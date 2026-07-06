Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқда

·17·Техно
Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқда

Дунёнинг энг йирик технологик гиганти Google ўзининг махфийлик сиёсатига киритилган сўнгги ўзгаришлар орқали фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини, жумладан фото, видео ва аудио ёзувларини сунъий интеллект (AI) моделларини такомиллаштириш учун тўплай бошлади. Ушбу янгиланиш компания хизматларидан фойдаланувчи миллионлаб инсонларнинг рақамли излари эндиликда нейротармоқларни ўқитиш учун хизмат қилишини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Июн ойида фойдаланувчиларга юборилган электрон хатлар орқали эълон қилинган ушбу ўзгаришлар дастлаб шунчаки тавсияларни шахсийлаштириш ва тарихни бошқариш қулайлиги сифатида тақдим этилган эди. Бироқ, ixbt.com ва бошқа технологик нашрлар таҳлилига кўра, Google аслида фойдаланувчиларни билвосита ўз маълумотларини AI тренинглари учун тақдим этишга рози қилган. Эндиликда Google Search хизматларига юкланган ҳар қандай медиа файл, агар фойдаланувчи созламаларни қўлда ўзгартирмаса, тизим томонидан қайта ишланади.

Янги қоидалар нафақат қидирув тизимига, балки Google компаниясининг бошқа оммабоп сервисларига ҳам тааллуқлидир. Булар қаторига Google Maps, Шоппинг, Фlights, Ҳотелс, Транслате ва Google Невс киради. Масалан, Google Lens орқали бирор буюмни суратга олиб қидирсангиз, ўша сурат AI моделларини ўқитиш учун сақлаб қолиниши мумкин. Шунингдек, Google Транслате орқали талаффузингизни машқ қилсангиз, овозли ёзувларингиз ҳам компания серверларида тренинг материали сифатида қолади.

Маълумотлар йиғишнинг янги даври

Технология саноатида ҳозирда сунъий интеллект хизматларини яхшилаш учун ҳар қандай йўл билан маълумот тўплаш пойгаси кетмоқда. Илгари компаниялар асосан очиқ интернетдаги матнларни сканерлаш (скрапинг) билан чекланган бўлса, эндиликда фойдаланувчилар томонидан яратилган контент асосий манбага айланди. Google ўзининг расмий тушунтиришларида сақланган медиа файллар хавфсизлик чораларини кучайтириш ва генератив AI моделларини ривожлантириш учун кераклигини таъкидлаган.

Компания ҳужжатларида қайд этилишича, тўпланган маълумотлар нафақат алгоритмлар, балки инсон-мутахассислар (human ревиеверс) томонидан ҳам кўриб чиқилиши мумкин. Бу эса махфийлик масаласида жиддий саволларни келтириб чиқаради. Meta каби бошқа гигантлар ҳам шунга ўхшаш усуллардан фойдаланиб, фойдаланувчиларнинг Instagram ва Facebook'даги суратларини ўз AI тизимлари учун ишлатиб келмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарбдир, чунки Google экотизими мамлакатимизда энг кенг тарқалган рақамли платформа ҳисобланади. Агар сиз шахсий расмларингиз ёки овозингиз AI моделларини ўқитишда ишлатилишини истамасангиз, Google ҳисобингиздаги "Сеарч Сервисес Ҳисторй" ва "Персонализед Рекоммендатионс" бўлимлари орқали ушбу функцияларни чеклашингиз ёки маълумотларни сақлаш муддатини ўзгартиришингиз лозим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий технологиялар даврида бепул хизматлар учун фойдаланувчилар ўз маълумотлари билан "ҳақ тўламоқда". Google каби компаниялар AI пойгасида етакчилик қилиш учун шахсий махфийлик чегараларини тобора кенгайтириб бормоқда.

GoogleСунъий IntelлектМахфийликТехнологияGoogle Search
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 22:56Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Бугун, 22:45Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиYandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиБугун, 22:24Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиКоммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиБугун, 21:52Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиApple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиБугун, 21:30OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаOnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги