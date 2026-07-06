Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини тузди

·0·Техно
Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини тузди

Халқаро олимлар гуруҳи Ер сайёраси тарихида илк бор тупроқ остидаги улкан микориза замбуруғлари тармоғининг глобал харитасини ишлаб чиқди. Ссиенсе журналида эълон қилинган тадқиқот натижаларига кўра, ушбу яширин тизимнинг умумий узунлиги тахминан 110 квадриллион километрни ташкил этади. Бу кашфиёт сайёрамиз экотизими қандай ишлаши ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартириб, табиатнинг "глобал интернети" қанчалик миқёсли эканини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап арбускуляр микориза замбуруғлари (АМ фунги) ҳақида бормоқда. Ушбу организмлар ўсимлик илдизлари билан симбиоз, яни ўзаро манфаатли алоқа ўрнатади. Замбуруғларнинг гифа деб аталадиган ўта ингичка иплари тупроқни қамраб олиб, ўсимликларга сув ва минераллар етказиб беради. Бунинг эвазига ўсимликлар фотосинтез жараёнида ҳосил бўлган углеродни замбуруғлар билан баҳам кўради. Маълумотларга кўра, ер юзидаги ўсимлик турларининг қарийб 70 фоизи яшаб қолиш учун айнан шу тармоққа таянади.

Глобал экотизимнинг пойдевори

Тадқиқотчилар ушбу улкан харитани яратиш учун 322 та илмий иш маълумотларини бирлаштириб, дунёнинг турли нуқталаридан олинган 16 мингга яқин тупроқ намунасини таҳлил қилдилар. Ixbt.com нашрининг ёзишича, иш жараёнида замонавий визуаллаштириш усуллари ва мачине леарнинг (машинали ўрганиш) алгоритмларидан фойдаланилган. Бу технологиялар илгари инсон кўзи ва оддий асбоблар илғай олмаган микроскопик тузилмаларни кўриш имконини берди.

Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу замбуруғ тармоғининг умумий биомассаси таркибида 300 мегатонна углерод мавжуд. Таққослаш учун, бу бутун инсоният вазнидан 4–6 баравар кўп демакдир. Тадқиқот муаллифларидан бири Жастин Стюартнинг таъкидлашича, тизимнинг миқёси ҳайратланарли: ҳатто бир чой қошиқ тупроқ ичида 10 метргача замбуруғ иплари бўлиши мумкин.

Иқлим ўзгаришига таъсири ва хавфлар

Ушбу ер ости тармоғи глобал углерод айланишида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ҳар йили замбуруғлар орқали тупроққа 4 миллиард тонна карбонат ангидрид эквиваленти ўтади. Бу инсоният фаолияти натижасида атмосферага чиқарилаётган жами КО2 чиқиндиларининг тахминан 11 фоизига тенгдир. Яни, микориза тармоқлари иқлим исишини жиловлаб турувчи табиий фильтр вазифасини ўтайди.

Бироқ олимлар хавотирли тенденцияни ҳам аниқлашди. Қишлоқ хўжалиги учун ишлов бериладиган ерларда замбуруғлар тармоғининг зичлиги табиий экотизимларга қараганда икки баравар паст экани маълум бўлди. Айниқса, ўтлоқ майдонлари ўрмонларга нисбатан тўрт баравар тезроқ ўзлаштирилаётгани бу яширин тизимнинг эмирилишига олиб келмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ер ости замбуруғ тармоқларининг камайиши тупроқнинг углеродни ушлаб қолиш қобилиятини пасайтиради. Бу эса ўз навбатида глобал иқлим барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Мазкур тадқиқот нафақат биология, балки экологик хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам улкан аҳамиятга эга.

ЭкологияТехнологияТадқиқотЗамбуруғларИқлим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаБугун, 01:29Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиДоналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиБугун, 01:27Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиБендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиКеча, 23:52Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиSamsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиКеча, 23:24Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди