пойтахтига айлантирди”, дея таъкидлаган.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим дарс бўлиши лозим. Мутахассислар мемекоинлар каби ўта ўзгарувчан активларга сармоя киритишда эҳтиёткор бўлишни ва фақатгина машҳурларнинг исмларига таяниб қарор қабул қилмасликни тавсия этадилар. Бозорнинг бундай кескин тебранишлари рақамли иқтисодиётда хавфсизлик ва таҳлилнинг ўрни нақадар юқори эканини кўрсатмоқда.

ТрумпКриптовалютаМемекоинНансенBlockчаин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаБугун, 01:29Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиБендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиКеча, 23:52Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиSamsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиКеча, 23:24Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингКеча, 22:56Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаAmazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди