Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлади
Неймар 2026 йилги жаҳон чемпионатида Бразилия терма жамоаси Норвегияга мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этганидан кейин халқаро фаолиятини якунлаганини эълон қилди, деб хабар беради Sports.kz сайти.
34 ёшли ҳужумчи миллий жамоа сафидаги сўнгги учрашувини жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Норвегияга қарши ўтказди. Неймар захирадан майдонга тушди ва қўшиб берилган вақтда пенальтини аниқ амалга оширди.
Бироқ унинг голи Бразилияни мағлубиятдан қутқара олмади. Учрашув Норвегиянинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди ва Бразилия жаҳон чемпионатини тарк этди.
Бу тўп Неймарнинг мазкур жаҳон чемпионатидаги биринчи ва сўнгги голи бўлди. Учрашувдан кейин у Бразилия терма жамоасида бошқа ўйнамаслигини тасдиқлади.
«Мен ҳаракат қилдим. Ҳаракат қилдим. Ҳаммаси шу ерда, MetLife стадионида бошланган эди ва шу ерда якунланди. Энди ҳаммаси тугади», деди Неймар.
Футболчи Бразилия миллий жамоаси сафида жами 130 та учрашув ўтказиб, 80 та гол урган. Шу тариқа, у терма жамоадаги фаолиятини якунлади.
…