Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрди
АҚШ президенти Доналд Трумп томонидан илгари сурилган криптовалюта лойиҳалари атрофидаги шов-шувлар инвесторлар учун жиддий молиявий йўқотишлар билан якунланди. Нансен таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, $ТРУMP мемекоинини сотиб олган қарийб 1 миллион киши умумий ҳисобда 3,8 миллиард доллар маблағидан айрилган. Ушбу ҳолат рақамли активлар бозоридаги юқори хавф-хатарларни яна бир бор тасдиқламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нансен таҳлилчилари блокчейндаги очиқ транзакцияларни ўрганиб чиқиб, июн ойи охирига келиб 988 905 та аккаунт зарар кўрганини аниқлади. Бу кўрсаткич $ТРУMP токенини сотиб олган ҳар уч инвесторнинг иккитаси ўз сармоясини бой берганини англатади. Мазкур таҳлил натижалари Те Нев Ёрк Times нашри томонидан эълон қилинди.
Нархларнинг кескин пасайиши ва бозор ҳолатиРақамли активнинг нархи ўзининг энг юқори чўққисидан деярли бутунлай қадрсизланган. Маълумотларга кўра, $ТРУMP токени бир вақтлар 75,35 долларгача кўтарилган бўлса, ўтган якшанба ҳолатига кўра унинг қиймати 1,69 долларни ташкил этди. Бу актив қийматининг 98 фоизга тушиб кетганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, Доналд Трумп ушбу мемекоинни 2025-йилдаги инаугурациясидан уч кун аввал эълон қилган эди. Шунингдек, у ўз ўғиллари билан биргаликда World Liberty Financial крипто-стартапига ҳам асос солган. Бироқ ушбу лойиҳа доирасидаги $WLFI коини ҳам сезиларли даражада қадрсизланиб, инвесторлар ишончини оқлай олмади.
Президентнинг даромади ва тартибга солиш масалалариҚизиқарли жиҳати шундаки, оддий инвесторлар зарар кўраётган бир пайтда, Доналд Трумпнинг ўзи ушбу соҳадан катта фойда кўрган. Яқинда эълон қилинган молиявий ҳисоботга кўра, президент мемекоинлар орқали 636 миллион доллар ишлаб олган. Бу унинг ўтган йили криптоиндустриядан топган жами 1,4 миллиард долларлик даромадининг қарийб ярмини ташкил этади.
Ҳозирги маъмурият даврида АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) мемекоинларни қимматли қоғоз сифатида тартибга солмаслигини маълум қилди. Шунингдек, бир қатор криптовалюта компанияларига қарши қўзғатилган суд даъволари ҳам тўхтатилди. Оқ уй вакили НЙТ нашрига берган интервюсида: “Президент Трумп АҚШни ғурур билан дунёнинг крипто пойтахтига айлантирди”, дея таъкидлаган.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим дарс бўлиши лозим. Мутахассислар мемекоинлар каби ўта ўзгарувчан активларга сармоя киритишда эҳтиёткор бўлишни ва фақатгина машҳурларнинг исмларига таяниб қарор қабул қилмасликни тавсия этадилар. Бозорнинг бундай кескин тебранишлари рақамли иқтисодиётда хавфсизлик ва таҳлилнинг ўрни нақадар юқори эканини кўрсатмоқда.
…