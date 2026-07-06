Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлди

·16·Техно
Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлди

Yandex Го жамоаси ўзининг хизматлар экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу сафар компания Москва транспорт тизимининг ажралмас қисми бўлган Троика картасининг махсус дизайндаги талқинини тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар ушбу транспорт картасини бевосита Yandex Го мобил иловасига бириктиришлари ва унинг балансини масофадан туриб назорат қилишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функциянинг жорий этилиши йўловчилар учун сезиларли қулайликлар яратади. Хусусан, илованинг "Транспорт" бўлими орқали картадаги жорий маблағ қолдиғини кўриш имконияти яратилди. Бунинг учун фойдаланувчи картанинг 10 хонали рақамини тизимга киритиши кифоя. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу интеграция нафақат балансни текшириш, балки ҳисобни бир зумда тўлдириш имконини ҳам беради.

Тўлов тизими ва тарифларни бошқариш

Карта балансини тўлдириш жараёни Yandex Го профилига бириктирилган исталган банк картаси орқали амалга оширилади. Тўлов амалга оширилгач, маблағларни жисмоний картага фаоллаштириш учун уни метро турникети ёки ер усти транспортидаги валидаторга теккизиш лозим. Бу усул кассаларда навбатда туриш заруриятини бартараф этади.

Шунингдек, илова орқали турли муддатли йўл чипталарини ҳам расмийлаштириш мумкин. Фойдаланувчилар амалдаги тарифлар асосида бир кунликдан тортиб бир йиллик муддатгача бўлган обуналарни танлаш имконига эга бўлишди. Бу эса мунтазам равишда жамоат транспортидан фойдаланувчилар учун молиявий жиҳатдан тежамкор ечим ҳисобланади.

Келажакдаги режалар ва рақамлаштириш

Yandex Го фақат битта карта билан чекланиб қолмоқчи эмас. Яқин келажакда бир фойдаланувчи ҳисобига бир нечта Троика карталарини бириктириш функциясини қўшиш режалаштирилган. Бу, айниқса, оила аъзоларининг транспорт харажатларини бир жойдан туриб бошқаришни истаганлар учун жуда қўл келади.

Бундан ташқари, компания пластик ташувчилардан бутунлай воз кечиш устида ишламоқда. Келгусида виртуал транспорт картасини ишга тушириш кўзда тутилган. Бу технология ёрдамида йўловчилар пластик картасиз, фақат смартфон ёрдамида йўл ҳақини тўлашлари мумкин бўлади. Ҳозирда махсус дизайндаги Троика карталарини Yandex Мусеум ва Yandex Market орқали харид қилиш имконияти мавжуд.

Ўзбекистон бозорида ҳам АТТО тизими орқали шунга ўхшаш рақамли ечимлар фаол ривожланмоқда. Россия бозоридаги ушбу янгилик транспорт хизматларини ягона супер-иловаларга интеграция қилиш глобал тренд эканлигини яна бир бор исботламоқда. Бу каби қулайликлар келажакда бошқа ҳудудлардаги Yandex хизматларида ҳам татбиқ этилиши эҳтимолдан холи эмас.

Yandex ГоТроикаТехнологияТранспортМобил Илова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 22:56Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Бугун, 22:45Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаGoogle фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаБугун, 22:29Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиКоммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиБугун, 21:52Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиApple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиБугун, 21:30OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаOnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги