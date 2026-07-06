Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олди
Футбол бўйича 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида Англия терма жамоаси мусобақа мезбонларидан бири — Мексикага қарши майдонга тушди. "Эстадио Азтека" стадионида кечган драматик баҳсда "уч шерлар" 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Ушбу ғалаба инглизлар учун турнир тарихидаги энг ёрқин натижалардан бири сифатида қайд этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув кучли бўрон туфайли бир соат кечикиб бошланган бўлса-да, майдондаги эҳтирослар илк дақиқаларданоқ юқори бўлди. Мексика терма жамоаси ўйин бошида фаолроқ кўринди, бироқ Англия дарвозабони Жордан Пиккфорд Раул Жименезнинг хавфли зарбаларини қайтариб, ўз жамоасини муқаррар голдан қутқариб қолди. 36-дақиқага келиб эса инглизлар ҳисобни очишга муваффақ бўлишди.
Беллингэмнинг беназир ўйиниЖамоанинг ёш юлдузи Жуд Беллингем учрашув қаҳрамонига айланди. Дастлаб у Букайо Сака томонидан етказиб берилган тўпни бош билан дарвозага йўллади. Oraдан атиги 98 сония ўтгач, Гарри Кейн узатган тўпни рақиб дарвозасига жойлаб, дубл қайд этди. Goal.com нашрининг ёзишича, Беллингэмнинг майдондаги ҳаракатлари Англия ҳужумларига ўзгача шиддат бағишлади.
Мексикаликлар биринчи бўлим якунланиши арафасида ҳисобдаги фарқни қисқартиришга эришишди. Жулиан Қуинонес жарима тўпидан сўнг юзага келган тартибсизликдан унумли фойдаланиб, кучли зарба билан дарвозани ишғол қилди. Бу гол мезбонларга иккинчи бўлим олдидан қўшимча ишонч бағишлади.
Қизил карточка ва асабий якунИккинчи бўлимда Томас Тухель шогирдлари кутилмаган қийинчиликка дуч келишди. Ҳимоячи Жарелл Қуансаҳ рақибга нисбатан қўпол ўйнагани учун VAR текширувидан сўнг майдондан четлатилди. Бир киши кам бўлиб қолган Англия ҳимояланишга мажбур бўлди, бироқ қарши ҳужумда Антонй Гордон пеналти ишлади. Гарри Кейн нуқтадан адашмай, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Ўйин охири ниҳоятда кескин кечди. Гарри Кейн ўз жарима майдончаси ичида қоида бузгани учун ҳакам Англия дарвозасига пеналти белгилади. Раул Жименез имкониятдан фойдаланиб, ҳисобни минимал даражага келтирди. Қолган дақиқаларда Мексика тиниmsиз ҳужумлар уюштирган бўлса-да, инглизлар мудофааси ва Жордан Пиккфорд ишончли ўйин кўрсатиб, ғалабани сақлаб қолишди.
Эндиликда Англия терма жамоаси ярим финал йўлида Норвегия билан куч синашади. Ушбу учрашув келаси шанба куни Маями шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мутахассислар Томас Тухель бошқарувидаги жамоанинг иродали ғалабасини юқори баҳоламоқда.
…