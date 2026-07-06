Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тиклади

·0·Техно
Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тиклади

Apple компанияси Ҳиндистон бозорида Apple Аккоунт харидлари учун банк карталари орқали тўлов қилиш имкониятини қайта тиклашни бошлади. Тўрт йиллик танаффусдан сўнг амалга оширилаётган ушбу қадам технология гигантининг маҳаллий тартибга солувчи органлар талабларига мослашиш борасидаги навбатдаги ҳаракати сифатида баҳоланмоқда. Бу ўзгариш iPhone фойдаланувчилари учун рақамли хизматлардан фойдаланиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги қоидаларга кўра, фойдаланувчилар эндиликда ўзларининг Apple Аккоунт ҳисобларига Visa ва Mastercard тизимидаги кредит ҳамда дебет карталарини бириктиришлари мумкин. Бу имконият iCloud+, Apple Мусик каби обуналар ва App Store дўконидаги харидлар учун амал қилади. Маълумот учун, Apple 2022-йил май ойида мамлакатдаги такрорий тўловлар тизимидаги ўзгаришлар сабабли карталар орқали ҳисоб-китоб қилишни тўхтатган эди.

Регулятор талаблари ва техник ечимлар

TechCrunch нашри хабарига кўра, Ҳиндистон Резерв банки (РБИ) 2021-йилда жорий этган янги қоидалар савдогарлар ва тўлов провайдерларидан мижозларни кучли аутентификация қилишни ҳамда карталарнинг токенлаштирилган маълумотларидан фойдаланишни талаб қилган. Шунингдек, компанияларга мижозларнинг карта маълумотларини ўз серверларида сақлаш тақиқланган эди. Apple ушбу мураккаб техник талабларни бажариш учун ўзининг баккенд тизимини тўлиқ қайта ишлади.

Сўнгги икки йил давомида ҳиндистонлик фойдаланувчилар обуналар учун фақат УПИ (маҳаллий тезкор тўловлар тармоғи), нет-банкинг ёки Apple Аккоунт балансини олдиндан тўлдириш орқали ҳақ тўлашга мажбур бўлишаётган эди. Карталар билан боғлиқ чекловлар кўплаб фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириб, обуналарни автоматик узайтириш жараёнини қийинлаштирган.

Глобал босим ва маҳаллий мослашув

Apple компаниясининг Ҳиндистондаги ушбу ҳаракати унинг глобал стратегиясидаги ўзгаришларни акс эттиради. Бугунги кунда дунё бўйлаб ҳукуматлар рақамли платформаларга нисбатан ўзига хос қоидаларни жорий этмоқда. Масалан, Европа Иттифоқи, Япония ва Жанубий Кореядаги қонунчилик ўзгаришлари ҳам Купертино компаниясини App Store ва тўлов тизимларини маҳаллийлаштиришга мажбур қилмоқда.

Коунтерпоинт Ресеарч тадқиқот директори Тарун Патакнинг таъкидлашича, ушбу янгилик анча кечиккан бўлса-да, у обуналарни янгилашдаги асосий тўсиқлардан бирини бартараф этади. Apple хизматлар бизнеси Ҳиндистонда икки хонали рақамлар билан ўсаётган бир пайтда, фойдаланувчиларга кўпроқ тўлов усулларини тақдим этиш компания учун стратегик аҳамиятга эга.

Шунингдек, банк карталарининг қайтиши Ҳиндистонда Apple Pay хизматининг ишга тушиши ҳақидаги тахминларни ҳам жонлантирди. Гарчи компания ҳозирча расмий режаларини эълон қилмаган бўлса-да, тўлов инфратузилмасининг маҳаллий қонунчиликка мосланиши ушбу сервис учун йўл очиши мумкин. Ҳозирда карталар орқали тўлов функцияси босқичма-босқич жорий этилмоқда ва яқин вақт ичида барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлади.

AppleҲиндистонApp StoreБанк КартасиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаOnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаБугун, 20:51Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаReddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаБугун, 20:29Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиMicrosoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиБугун, 20:21Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52Samsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаSamsung смартфонлар бўлинмаси ўз тарихида илк бор зарар кўриши кутилмоқдаБугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги