Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этди
Замонавий физиканинг энг мураккаб ва баҳсли назарияларидан бири бўлган Хокинг нурланиши бўйича олиб борилаётган изланишларда муҳим бурилиш юз берди. Германия, Мексика ва Исроил олимларидан иборат халқаро гуруҳ қора туйнукларнинг энергия чиқариш механизмини тушунтириб берувчи кутилмаган ва анча содда моделни тақдим этди. Ушбу кашфиёт коинотдаги энг сирли объектларнинг эволюциясини тушунишда янги даврни очиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Стивен Хокинг томонидан 1974-йилда илгари сурилган назарияга кўра, қора туйнуклар мутлақо "ютувчи" объектлар эмас. Улар квант эффектлари туфайли жуда заиф иссиқлик нурланишини тарқатади ва вақт ўтиши билан массасини йўқотиб, буғланиб кетади. Бироқ, реал коинот шароитида бу нурланишни қайд этиш имконсиз, чунки у космик фон шовқинлари орасида йўқолиб кетади. Шу сабабли, тадқиқотчилар лаборатория шароитида қора туйнукларнинг оптик аналогларини яратишга эътибор қаратишмоқда.
Лаборатория шароитидаги "қора туйнук"Падерборн университети (Германия) ва Вейтсман институти (Исроил) физиклари чизиқли бўлмаган ёруғлик ўтказгичларига асосланган махсус оптик тизимдан фойдаланишди. Ушбу қурилма қора туйнукнинг воқеалар горизонтини — ҳеч нарса, ҳатто ёруғлик ҳам қайтиб чиқа олмайдиган чегарани моделлаштириш имконини берди. Тажрибалар давомида олимлар Хокинг нурланишининг пайдо бўлиш жараёни илгари тахмин қилинганидан анча содда эканини аниқлашди.
Аввалги назариялар ушбу нурланишни бир нечта мураккаб квант жараёнларининг занжири сифатида тасвирлар эди. Янги тадқиқот эса нурланиш ва тизимнинг ўзи ўртасидаги тескари алоқа механизми асосий рол ўйнашини кўрсатди. Тадқиқот раҳбари Лорензо М. Прокопио таъкидлашича, ушбу янги модел нафақат назарияни соддалаштиради, балки реал гравитацион тизимларда нурланиш қандай юзага келишини аниқроқ тушунишга ёрдам беради.
Тадқиқотнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Хокинг нурланиши шунчаки пассив жараён эмас. Тажрибалар нурланишнинг уни ҳосил қилаётган тизимга фаол таъсир кўрсатишини исботлади. Айнан мана шу тескари таъсир механизми қора туйнукларнинг массасини йўқотиши ва охир-оқибат бутунлай йўқ бўлиб кетиши мумкинлигини тасдиқловчи асосий омил ҳисобланади.
Квант физикаси ва нисбийлик назарияси туташган нуқтаУшбу кашфиётнинг аҳамияти фақат қора туйнуклар билан чекланиб қолмайди. Хокинг нурланиши — умумий нисбийлик назарияси ва квант механикаси каби икки фундаментал, аммо бир-бирига зид назарияларни бирлаштириш мумкин бўлган кам сонли нуқталардан биридир. Олимлар ҳали ҳам коинотнинг ягона "квант гравитацияси" назариясини ярата олишмаган, лаборатория тажрибалари эса бу йўлдаги энг истиқболли қадамдир.
Ўзбекистонлик илм-фан ихлосмандлари учун бу янгилик шуни англатадики, фундаментал физика қонуниятларини ўрганиш эндиликда фақат улкан телескоплар орқали эмас, балки ихчам лаборатория қурилмалари ёрдамида ҳам амалга оширилмоқда. Бу каби тадқиқотлар келажакда коинотнинг пайдо бўлиши ва унинг якуний тақдири ҳақидаги саволларга жавоб топишга хизмат қилади.
Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу илмий иш натижалари физика оламида катта қизиқиш уйғотган. Агар лаборатория натижалари астрофизик кузатувлар билан тасдиқланса, бу Стивен Хокингнинг вафотидан кейин Нобел мукофотига лойиқ деб топилиши мумкин бўлган энг буюк ғоясининг якуний исботи бўлади.
…