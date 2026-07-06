Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этди

·16·Техно
Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этди

Замонавий физиканинг энг мураккаб ва баҳсли назарияларидан бири бўлган Хокинг нурланиши бўйича олиб борилаётган изланишларда муҳим бурилиш юз берди. Германия, Мексика ва Исроил олимларидан иборат халқаро гуруҳ қора туйнукларнинг энергия чиқариш механизмини тушунтириб берувчи кутилмаган ва анча содда моделни тақдим этди. Ушбу кашфиёт коинотдаги энг сирли объектларнинг эволюциясини тушунишда янги даврни очиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Стивен Хокинг томонидан 1974-йилда илгари сурилган назарияга кўра, қора туйнуклар мутлақо "ютувчи" объектлар эмас. Улар квант эффектлари туфайли жуда заиф иссиқлик нурланишини тарқатади ва вақт ўтиши билан массасини йўқотиб, буғланиб кетади. Бироқ, реал коинот шароитида бу нурланишни қайд этиш имконсиз, чунки у космик фон шовқинлари орасида йўқолиб кетади. Шу сабабли, тадқиқотчилар лаборатория шароитида қора туйнукларнинг оптик аналогларини яратишга эътибор қаратишмоқда.

Лаборатория шароитидаги "қора туйнук"

Падерборн университети (Германия) ва Вейтсман институти (Исроил) физиклари чизиқли бўлмаган ёруғлик ўтказгичларига асосланган махсус оптик тизимдан фойдаланишди. Ушбу қурилма қора туйнукнинг воқеалар горизонтини — ҳеч нарса, ҳатто ёруғлик ҳам қайтиб чиқа олмайдиган чегарани моделлаштириш имконини берди. Тажрибалар давомида олимлар Хокинг нурланишининг пайдо бўлиш жараёни илгари тахмин қилинганидан анча содда эканини аниқлашди.

Аввалги назариялар ушбу нурланишни бир нечта мураккаб квант жараёнларининг занжири сифатида тасвирлар эди. Янги тадқиқот эса нурланиш ва тизимнинг ўзи ўртасидаги тескари алоқа механизми асосий рол ўйнашини кўрсатди. Тадқиқот раҳбари Лорензо М. Прокопио таъкидлашича, ушбу янги модел нафақат назарияни соддалаштиради, балки реал гравитацион тизимларда нурланиш қандай юзага келишини аниқроқ тушунишга ёрдам беради.

Тадқиқотнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Хокинг нурланиши шунчаки пассив жараён эмас. Тажрибалар нурланишнинг уни ҳосил қилаётган тизимга фаол таъсир кўрсатишини исботлади. Айнан мана шу тескари таъсир механизми қора туйнукларнинг массасини йўқотиши ва охир-оқибат бутунлай йўқ бўлиб кетиши мумкинлигини тасдиқловчи асосий омил ҳисобланади.

Квант физикаси ва нисбийлик назарияси туташган нуқта

Ушбу кашфиётнинг аҳамияти фақат қора туйнуклар билан чекланиб қолмайди. Хокинг нурланиши — умумий нисбийлик назарияси ва квант механикаси каби икки фундаментал, аммо бир-бирига зид назарияларни бирлаштириш мумкин бўлган кам сонли нуқталардан биридир. Олимлар ҳали ҳам коинотнинг ягона "квант гравитацияси" назариясини ярата олишмаган, лаборатория тажрибалари эса бу йўлдаги энг истиқболли қадамдир.

Ўзбекистонлик илм-фан ихлосмандлари учун бу янгилик шуни англатадики, фундаментал физика қонуниятларини ўрганиш эндиликда фақат улкан телескоплар орқали эмас, балки ихчам лаборатория қурилмалари ёрдамида ҳам амалга оширилмоқда. Бу каби тадқиқотлар келажакда коинотнинг пайдо бўлиши ва унинг якуний тақдири ҳақидаги саволларга жавоб топишга хизмат қилади.

Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу илмий иш натижалари физика оламида катта қизиқиш уйғотган. Агар лаборатория натижалари астрофизик кузатувлар билан тасдиқланса, бу Стивен Хокингнинг вафотидан кейин Нобел мукофотига лойиқ деб топилиши мумкин бўлган энг буюк ғоясининг якуний исботи бўлади.

ФизикаКоинотҚора ТуйнукХокинг НурланишиИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиБугун, 04:55ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераБугун, 04:24NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиNASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиБугун, 03:55Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиИндонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиБугун, 03:28Хитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиХитойда магистрал юк машиналари учун водородли ички ёнув двигатели синовдан ўтдиБугун, 02:57Uber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаUber Европадаги кенгайиш режаларини тўхтатди: Компания стратегиясини ўзгартирмоқдаБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди