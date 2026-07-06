ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камера

·0·Техно
ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камера

ҲМД Глобал компанияси ўзининг янги авлод смартфонлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, кўпчилик интиқлик билан кутаётган ҲМД Skyлине 2 модели бекор қилинмаган ва у техник жиҳатдан анча такомиллашган кўринишда бозорга чиқишга тайёрланмоқда. Ушбу қурилма бренднинг ўзига хослигини сақлаб қолган ҳолда, ўрта сегментда кучли рақобат юзага келтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инсайдер смашх_60 берган хабарларга кўра, компания Skyлине GT номли анча мураккаб лойиҳадан воз кечган бўлса-да, базавий ҲМД Skyлине 2 устидаги ишлар қизғин давом этмоқда. Аввалроқ тарқалган миш-мишларда ушбу смартфон афсонавий Нокиа Лумиа 1020 дизайнини, яни орқа панелдаги улкан думалоқ камера модулини мерос қилиб олиши айтилган эди. Бироқ янги маълумотлар бу тахминларни рад этди: қурилма биринчи авлод Skyлине дизайн йўналишини сақлаб қолади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфоннинг аппарат қисми сезиларли даражада янгиланади. Дастлаб кутилган Snapdragon 7с Ген 3 процессори ўрнига, ҲМД Skyлине 2 замонавийроқ Snapdragon 7с Ген 4 чипи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу нафақат умумий тезкорликни, балки энергия самарадорлигини ҳам оширишга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма 6,55 дюймли OLED дисплейга эга бўлиб, у 144 Hz янгиланиш частотаси ва 1200 нит энг юқори ёрқинликни таъминлайди.

Камера имкониятлари борасида ҳам ҲМД жиддий қадам ташлаган. Смартфоннинг асосий камераси учта модулдан иборат бўлади: 108 MP асосий сенсор ҳамда иккита 50 MP ёрдамчи датчиклар. Селфи ишқибозлари учун эса 50 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Бундай комбинация ҳатто мураккаб ёруғлик шароитида ҳам юқори сифатли суратлар олиш имконини беради.

Қурилманинг автоном иш вақти 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор орқали таъминланади. Фойдаланувчилар 40 В қувватга эга симли тезкор зарядлаш ва 15 В қувватли Қи2 стандартидаги сиmsиз зарядлаш технологиясидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Шунингдек, корпус ИП54 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган.

Таъмирлаш осонлиги ва қўшимча функциялар

ҲМД Skyлине 2 моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири — бу унинг "мустақил таъмирлаш" (Ген 2 репаирабилитй) концепциясидир. Компания фойдаланувчиларга махсус асбоблар ёрдамида экранни ёки батареяни уйдан чиқмасдан алмаштириш имконини берувчи конструкцияни таклиф этади. Бу экологик барқарорлик ва қурилманинг хизмат қилиш муддатини узайтириш йўлидаги муҳим қадамдир.

Шунингдек, смартфон стерео динамиклар билан жиҳозланади, бу эса мультимедиа контентларини томоша қилишда сифатли овоз кафолатлайди. ҲМД Глобал сўнгги пайтларда ўз қурилмаларига сунъий интеллект ёрдамчиларини интеграция қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда, бу эса Skyлине 2 дастурий таъминотида ҳам ўз аксини топиши шубҳасиз.

Ўзбекистон бозори учун ушбу модел ўзининг таъмирлашга қулайлиги ва мустаҳкам камераси билан қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи очиқланмаган, бироқ инсайдернинг аввалги аниқ маълумотлари (масалан, ҲМД Икон Флип 1 ҳақидаги хабарлар) ушбу янгиликларнинг ҳақиқатга яқинлигини кўрсатмоқда.

ҲМДСмартфонТехнологияSnapdragonНокиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиNASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиБугун, 03:55Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиИндонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиБугун, 03:28Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиХитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиБугун, 02:57Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиБугун, 02:25Ер остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиЕр остидаги улкан тармоқ: Олимлар 110 квадриллион километрлик замбуруғ харитасини туздиБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди