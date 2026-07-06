Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олди

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олди

Футбол бўйича 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида Англия терма жамоаси мусобақа мезбонларидан бири — Мексикага қарши майдонга тушди. "Эстадио Азтека" стадионида кечган драматик баҳсда "уч шерлар" 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Ушбу ғалаба инглизлар учун турнир тарихидаги энг ёрқин натижалардан бири сифатида қайд этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув кучли бўрон туфайли бир соат кечикиб бошланган бўлса-да, майдондаги эҳтирослар илк дақиқаларданоқ юқори бўлди. Мексика терма жамоаси ўйин бошида фаолроқ кўринди, бироқ Англия дарвозабони Жордан Пиккфорд Раул Жименезнинг хавфли зарбаларини қайтариб, ўз жамоасини муқаррар голдан қутқариб қолди. 36-дақиқага келиб эса инглизлар ҳисобни очишга муваффақ бўлишди.

Беллингэмнинг беназир ўйини

Жамоанинг ёш юлдузи Жуд Беллингем учрашув қаҳрамонига айланди. Дастлаб у Букайо Сака томонидан етказиб берилган тўпни бош билан дарвозага йўллади. Oraдан атиги 98 сония ўтгач, Гарри Кейн узатган тўпни рақиб дарвозасига жойлаб, дубл қайд этди. Goal.com нашрининг ёзишича, Беллингэмнинг майдондаги ҳаракатлари Англия ҳужумларига ўзгача шиддат бағишлади.

Мексикаликлар биринчи бўлим якунланиши арафасида ҳисобдаги фарқни қисқартиришга эришишди. Жулиан Қуинонес жарима тўпидан сўнг юзага келган тартибсизликдан унумли фойдаланиб, кучли зарба билан дарвозани ишғол қилди. Бу гол мезбонларга иккинчи бўлим олдидан қўшимча ишонч бағишлади.

Қизил карточка ва асабий якун

Иккинчи бўлимда Томас Тухель шогирдлари кутилмаган қийинчиликка дуч келишди. Ҳимоячи Жарелл Қуансаҳ рақибга нисбатан қўпол ўйнагани учун VAR текширувидан сўнг майдондан четлатилди. Бир киши кам бўлиб қолган Англия ҳимояланишга мажбур бўлди, бироқ қарши ҳужумда Антонй Гордон пеналти ишлади. Гарри Кейн нуқтадан адашмай, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Ўйин охири ниҳоятда кескин кечди. Гарри Кейн ўз жарима майдончаси ичида қоида бузгани учун ҳакам Англия дарвозасига пеналти белгилади. Раул Жименез имкониятдан фойдаланиб, ҳисобни минимал даражага келтирди. Қолган дақиқаларда Мексика тиниmsиз ҳужумлар уюштирган бўлса-да, инглизлар мудофааси ва Жордан Пиккфорд ишончли ўйин кўрсатиб, ғалабани сақлаб қолишди.

Эндиликда Англия терма жамоаси ярим финал йўлида Норвегия билан куч синашади. Ушбу учрашув келаси шанба куни Маями шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мутахассислар Томас Тухель бошқарувидаги жамоанинг иродали ғалабасини юқори баҳоламоқда.

АнглияМексикаЖуде БеллингэмГарри КейнЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингБугун, 04:31Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиМексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 04:27Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 04:23Бразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБразилия ЖЧ-2026 билан хайрлашди: Эрлинг Холанд Селекаони уйига кузатиб қўйдиБугун, 03:15Норвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиНорвегия Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 03:14Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди