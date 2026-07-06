АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирди

·0·Авто
АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирди

АҚШ автомобил бозорида узоқ йиллардан бери кузатилмаган тарихий ўзгариш юз берди. 2026-йилнинг биринчи ярмида Honda КР-В кроссовери мамлакатнинг энг харидоргир автомобили деб топилиб, кўп йиллик етакчи Ford F-150 пикапини тахтдан туширди. Аутомотиве Невс нашри маълумотларига кўра, ушбу кроссовер сўнгги 16 йил ичида 15 марта бозорда биринчи бўлган Ford моделини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг дастлабки олти ойи давомида Honda компанияси АҚШда 226 114 дона КР-В сотишга эришди. Таққослаш учун, Ford F-150 кўрсаткичи 209 311 донани ташкил этган бўлса, учинчи ўринни 153 955 дона натижа билан Toyota RAV4 эгаллади. Бундай кескин ўзгариш нафақат Honda брендининг муваффақияти, балки унинг асосий рақиблари дуч келган ишлаб чиқариш муаммолари билан ҳам изоҳланмоқда.

Рақибларнинг муаммолари ва ишлаб чиқаришдаги узилишлар

Toyota компанияси RAV4 моделининг янги авлодига ўтиш жараёнида кутилмаган қийинчиликларга дуч келди. Конвеер линияларини қайта жиҳозлаш ва 2026-йилги моделни ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш дилерлик марказларида автомобил захираларининг камайишига олиб келди. Натижада, йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, Toyota RAV4 сотувлари ўтган йилга нисбатан 36 фоизга пасайиб кетган.

Ford компанияси учун ҳам 2026-йилнинг боши омадсиз келди. 2025-йил якунида асосий алюминий етказиб берувчи корхоналардан бирида юз берган ёнғин F-150 пикапларини ишлаб чиқариш суръатига салбий таъсир кўрсатди. Гарчи бутловчи қисмлар етказиб бериш ҳозирда тикланган бўлса-да, бир неча ой давомида бозорга етарли миқдорда автомобил чиқарилмади, бу эса умумий статистикага ўз таъсирини кўрсатди.

Honda КР-В муваффақиятининг сири

Бироқ Honda муваффақиятини фақат рақибларнинг омадсизлиги билан боғлаш нотўғри бўлар эди. КР-В модели Америка бозорида энг оммабоп гибрид кроссовер сифатида ўз мавқейини мустаҳкамламоқда. Сотилган барча автомобилларнинг 56 фоизи айнан гибрид версияларга тўғри келиши харидорларнинг тежамкор технологияларга бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.

Шунингдек, компания лизинг дастурларини моҳирона йўлга қўйган. Маълумотларга кўра, Honda ўз мижозларининг 75 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда, яни аввалги шартнома муддати тугаган ҳайдовчилар яна ушбу брендни танламоқда. Лизинг орқали сотувлар улуши эса 24 фоизгача кўтарилган. Май ва июн ойларида сотувлар мос равишда 19 ва 30 фоизга ошгани сабабли, ишлаб чиқарувчи заводларни максимал қувватда ишлаш режимига ўтказган.

Йил якунига қадар Honda КР-В ўз етакчилигини сақлаб қоладими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади. Toyota янги RAV4 ишлаб чиқаришни жадаллаштирмоқда, Ford эса иккинчи ярим йилликда пикаплар етказиб бериш ҳажмини тиклашни режалаштирган. АҚШ автомобил бозоридаги муросасиз кураш ҳали олдинда.

HondaFordToyotaАвтобозорКР-В
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиБугун, 00:57BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиBMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 00:29Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиДакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиКеча, 23:55BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиBMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиКеча, 22:52Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларКеча, 10:58Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиFerrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиКеча, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди