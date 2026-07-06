Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тиклади
Apple компанияси Ҳиндистон бозорида Apple Аккоунт харидлари учун банк карталари орқали тўлов қилиш имкониятини қайта тиклашни бошлади. Тўрт йиллик танаффусдан сўнг амалга оширилаётган ушбу қадам технология гигантининг маҳаллий тартибга солувчи органлар талабларига мослашиш борасидаги навбатдаги ҳаракати сифатида баҳоланмоқда. Бу ўзгариш iPhone фойдаланувчилари учун рақамли хизматлардан фойдаланиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги қоидаларга кўра, фойдаланувчилар эндиликда ўзларининг Apple Аккоунт ҳисобларига Visa ва Mastercard тизимидаги кредит ҳамда дебет карталарини бириктиришлари мумкин. Бу имконият iCloud+, Apple Мусик каби обуналар ва App Store дўконидаги харидлар учун амал қилади. Маълумот учун, Apple 2022-йил май ойида мамлакатдаги такрорий тўловлар тизимидаги ўзгаришлар сабабли карталар орқали ҳисоб-китоб қилишни тўхтатган эди.
Регулятор талаблари ва техник ечимларTechCrunch нашри хабарига кўра, Ҳиндистон Резерв банки (РБИ) 2021-йилда жорий этган янги қоидалар савдогарлар ва тўлов провайдерларидан мижозларни кучли аутентификация қилишни ҳамда карталарнинг токенлаштирилган маълумотларидан фойдаланишни талаб қилган. Шунингдек, компанияларга мижозларнинг карта маълумотларини ўз серверларида сақлаш тақиқланган эди. Apple ушбу мураккаб техник талабларни бажариш учун ўзининг баккенд тизимини тўлиқ қайта ишлади.
Сўнгги икки йил давомида ҳиндистонлик фойдаланувчилар обуналар учун фақат УПИ (маҳаллий тезкор тўловлар тармоғи), нет-банкинг ёки Apple Аккоунт балансини олдиндан тўлдириш орқали ҳақ тўлашга мажбур бўлишаётган эди. Карталар билан боғлиқ чекловлар кўплаб фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириб, обуналарни автоматик узайтириш жараёнини қийинлаштирган.
Глобал босим ва маҳаллий мослашувApple компаниясининг Ҳиндистондаги ушбу ҳаракати унинг глобал стратегиясидаги ўзгаришларни акс эттиради. Бугунги кунда дунё бўйлаб ҳукуматлар рақамли платформаларга нисбатан ўзига хос қоидаларни жорий этмоқда. Масалан, Европа Иттифоқи, Япония ва Жанубий Кореядаги қонунчилик ўзгаришлари ҳам Купертино компаниясини App Store ва тўлов тизимларини маҳаллийлаштиришга мажбур қилмоқда.
Коунтерпоинт Ресеарч тадқиқот директори Тарун Патакнинг таъкидлашича, ушбу янгилик анча кечиккан бўлса-да, у обуналарни янгилашдаги асосий тўсиқлардан бирини бартараф этади. Apple хизматлар бизнеси Ҳиндистонда икки хонали рақамлар билан ўсаётган бир пайтда, фойдаланувчиларга кўпроқ тўлов усулларини тақдим этиш компания учун стратегик аҳамиятга эга.
Шунингдек, банк карталарининг қайтиши Ҳиндистонда Apple Pay хизматининг ишга тушиши ҳақидаги тахминларни ҳам жонлантирди. Гарчи компания ҳозирча расмий режаларини эълон қилмаган бўлса-да, тўлов инфратузилмасининг маҳаллий қонунчиликка мосланиши ушбу сервис учун йўл очиши мумкин. Ҳозирда карталар орқали тўлов функцияси босқичма-босқич жорий этилмоқда ва яқин вақт ичида барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлади.
…