АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирди
АҚШ автомобил бозорида узоқ йиллардан бери кузатилмаган тарихий ўзгариш юз берди. 2026-йилнинг биринчи ярмида Honda КР-В кроссовери мамлакатнинг энг харидоргир автомобили деб топилиб, кўп йиллик етакчи Ford F-150 пикапини тахтдан туширди. Аутомотиве Невс нашри маълумотларига кўра, ушбу кроссовер сўнгги 16 йил ичида 15 марта бозорда биринчи бўлган Ford моделини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг дастлабки олти ойи давомида Honda компанияси АҚШда 226 114 дона КР-В сотишга эришди. Таққослаш учун, Ford F-150 кўрсаткичи 209 311 донани ташкил этган бўлса, учинчи ўринни 153 955 дона натижа билан Toyota RAV4 эгаллади. Бундай кескин ўзгариш нафақат Honda брендининг муваффақияти, балки унинг асосий рақиблари дуч келган ишлаб чиқариш муаммолари билан ҳам изоҳланмоқда.
Рақибларнинг муаммолари ва ишлаб чиқаришдаги узилишларToyota компанияси RAV4 моделининг янги авлодига ўтиш жараёнида кутилмаган қийинчиликларга дуч келди. Конвеер линияларини қайта жиҳозлаш ва 2026-йилги моделни ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш дилерлик марказларида автомобил захираларининг камайишига олиб келди. Натижада, йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, Toyota RAV4 сотувлари ўтган йилга нисбатан 36 фоизга пасайиб кетган.
Ford компанияси учун ҳам 2026-йилнинг боши омадсиз келди. 2025-йил якунида асосий алюминий етказиб берувчи корхоналардан бирида юз берган ёнғин F-150 пикапларини ишлаб чиқариш суръатига салбий таъсир кўрсатди. Гарчи бутловчи қисмлар етказиб бериш ҳозирда тикланган бўлса-да, бир неча ой давомида бозорга етарли миқдорда автомобил чиқарилмади, бу эса умумий статистикага ўз таъсирини кўрсатди.
Honda КР-В муваффақиятининг сириБироқ Honda муваффақиятини фақат рақибларнинг омадсизлиги билан боғлаш нотўғри бўлар эди. КР-В модели Америка бозорида энг оммабоп гибрид кроссовер сифатида ўз мавқейини мустаҳкамламоқда. Сотилган барча автомобилларнинг 56 фоизи айнан гибрид версияларга тўғри келиши харидорларнинг тежамкор технологияларга бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.
Шунингдек, компания лизинг дастурларини моҳирона йўлга қўйган. Маълумотларга кўра, Honda ўз мижозларининг 75 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда, яни аввалги шартнома муддати тугаган ҳайдовчилар яна ушбу брендни танламоқда. Лизинг орқали сотувлар улуши эса 24 фоизгача кўтарилган. Май ва июн ойларида сотувлар мос равишда 19 ва 30 фоизга ошгани сабабли, ишлаб чиқарувчи заводларни максимал қувватда ишлаш режимига ўтказган.
Йил якунига қадар Honda КР-В ўз етакчилигини сақлаб қоладими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади. Toyota янги RAV4 ишлаб чиқаришни жадаллаштирмоқда, Ford эса иккинчи ярим йилликда пикаплар етказиб бериш ҳажмини тиклашни режалаштирган. АҚШ автомобил бозоридаги муросасиз кураш ҳали олдинда.
…