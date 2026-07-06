NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилди
Коинотни ўзлаштириш соҳасида йирик лойиҳалардан бири ҳисобланган Blue Origin компаниясининг New Glenn оғир ракетаси билан боғлиқ фалокат тафсилотлари очиқланди. NASA раҳбари Жаред Исаакман май ойида юз берган ушбу кучли портлашга двигател қурилмасидаги носозликлар сабаб бўлгани ҳақидаги дастлабки хулосаларни эълон қилди. Ушбу ҳодиса нафақат хусусий компания, балки АҚШнинг бутун ой дастури режаларига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Политико нашри ва ixbt.com маълумотларига кўра, NASA мутахассислари воқеа содир бўлган илк кунларданоқ тергов жараёнларига жалб қилинган. Ҳозирда Blue Origin муҳандислари агентлик мутахассислари билан ҳамкорликда двигател тизимидаги техник камчиликларни таҳлил қилишга бор эътиборини қаратган. Жаред Исаакман агентлик компанияга барча зарур техник ёрдамни кўрсатишда давом этишини таъкидлади.
Техник носозлик ва портлаш кўламиЭслатиб ўтамиз, New Glenn ракетаси 2026-йил 28-май куни статик оловли синовлар ўтказилаётган вақтда портлаб кетган эди. Портлаш шунчалик кучли бўлганки, унинг чақнаши воқеа жойидан 190 километр узоқликда, штатнинг нариги чеккасида ҳам яққол кўринган. Бундай кучли энергия ажралиб чиқиши старт майдончасига ҳам жиддий зарар етказган.
Ҳозирги вақтда асосий эътибор двигателнинг қайси қисмида носозлик юз берганини аниқлашга қаратилган. NASA раҳбарининг сўзларига кўра, Blue Origin компанияси юзага келган муаммоларни бартараф этиш, старт майдончасини қайта тиклаш ва синовларни қайтадан бошлаш учун барча имкониятларни ишга солади. Бироқ, бу жараёнлар учун катта вақт ва ресурс талаб этилиши аниқ.
Ой дастурига таъсири ва келажакдаги режаларУшбу авария Jeff Bezos асос солган Blue Origin компаниясининг NASA билан ҳамкорликдаги ой дастурида иштирокини камида бир йилга кечиктириши мумкин. New Glenn ракетаси ушбу миссиянинг муҳим бўғини сифатида кўрилаётган эди. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва мутахассислари учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир, чунки рақобатдош SpaceX ва Blue Origin ўртасидаги пойга коинот технологиялари нархининг пасайишига хизмат қилади.
NASA раҳбарияти компаниянинг техник салоҳиятига ишонч билдиришда давом этмоқда. Жаред Исаакманнинг қайд этишича, коинот саноатида бундай муваффақиятсизликлар янги технологияларни мукаммаллаштириш йўлидаги қийин, аммо зарурий босқичдир. Агентлик Blue Origin билан ҳамкорликни тўхтатиш ниятида эмас ва барча хавфсизлик чоралари кўрилгач, лойиҳа давом эттирилади.
…