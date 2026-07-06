Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатда

·0·Техно
Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатда

Россиянинг "Росатом" давлат корпорацияси кам қувватли атом электр станциялари (КAES) сегментини кенгайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Айни пайтда компания портфелида турли қувватга эга бўлган ўнга яқин реактор қурилмалари лойиҳалари мавжуд бўлиб, улар глобал энергетика бозорида янги йўналишни шакллантириши кутилмоқда. Бу ҳақда корпорация бош директори Алексей Лихачев маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда энг такомиллашган ва амалиётга татбиқ этилган технология сифатида РИТМ реакторлар оиласи кўрилмоқда. Ушбу қурилмалар нафақат атом муз ёрар кемаларида, балки сузувчи ва қуруқликдаги кичик AESларда ҳам қўлланилиши билан аҳамиятлидир. Маълумотларга кўра, бугунги кунга қадар муз ёрар флоти учун 13 та РИТМ реактори тайёрланган бўлиб, яна бир нечтаси йирик конларни энергия билан таъминлаш учун ишлаб чиқариш жараёнида.

Ўзбекистондаги илк лойиҳа ва техник кўрсаткичлар

Ўзбекистон ушбу технологияни жорий этишда минтақада етакчи ўринни эгалламоқда. Лихачевнинг таъкидлашича, жорий йилнинг июн ойида Ўзбекистонда кам қувватли атом электр станциясини қуриш бўйича амалий ишлар бошланган. Мазкур станция учун ҳозирда Россия заводларида иккита РИТМ туркумидаги реакторларни тайёрлаш жараёни жадал кетмоқда.

Умуман олганда, Россия корхоналарида айни вақтда кичик AESлар учун жами 11 та реактор қурилмаси ишлаб чиқарилмоқда. Бу кўрсаткич кичик атом энергетикасига бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради. Бундай станциялар йирик энергетика тизимларидан узоқда жойлашган ҳудудларни барқарор электр энергияси билан таъминлашда энг мақбул ечим ҳисобланади.

Ўта кичик қувватли станциялар келажаги

"Росатом" фақат ўрта ҳажмли лойиҳалар билан чекланиб қолмасдан, ўта кичик қувватли реакторларни ҳам ривожлантирмоқда. Бу йўналишдаги асосий лойиҳалардан бири "Шельф-М" қурилмасидир. Ушбу реактор 60 йиллик фойдаланиш муддатига мўлжалланган бўлиб, у 10 МВ электр энергияси ва 35 МВ иссиқлик қуввати ишлаб чиқариш имкониятига эга.

"Шельф-М" лойиҳаси бўйича ҳозирда қурилиш графиги тасдиқланган ва майдонларда муҳандислик қидирув ишлари бошлаб юборилган. Шунингдек, ядро ёқилғисининг ресурс синовлари муваффақиятли якунланиб, инвестицияларни асослаш жараёнлари охирига етказилмоқда. Бу каби лойиҳалар тоғ-кон саноати ва чекка ҳудудлардаги саноат объектлари учун автоном энергия манбаи бўлиб хизмат қилади.

Экспертларнинг фикрича, кичик AESларнинг анъанавий йирик станциялардан устунлиги уларнинг тезроқ қурилиши, хавфсизлик даражаси юқорилиги ва ҳудудий эҳтиёжларга мослашувчанлигидадир. Ўзбекистонда ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши мамлакат энергетика балансини диверсификация қилиш ва экологик тоза энергия улушини оширишда муҳим қадам бўлади.

РосатомAESЭнергетикаТехнологияЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиДронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиБугун, 06:27Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиХокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиБугун, 05:20Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиБугун, 04:55ҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераҲМД Skyлине 2 смартфони ҳақида янги тафсилотлар: Snapdragon 7с Ген 4 ва кучли камераБугун, 04:24NASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиNASA раҳбари New Glenn ракетасининг кучли портлаши сабабини маълум қилдиБугун, 03:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди