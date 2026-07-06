Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетди
Хитойнинг Great Wall Мотор концерни ўзининг энг оммабоп йўлтанламасларидан бири бўлган Tank 300 моделининг янгиланган талқинини расман тақдим этди. Янги авлод вакили нафақат ташқи кўринишидаги ўзгаришлар, балки сезиларли даражада кенгайган ўлчамлари ва илғор гибрид тизимлари билан автомобил ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, янги Tank 300 ғилдираклар базасининг узунлиги бўйича бренднинг флагман модели ҳисобланган Tank 500 кўрсаткичларидан ҳам ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг ташқи кўринишида сезиларли янгиланишлар амалга оширилган. Хусусан, радиатор панжараси асалари уяси кўринишидаги янги дизайнга эга бўлди, бамперлар қайта ишланди ва ТАНК эмблемаси модернизация қилинди. Шунингдек, том қисмида замонавий ҳайдовчига ёрдам тизимлари учун хизмат қилувчи лидар ўрнатилган бўлиб, ташқи кўзгуларда интеллектуал бошқарув тизими ишлаётганини кўрсатувчи индикаторлар пайдо бўлган.
Ўлчамлардаги катта сакрашЯнги Tank 300 ўлчамлари бўйича сезиларли даражада "ўсган". Автомобилнинг узунлиги 4886 мм, кенглиги 1984 мм ва баландлиги 1927 мм ни ташкил этмоқда. Ғилдираклар базаси эса 3010 мм га етказилди. Таққослаш учун, амалдаги моделга нисбатан янги йўлтанламас 136 мм га узунроқ ва 54 мм га кенгроқдир. Ғилдираклар базасининг 260 мм га узайиши салон ичидаги кенгликни тубдан ўзгартиради. Ҳатто юқори тоифадаги Tank 500 моделида ҳам бу кўрсаткич 2850 мм эканлигини ҳисобга олсак, янги "уч юзинчи" модел ўз синфида янги стандартларни ўрнатмоқда.
Автомобил ички қисмида ҳам бир қатор ўзгаришлар мавжуд. Муҳандислар кўплаб функционал тугмаларга эга классик уч симли рулга қайтишган. Шунингдек, салонда рақамли асбоблар панели, катта ҳажмдаги марказий дисплей ва трансмиссиянинг электрон селектори жой олган. Бу ўзгаришлар автомобилнинг ҳам йўлтанламаслик хусусиятларини, ҳам шаҳар шароитидаги қулайлигини оширишга хизмат қилади.
Кучли двигателлар ва гибрид технологияларДвигателлар қатори ҳам анча бойитилган. Харидорларга қуйидаги танловлар таклиф этилади:
- 2,0 литрли, 238 от кучига эга турбобензинли двигател;
- 3,0 литрли, 360 от кучига эга кучли V6 агрегати;
- 251 от кучига эга 2,0 литрли турбо двигател асосидаги гибрид тизимлар.
Янги Tank 300 модели Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда, чунки бренднинг аввалги моделлари мамлакатимиз йўлларида ўз ўрнини топишга улгурган. Хитойда янги модел учун дастлабки буюртмалар қабул қилиниши бошланган, бироқ нархлар ҳозирча расман эълон қилинмади. Кенгайтирилган ўлчамлар ва янги технологиялар ушбу йўлтанламасни ўз сегментидаги энг кучли рақобатдошлардан бирига айлантириши шубҳасиз.
…