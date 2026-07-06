7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа

·1·Ўзбекистон
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа

АҚШнинг Шарлотта шаҳрида бўлиб ўтган Naroditsky Memorial Blitz 2026 мусобақаси Ўзбекистон вакили Жавоҳир Синдоровнинг ғалабаси билан якунланди.

Ўзбекистонлик гроссмейстер 9 турда 7,5 очко тўплаб, турнир жадвалининг биринчи поғонасини банд этди.

Бу натижа Синдоровнинг халқаро майдондаги яна бир соврини бўлди. У блиц баҳсларида юқори суръат ва аниқ ўйин намойиш этиб, чемпионликка эришди.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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