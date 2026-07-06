Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайди
Автоном ҳайдаш технологиялари жадал ривожланаётганига қарамай, замонавий сунъий интеллект тизимлари ҳали ҳам оддий йўл шароитларида жиддий хатоларга йўл қўймоқда. Австралияда ўтказилган кенг кўламли тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Tesla компаниясининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизими инсон аралашувисиз хавфсиз ҳаракатланиш даражасига етиб келмаган. Бу ҳолат NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг томонидан башорат қилинган ҳайдовчисиз автомобиллар учун "ChatGPT лаҳзаси" ҳали бироз узоқ эканлигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Квиншленд йўлларида 100 кундан ортиқ давом этган синовлар давомида Tesla Model Y электромобили 500 дан ортиқ критик вазиятларни келтириб чиқарган. ixbt.com маълумотларига кўра, тадқиқотчилар ҳар бир носозлик ва тизимнинг ноаниқ ҳаракатларини қайд этиб бориш учун махсус Whите Бох Аутономй очиқ архивини яратишди. Энг қизиғи шундаки, тизим баъзан профессионал ҳайдовчилардан кўра аниқроқ ҳаракат қилса-да, оддий вазиятларда кутилмаган хатоларга йўл қўйган.
Кутилмаган хатолар ва тизимнинг ожизлигиСиновлар давомида аниқланишича, Tesla ФСД тизими ҳатто яхши чизилган йўл чизиқларини ҳам баъзида нотўғри талқин қилади. Масалан, кичик кўприклардан ўтишда автомобил траекторияни аниқлай олмай, "илонизи" ҳаракат қила бошлаган. Шунингдек, вақт билан чекланган тезлик режимларида, хусусан, мактаб ҳудудларида тизим 90 фоиз ҳолатларда адашган. Мактаб дарслари тугаган, чеклов амал қилмайдиган вақтларда ҳам автомобил асоссиз равишда тезликни пасайтириб, бошқа ҳайдовчиларга халақит берган.
Хавфсизлик нуқтаи назаридан энг хавфли ҳолатлар темир йўл кесишмаларида кузатилган. Бир вазиятда Tesla олдиндаги машина ортидан келиб, айнан рельслар устида тўхтаб қолишига бир баҳя қолган. Ҳайдовчи фавқулодда тормоз тизимини ишга солиб, вазиятни ўнглашга мажбур бўлган. Бу каби ҳолатлар автоном тизимларнинг ҳали ҳам вазиятни тўлиқ таҳлил қила олмаслигини кўрсатмоқда.
Инсон омили ва мураккаб чорраҳаларТадқиқотчилар автоном тизимлар учун энг қийин вазифа — бошқа ҳайдовчилар билан норасмий мулоқотга киришиш эканлигини таъкидламоқда. Йўл бериш ёки навбат билан қўшилиш каби ҳолатларда алгоритмлар кўпинча иккиланиб қолади. Қуйидаги ҳолатларда тизим кўпроқ хатога йўл қўйган:
- Мураккаб айланма йўлларда ҳаракатланиш;
- Йўл четида зич тўхтаб турган машиналар орасидан ўтиш;
- Скутер ҳайдовчиларини пиёда сифатида нотўғри классификация қилиш;
- Ноқулай об-ҳаво шароитида йўл белгиларини кўра олмаслик.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автоном ҳайдаш тизимлари ёрдамчи функция сифатида жуда фойдали, бироқ уларга рулни тўлиқ топшириш ҳозирча хавфли. Компаниялар дастурий таъминотни такомиллаштиришда давом этмоқда, аммо тўлиқ автономликка эришиш учун яна бир неча йил ва миллионлаб километрлик синовлар талаб этилади.
…