Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқланди

·0·Техно
Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқланди

Тиббиёт оламида узоқ вақт давомида умумий анестезия остидаги бемор ташқи оламдан бутунлай узилади ва унинг онги ташқи сигналларни қайта ишлашни тўхтатади, деб ҳисобланиб келинган. Бироқ, АҚШдаги Бейлор тиббиёт коллежи олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот ушбу қарашларни ўзгартириб юборди. Натуре журналида эълон қилинган илмий ишга кўра, инсон миясининг хотира учун масъул қисми — гипокамп чуқур наркоз ҳолатида ҳам нутқни таҳлил қилишда ва сўзларни башорат қилишда давом этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нейрохирург Самир Шет бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи операция жараёнида бўлган етти нафар беморнинг мия фаолиятини кузатишди. Бунинг учун илк бор инсон гипокампида Неуропихелс деб номланувчи юқори аниқликдаги микрочиплардан фойдаланилди. Ушбу технология юзлаб алоҳида нейронларнинг сигналларини бир вақтнинг ўзида ва мисли кўрилмаган аниқликда ўқиш имконини берди. Беморлар пропофол препарати таъсирида чуқур анестезия ҳолатида бўлишига қарамай, уларнинг мияси мураккаб ҳисоб-китобларни амалга ошираётгани маълум бўлди.

Нейронлар нутқни қандай қайта ишлайди?

Тажриба давомида анестезия остидаги беморларга қисқа ҳикоялар ўқиб берилди. Натижалар ҳайратланарли бўлди: гипокамп нейронлари нафақат товушга муносабат билдирди, балки грамматик категорияларни — от, феъл ва сифатларни бир-биридан фарқлади. Энг муҳими, мия худди ҳушёр ҳолатдагидек, жумлада келадиган кейинги сўзни эҳтимоллик асосида башорат қилиш (предиктиве кодинг) механизмини ишга туширди.

Олимларнинг таъкидлашича, бу жараён замонавий сунъий интеллект тизимлари, хусусан LLM (Катта тил моделлари) иш принципига жуда ўхшаш. ChatGPT каби моделлар олдинги контекстга таяниб кейинги сўзни қандай генерация қилса, наркоз остидаги инсон мияси ҳам нутқ давомини худди шундай башорат қилган. Бу кашфиёт нейробиология ва сунъий интеллект соҳалари ўртасида умумий тушунчалар шаклланишига хизмат қилиши мумкин.

Келажакдаги имкониятлар ва чекловлар

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти жуда юқори деб баҳоланмоқда. Гипокампдан олинган бундай сигналлар келажакда нутқ марказлари шикастланган ёки инсултни бошдан кечирган беморлар учун нейропротезлар яратишда қўл келиши мумкин. Яни, мия фаолиятини таҳлил қилиш орқали инсоннинг айтмоқчи бўлган сўзларини технологиялар ёрдамида тиклаш имконияти туғилади.

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар натижаларни талқин қилишда эҳтиёткорликка ҳам чақиришмоқда. Ҳозирча бу ҳодиса фақат пропофол анестезияси остида кузатилган. Ушбу жараён табиий уйқу ёки кома ҳолатида ҳам такрорланадими ёки йўқми, ҳозирча номаълум. Шунингдек, тажриба фақат гипокамп билан чеклангани сабабли, миянинг бошқа қисмлари бу жараёнда қанчалик иштирок этиши қўшимча ўрганишни талаб қилади.

Шунга қарамай, ушбу кашфиёт инсон онгининг мураккаблиги ва миянинг ҳатто энг оғир ҳолатларда ҳам ахборотни қайта ишлаш қобилиятини сақлаб қолишини исботловчи муҳим қадам бўлди.

МияАнестезияГипокампНейробиологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераБугун, 04:24NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиNASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиБугун, 03:55Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиИндонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиБугун, 03:28Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиХитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиБугун, 02:57Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Лонг Марч 10Б ракетасини улкан тўр билан тутиб олишадиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди