Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилинди

·0·Спорт
Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилинди

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалидан ўрин олган Мексика ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.

Баҳс Тошкент вақти билан соат 06:00 да бошланади. Мексика майдонга 4-3-3, Англия эса 4-2-3-1 тактик схемасида тушади.

Мексика терма жамоаси таркиби:

• Дарвозабон: Рауль Ранхель
• Ҳимоячилар: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Йохан Васкес, Хесус Гальярдо
• Ярим ҳимоячилар: Луис Ромо, Эрик Лира, Жилберто Мора
• Ҳужумчилар: Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес

Англия терма жамоаси таркиби:

• Дарвозабон: Жордан Пикфорд
• Ҳимоячилар: Нико О’Райли, Марк Геи, Эзри Конса, Жаррелл Куанса
• Ярим ҳимоячилар: Деклан Райс, Эллиот Андерсон
• Ҳужумкор ярим ҳимоячилар: Энтони Гордон, Жуд Беллингем, Букайо Сака
• Ҳужумчи: Харри Кейн

Англия ҳужумда Кейнга таянади. Унинг ортида Беллингем ҳаракат қилади, қанотларда Гордон ва Сака ўйнайди. Мексикада эса марказий ҳужумчи вазифасини Рауль Хименес бажаради.

Учрашув ғолиби жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олади.

МексикаАнглияХарри КейнБукайо СакаРауль ХименесЖуд Беллингем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 04:23Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБугун, 03:15Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиНорвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 03:14Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:48Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Бугун, 00:13ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди