ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камера
ҲМД Глобал компанияси ўзининг янги авлод смартфонлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, кўпчилик интиқлик билан кутаётган ҲМД Skyлине 2 модели бекор қилинмаган ва у техник жиҳатдан анча такомиллашган кўринишда бозорга чиқишга тайёрланмоқда. Ушбу қурилма бренднинг ўзига хослигини сақлаб қолган ҳолда, ўрта сегментда кучли рақобат юзага келтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инсайдер смашх_60 берган хабарларга кўра, компания Skyлине GT номли анча мураккаб лойиҳадан воз кечган бўлса-да, базавий ҲМД Skyлине 2 устидаги ишлар қизғин давом этмоқда. Аввалроқ тарқалган миш-мишларда ушбу смартфон афсонавий Нокиа Лумиа 1020 дизайнини, яни орқа панелдаги улкан думалоқ камера модулини мерос қилиб олиши айтилган эди. Бироқ янги маълумотлар бу тахминларни рад этди: қурилма биринчи авлод Skyлине дизайн йўналишини сақлаб қолади.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфоннинг аппарат қисми сезиларли даражада янгиланади. Дастлаб кутилган Snapdragon 7с Ген 3 процессори ўрнига, ҲМД Skyлине 2 замонавийроқ Snapdragon 7с Ген 4 чипи билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу нафақат умумий тезкорликни, балки энергия самарадорлигини ҳам оширишга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма 6,55 дюймли OLED дисплейга эга бўлиб, у 144 Hz янгиланиш частотаси ва 1200 нит энг юқори ёрқинликни таъминлайди.
Камера имкониятлари борасида ҳам ҲМД жиддий қадам ташлаган. Смартфоннинг асосий камераси учта модулдан иборат бўлади: 108 MP асосий сенсор ҳамда иккита 50 MP ёрдамчи датчиклар. Селфи ишқибозлари учун эса 50 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Бундай комбинация ҳатто мураккаб ёруғлик шароитида ҳам юқори сифатли суратлар олиш имконини беради.
Қурилманинг автоном иш вақти 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор орқали таъминланади. Фойдаланувчилар 40 В қувватга эга симли тезкор зарядлаш ва 15 В қувватли Қи2 стандартидаги сиmsиз зарядлаш технологиясидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Шунингдек, корпус ИП54 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган.
Таъмирлаш осонлиги ва қўшимча функцияларҲМД Skyлине 2 моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири — бу унинг "мустақил таъмирлаш" (Ген 2 репаирабилитй) концепциясидир. Компания фойдаланувчиларга махсус асбоблар ёрдамида экранни ёки батареяни уйдан чиқмасдан алмаштириш имконини берувчи конструкцияни таклиф этади. Бу экологик барқарорлик ва қурилманинг хизмат қилиш муддатини узайтириш йўлидаги муҳим қадамдир.
Шунингдек, смартфон стерео динамиклар билан жиҳозланади, бу эса мультимедиа контентларини томоша қилишда сифатли овоз кафолатлайди. ҲМД Глобал сўнгги пайтларда ўз қурилмаларига сунъий интеллект ёрдамчиларини интеграция қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда, бу эса Skyлине 2 дастурий таъминотида ҳам ўз аксини топиши шубҳасиз.
Ўзбекистон бозори учун ушбу модел ўзининг таъмирлашга қулайлиги ва мустаҳкам камераси билан қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи очиқланмаган, бироқ инсайдернинг аввалги аниқ маълумотлари (масалан, ҲМД Икон Флип 1 ҳақидаги хабарлар) ушбу янгиликларнинг ҳақиқатга яқинлигини кўрсатмоқда.
…