ЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатинг
2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Мексика ва Англия терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Ушбу учрашув Zamin.uz сайтида жонли матнли тарзда ёритиб борилади.
Ўйин Тошкент вақти билан соат 06:00 да старт олади. Мухлислар учрашувнинг бориши, голлар, аниқ ва ноаниқ зарбалар, VAR қарорлари, огоҳлантиришлар ҳамда футболчи алмаштиришлар ҳақида тезкор маълумот олиб боради.
Мексика таркибида Рауль Хименес, Роберто Альварадо ва Хулиан Киньонес ҳужум чизиғида ҳаракат қилади. Англия сафида эса Харри Кейн, Жуд Беллингем, Букайо Сака ва Энтони Гордон асосий таркибдан жой олган.
Баҳснинг аҳамияти юқори: ғолиб жамоа чорак финалга чиқади, мағлуб томон эса мусобақа билан хайрлашади.
Учрашувнинг барча асосий воқеаларини Zamin.uz сайтидаги жонли матнли трансляция орқали кузатиш мумкин.
…