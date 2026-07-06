Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайди

·22·Техно
Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайди

Автоном ҳайдаш технологиялари жадал ривожланаётганига қарамай, замонавий сунъий интеллект тизимлари ҳали ҳам оддий йўл шароитларида жиддий хатоларга йўл қўймоқда. Австралияда ўтказилган кенг кўламли тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Tesla компаниясининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизими инсон аралашувисиз хавфсиз ҳаракатланиш даражасига етиб келмаган. Бу ҳолат NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг томонидан башорат қилинган ҳайдовчисиз автомобиллар учун "ChatGPT лаҳзаси" ҳали бироз узоқ эканлигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Квиншленд йўлларида 100 кундан ортиқ давом этган синовлар давомида Tesla Model Y электромобили 500 дан ортиқ критик вазиятларни келтириб чиқарган. ixbt.com маълумотларига кўра, тадқиқотчилар ҳар бир носозлик ва тизимнинг ноаниқ ҳаракатларини қайд этиб бориш учун махсус Whите Бох Аутономй очиқ архивини яратишди. Энг қизиғи шундаки, тизим баъзан профессионал ҳайдовчилардан кўра аниқроқ ҳаракат қилса-да, оддий вазиятларда кутилмаган хатоларга йўл қўйган.

Кутилмаган хатолар ва тизимнинг ожизлиги

Синовлар давомида аниқланишича, Tesla ФСД тизими ҳатто яхши чизилган йўл чизиқларини ҳам баъзида нотўғри талқин қилади. Масалан, кичик кўприклардан ўтишда автомобил траекторияни аниқлай олмай, "илонизи" ҳаракат қила бошлаган. Шунингдек, вақт билан чекланган тезлик режимларида, хусусан, мактаб ҳудудларида тизим 90 фоиз ҳолатларда адашган. Мактаб дарслари тугаган, чеклов амал қилмайдиган вақтларда ҳам автомобил асоссиз равишда тезликни пасайтириб, бошқа ҳайдовчиларга халақит берган.

Хавфсизлик нуқтаи назаридан энг хавфли ҳолатлар темир йўл кесишмаларида кузатилган. Бир вазиятда Tesla олдиндаги машина ортидан келиб, айнан рельслар устида тўхтаб қолишига бир баҳя қолган. Ҳайдовчи фавқулодда тормоз тизимини ишга солиб, вазиятни ўнглашга мажбур бўлган. Бу каби ҳолатлар автоном тизимларнинг ҳали ҳам вазиятни тўлиқ таҳлил қила олмаслигини кўрсатмоқда.

Инсон омили ва мураккаб чорраҳалар

Тадқиқотчилар автоном тизимлар учун энг қийин вазифа — бошқа ҳайдовчилар билан норасмий мулоқотга киришиш эканлигини таъкидламоқда. Йўл бериш ёки навбат билан қўшилиш каби ҳолатларда алгоритмлар кўпинча иккиланиб қолади. Қуйидаги ҳолатларда тизим кўпроқ хатога йўл қўйган:

  • Мураккаб айланма йўлларда ҳаракатланиш;
  • Йўл четида зич тўхтаб турган машиналар орасидан ўтиш;
  • Скутер ҳайдовчиларини пиёда сифатида нотўғри классификация қилиш;
  • Ноқулай об-ҳаво шароитида йўл белгиларини кўра олмаслик.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши ҳозирча мураккаб кўринади. Йўл чизиқларининг сифати ва ҳайдовчилар ўртасидаги ўзаро тушунишга асосланган ҳаракатланиш маданияти Tesla ФСД каби тизимлар учун катта қийинчилик туғдириши тайин. Синов давомида бирорта ҳам сафар инсон аралашувисиз тўлиқ якунланмагани технологиянинг ҳали хом эканлигидан далолат беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автоном ҳайдаш тизимлари ёрдамчи функция сифатида жуда фойдали, бироқ уларга рулни тўлиқ топшириш ҳозирча хавфли. Компаниялар дастурий таъминотни такомиллаштиришда давом этмоқда, аммо тўлиқ автономликка эришиш учун яна бир неча йил ва миллионлаб километрлик синовлар талаб этилади.

TeslaАвтопилотТехнологияСунъий IntelлектХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиДронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиБугун, 06:27Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиХокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиБугун, 05:20Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиБугун, 04:55ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераБугун, 04:24NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиNASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиБугун, 03:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди