7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
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АҚШнинг Шарлотта шаҳрида бўлиб ўтган Naroditsky Memorial Blitz 2026 мусобақаси Ўзбекистон вакили Жавоҳир Синдоровнинг ғалабаси билан якунланди.
Ўзбекистонлик гроссмейстер 9 турда 7,5 очко тўплаб, турнир жадвалининг биринчи поғонасини банд этди.
Бу натижа Синдоровнинг халқаро майдондаги яна бир соврини бўлди. У блиц баҳсларида юқори суръат ва аниқ ўйин намойиш этиб, чемпионликка эришди.
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