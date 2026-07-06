Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетди

·18·Авто
Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетди

Хитойнинг Great Wall Мотор концерни ўзининг энг оммабоп йўлтанламасларидан бири бўлган Tank 300 моделининг янгиланган талқинини расман тақдим этди. Янги авлод вакили нафақат ташқи кўринишидаги ўзгаришлар, балки сезиларли даражада кенгайган ўлчамлари ва илғор гибрид тизимлари билан автомобил ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, янги Tank 300 ғилдираклар базасининг узунлиги бўйича бренднинг флагман модели ҳисобланган Tank 500 кўрсаткичларидан ҳам ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг ташқи кўринишида сезиларли янгиланишлар амалга оширилган. Хусусан, радиатор панжараси асалари уяси кўринишидаги янги дизайнга эга бўлди, бамперлар қайта ишланди ва ТАНК эмблемаси модернизация қилинди. Шунингдек, том қисмида замонавий ҳайдовчига ёрдам тизимлари учун хизмат қилувчи лидар ўрнатилган бўлиб, ташқи кўзгуларда интеллектуал бошқарув тизими ишлаётганини кўрсатувчи индикаторлар пайдо бўлган.

Ўлчамлардаги катта сакраш

Янги Tank 300 ўлчамлари бўйича сезиларли даражада "ўсган". Автомобилнинг узунлиги 4886 мм, кенглиги 1984 мм ва баландлиги 1927 мм ни ташкил этмоқда. Ғилдираклар базаси эса 3010 мм га етказилди. Таққослаш учун, амалдаги моделга нисбатан янги йўлтанламас 136 мм га узунроқ ва 54 мм га кенгроқдир. Ғилдираклар базасининг 260 мм га узайиши салон ичидаги кенгликни тубдан ўзгартиради. Ҳатто юқори тоифадаги Tank 500 моделида ҳам бу кўрсаткич 2850 мм эканлигини ҳисобга олсак, янги "уч юзинчи" модел ўз синфида янги стандартларни ўрнатмоқда.

Автомобил ички қисмида ҳам бир қатор ўзгаришлар мавжуд. Муҳандислар кўплаб функционал тугмаларга эга классик уч симли рулга қайтишган. Шунингдек, салонда рақамли асбоблар панели, катта ҳажмдаги марказий дисплей ва трансмиссиянинг электрон селектори жой олган. Бу ўзгаришлар автомобилнинг ҳам йўлтанламаслик хусусиятларини, ҳам шаҳар шароитидаги қулайлигини оширишга хизмат қилади.

Кучли двигателлар ва гибрид технологиялар

Двигателлар қатори ҳам анча бойитилган. Харидорларга қуйидаги танловлар таклиф этилади:

  • 2,0 литрли, 238 от кучига эга турбобензинли двигател;
  • 3,0 литрли, 360 от кучига эга кучли V6 агрегати;
  • 251 от кучига эга 2,0 литрли турбо двигател асосидаги гибрид тизимлар.
Гибрид модификациялар икки хил кўринишда — оғир йўлсизлик шароитлари учун мўлжалланган Ҳи4-Т ҳамда универсал фойдаланиш учун Ҳи4-З талқинларида сотувга чиқади. Аккумулятор сиғими 37,1 ва 59,6 кВ·соат бўлган версиялар фақат электр энергиясининг ўзида мос равишда 105 ва 200 километргача масофа босиб ўтиш имконини беради.

Янги Tank 300 модели Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда, чунки бренднинг аввалги моделлари мамлакатимиз йўлларида ўз ўрнини топишга улгурган. Хитойда янги модел учун дастлабки буюртмалар қабул қилиниши бошланган, бироқ нархлар ҳозирча расман эълон қилинмади. Кенгайтирилган ўлчамлар ва янги технологиялар ушбу йўлтанламасни ўз сегментидаги энг кучли рақобатдошлардан бирига айлантириши шубҳасиз.

Tank 300Great Wall МоторЙўлтанламасАвто ЯнгиликларГибрид Автомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиАҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиБугун, 05:57Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиБугун, 00:57BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиBMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 00:29Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиДакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиКеча, 23:55BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиBMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиКеча, 22:52Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларКеча, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди