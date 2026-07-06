Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқда
Дунёнинг энг йирик технологик гиганти Google ўзининг махфийлик сиёсатига киритилган сўнгги ўзгаришлар орқали фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини, жумладан фото, видео ва аудио ёзувларини сунъий интеллект (AI) моделларини такомиллаштириш учун тўплай бошлади. Ушбу янгиланиш компания хизматларидан фойдаланувчи миллионлаб инсонларнинг рақамли излари эндиликда нейротармоқларни ўқитиш учун хизмат қилишини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Июн ойида фойдаланувчиларга юборилган электрон хатлар орқали эълон қилинган ушбу ўзгаришлар дастлаб шунчаки тавсияларни шахсийлаштириш ва тарихни бошқариш қулайлиги сифатида тақдим этилган эди. Бироқ, ixbt.com ва бошқа технологик нашрлар таҳлилига кўра, Google аслида фойдаланувчиларни билвосита ўз маълумотларини AI тренинглари учун тақдим этишга рози қилган. Эндиликда Google Search хизматларига юкланган ҳар қандай медиа файл, агар фойдаланувчи созламаларни қўлда ўзгартирмаса, тизим томонидан қайта ишланади.
Янги қоидалар нафақат қидирув тизимига, балки Google компаниясининг бошқа оммабоп сервисларига ҳам тааллуқлидир. Булар қаторига Google Maps, Шоппинг, Фlights, Ҳотелс, Транслате ва Google Невс киради. Масалан, Google Lens орқали бирор буюмни суратга олиб қидирсангиз, ўша сурат AI моделларини ўқитиш учун сақлаб қолиниши мумкин. Шунингдек, Google Транслате орқали талаффузингизни машқ қилсангиз, овозли ёзувларингиз ҳам компания серверларида тренинг материали сифатида қолади.
Маълумотлар йиғишнинг янги давриТехнология саноатида ҳозирда сунъий интеллект хизматларини яхшилаш учун ҳар қандай йўл билан маълумот тўплаш пойгаси кетмоқда. Илгари компаниялар асосан очиқ интернетдаги матнларни сканерлаш (скрапинг) билан чекланган бўлса, эндиликда фойдаланувчилар томонидан яратилган контент асосий манбага айланди. Google ўзининг расмий тушунтиришларида сақланган медиа файллар хавфсизлик чораларини кучайтириш ва генератив AI моделларини ривожлантириш учун кераклигини таъкидлаган.
Компания ҳужжатларида қайд этилишича, тўпланган маълумотлар нафақат алгоритмлар, балки инсон-мутахассислар (human ревиеверс) томонидан ҳам кўриб чиқилиши мумкин. Бу эса махфийлик масаласида жиддий саволларни келтириб чиқаради. Meta каби бошқа гигантлар ҳам шунга ўхшаш усуллардан фойдаланиб, фойдаланувчиларнинг Instagram ва Facebook'даги суратларини ўз AI тизимлари учун ишлатиб келмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарбдир, чунки Google экотизими мамлакатимизда энг кенг тарқалган рақамли платформа ҳисобланади. Агар сиз шахсий расмларингиз ёки овозингиз AI моделларини ўқитишда ишлатилишини истамасангиз, Google ҳисобингиздаги "Сеарч Сервисес Ҳисторй" ва "Персонализед Рекоммендатионс" бўлимлари орқали ушбу функцияларни чеклашингиз ёки маълумотларни сақлаш муддатини ўзгартиришингиз лозим.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий технологиялар даврида бепул хизматлар учун фойдаланувчилар ўз маълумотлари билан "ҳақ тўламоқда". Google каби компаниялар AI пойгасида етакчилик қилиш учун шахсий махфийлик чегараларини тобора кенгайтириб бормоқда.
…