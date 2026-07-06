Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилинди
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалидан ўрин олган Мексика ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
Баҳс Тошкент вақти билан соат 06:00 да бошланади. Мексика майдонга 4-3-3, Англия эса 4-2-3-1 тактик схемасида тушади.
Мексика терма жамоаси таркиби:
• Дарвозабон: Рауль Ранхель
• Ҳимоячилар: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Йохан Васкес, Хесус Гальярдо
• Ярим ҳимоячилар: Луис Ромо, Эрик Лира, Жилберто Мора
• Ҳужумчилар: Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес
Англия терма жамоаси таркиби:
• Дарвозабон: Жордан Пикфорд
• Ҳимоячилар: Нико О’Райли, Марк Геи, Эзри Конса, Жаррелл Куанса
• Ярим ҳимоячилар: Деклан Райс, Эллиот Андерсон
• Ҳужумкор ярим ҳимоячилар: Энтони Гордон, Жуд Беллингем, Букайо Сака
• Ҳужумчи: Харри Кейн
Англия ҳужумда Кейнга таянади. Унинг ортида Беллингем ҳаракат қилади, қанотларда Гордон ва Сака ўйнайди. Мексикада эса марказий ҳужумчи вазифасини Рауль Хименес бажаради.
Учрашув ғолиби жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олади.
…