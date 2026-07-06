Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлди
Yandex Го жамоаси ўзининг хизматлар экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу сафар компания Москва транспорт тизимининг ажралмас қисми бўлган Троика картасининг махсус дизайндаги талқинини тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар ушбу транспорт картасини бевосита Yandex Го мобил иловасига бириктиришлари ва унинг балансини масофадан туриб назорат қилишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функциянинг жорий этилиши йўловчилар учун сезиларли қулайликлар яратади. Хусусан, илованинг "Транспорт" бўлими орқали картадаги жорий маблағ қолдиғини кўриш имконияти яратилди. Бунинг учун фойдаланувчи картанинг 10 хонали рақамини тизимга киритиши кифоя. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу интеграция нафақат балансни текшириш, балки ҳисобни бир зумда тўлдириш имконини ҳам беради.
Тўлов тизими ва тарифларни бошқаришКарта балансини тўлдириш жараёни Yandex Го профилига бириктирилган исталган банк картаси орқали амалга оширилади. Тўлов амалга оширилгач, маблағларни жисмоний картага фаоллаштириш учун уни метро турникети ёки ер усти транспортидаги валидаторга теккизиш лозим. Бу усул кассаларда навбатда туриш заруриятини бартараф этади.
Шунингдек, илова орқали турли муддатли йўл чипталарини ҳам расмийлаштириш мумкин. Фойдаланувчилар амалдаги тарифлар асосида бир кунликдан тортиб бир йиллик муддатгача бўлган обуналарни танлаш имконига эга бўлишди. Бу эса мунтазам равишда жамоат транспортидан фойдаланувчилар учун молиявий жиҳатдан тежамкор ечим ҳисобланади.
Келажакдаги режалар ва рақамлаштиришYandex Го фақат битта карта билан чекланиб қолмоқчи эмас. Яқин келажакда бир фойдаланувчи ҳисобига бир нечта Троика карталарини бириктириш функциясини қўшиш режалаштирилган. Бу, айниқса, оила аъзоларининг транспорт харажатларини бир жойдан туриб бошқаришни истаганлар учун жуда қўл келади.
Бундан ташқари, компания пластик ташувчилардан бутунлай воз кечиш устида ишламоқда. Келгусида виртуал транспорт картасини ишга тушириш кўзда тутилган. Бу технология ёрдамида йўловчилар пластик картасиз, фақат смартфон ёрдамида йўл ҳақини тўлашлари мумкин бўлади. Ҳозирда махсус дизайндаги Троика карталарини Yandex Мусеум ва Yandex Market орқали харид қилиш имконияти мавжуд.
Ўзбекистон бозорида ҳам АТТО тизими орқали шунга ўхшаш рақамли ечимлар фаол ривожланмоқда. Россия бозоридаги ушбу янгилик транспорт хизматларини ягона супер-иловаларга интеграция қилиш глобал тренд эканлигини яна бир бор исботламоқда. Бу каби қулайликлар келажакда бошқа ҳудудлардаги Yandex хизматларида ҳам татбиқ этилиши эҳтимолдан холи эмас.
…