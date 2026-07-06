NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилди

·19·Техно
NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилди

Коинотни ўзлаштириш соҳасида йирик лойиҳалардан бири ҳисобланган Blue Origin компаниясининг New Glenn оғир ракетаси билан боғлиқ фалокат тафсилотлари очиқланди. NASA раҳбари Жаред Исаакман май ойида юз берган ушбу кучли портлашга двигател қурилмасидаги носозликлар сабаб бўлгани ҳақидаги дастлабки хулосаларни эълон қилди. Ушбу ҳодиса нафақат хусусий компания, балки АҚШнинг бутун ой дастури режаларига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Политико нашри ва ixbt.com маълумотларига кўра, NASA мутахассислари воқеа содир бўлган илк кунларданоқ тергов жараёнларига жалб қилинган. Ҳозирда Blue Origin муҳандислари агентлик мутахассислари билан ҳамкорликда двигател тизимидаги техник камчиликларни таҳлил қилишга бор эътиборини қаратган. Жаред Исаакман агентлик компанияга барча зарур техник ёрдамни кўрсатишда давом этишини таъкидлади.

Техник носозлик ва портлаш кўлами

Эслатиб ўтамиз, New Glenn ракетаси 2026-йил 28-май куни статик оловли синовлар ўтказилаётган вақтда портлаб кетган эди. Портлаш шунчалик кучли бўлганки, унинг чақнаши воқеа жойидан 190 километр узоқликда, штатнинг нариги чеккасида ҳам яққол кўринган. Бундай кучли энергия ажралиб чиқиши старт майдончасига ҳам жиддий зарар етказган.

Ҳозирги вақтда асосий эътибор двигателнинг қайси қисмида носозлик юз берганини аниқлашга қаратилган. NASA раҳбарининг сўзларига кўра, Blue Origin компанияси юзага келган муаммоларни бартараф этиш, старт майдончасини қайта тиклаш ва синовларни қайтадан бошлаш учун барча имкониятларни ишга солади. Бироқ, бу жараёнлар учун катта вақт ва ресурс талаб этилиши аниқ.

Ой дастурига таъсири ва келажакдаги режалар

Ушбу авария Jeff Bezos асос солган Blue Origin компаниясининг NASA билан ҳамкорликдаги ой дастурида иштирокини камида бир йилга кечиктириши мумкин. New Glenn ракетаси ушбу миссиянинг муҳим бўғини сифатида кўрилаётган эди. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва мутахассислари учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир, чунки рақобатдош SpaceX ва Blue Origin ўртасидаги пойга коинот технологиялари нархининг пасайишига хизмат қилади.

NASA раҳбарияти компаниянинг техник салоҳиятига ишонч билдиришда давом этмоқда. Жаред Исаакманнинг қайд этишича, коинот саноатида бундай муваффақиятсизликлар янги технологияларни мукаммаллаштириш йўлидаги қийин, аммо зарурий босқичдир. Агентлик Blue Origin билан ҳамкорликни тўхтатиш ниятида эмас ва барча хавфсизлик чоралари кўрилгач, лойиҳа давом эттирилади.

NASABlue OriginNew GlennРакетаКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераБугун, 04:24Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиИндонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиБугун, 03:28Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиХитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиБугун, 02:57Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиБугун, 02:25Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиЕр остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди