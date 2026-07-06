ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи қизғин палласига кирган бир вақтда, майдондаги баҳслардан кўра саҳна ортидаги «катта ўйинлар» футбол оламини ларзага келтирмоқда. Диққат марказида — АҚШ терма жамоаси форварди Фоларин Балогун ва ФИФА президенти Жанни Инфантино!
Катта можарога сабаб бўлган воқеалар ривожини оддий ва мухлисларбоп тилда тушунтириб берамиз.
Муаммо нимада? Бозорни бузган «қизил карточка»
АҚШ терма жамоаси ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Босния ва Ҳерцеговинага қарши баҳс олиб борди ва унда жамоа ҳужумчиси Фоларин Балогун қизил карточка олиб, майдондан четлатилди. Футбол қоидаларига кўра, у автоматик тарзда кейинги — Белгияга қарши 1/8 финал ўйинини ўтказиб юбориши шарт эди.
Аммо кутилмаганда ФИФА ақлбовар қилмас қарор қабул қилди: Балогуннинг дисквалификацияси (жазоси) бир йилга кечиктирилди! Яъни, у Белгияга қарши муҳим баҳсда бемалол майдонга туша оладиган бўлди.
Оқ уйнинг аралашуви ва Дональд Трамп омили
Хўш, ФИФА нега бундай қалтис ва адолатсиз қарорга қўл урди? Инсайдерларнинг хабарлари вазият замирида катта сиёсат турганини кўрсатмоқда.
Журналист Бен Жейкобснинг айтишича, АҚШ маъмурияти (Оқ уй) ўз футболчисини қутқариб қолиш учун тўғридан-тўғри ФИФА президенти Жанни Инфантинога чиққан.
Бошқа бир таниқли журналист Роман Молина эса буни очиқчасига «Дональд Трампга ёқиш учун қабул қилинган қарор» деб атади. Мезбон давлатнинг бош юлдузи плей-оффнинг энг муҳим палласида майдонда бўлиши учун қоидалар оёқости қилингани футбол жамоатчилигини ғазабга келтирди.
УЕФАнинг кескин баёноти: «Қизил чизиқ кесиб ўтилди!»
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА) бу ҳолатга жим қараб тура олмади ва ФИФАга қарши уруш эълон қилди. Ташкилот расмий пресс-релиз чиқариб, вазиятга қуйидагича баҳо берди:
«Балогунга кўрсатилган қизил карточкадан кейинги автоматик бир ўйинлик дисквалификация қўлланишини бир йилга тўхтатиш орқали қизил чизиқ кесиб ўтилди. Қоидаларнинг аниқлигини уларнинг сақловчилари (ФИФА) кафолатламай қўйса, ўйиннинг яхлитлиги хавф остида қолади, мусобақага бўлган ишонч эса сусаяди... Бундай бемисл ва ўзини оқламайдиган қарорга ишончсизлик билдирамиз».
Футбол афсоналари нима дейди?
Бу қарордан нафақат раҳбарлар, балки футболнинг энг таниқли шахслари ҳам шокда:
Йозеф Блаттер (ФИФА собиқ президенти): «Агар АҚШ президенти ташкилот раҳбари ишларига аралашса ва футболчининг жазоси бирдан бекор қилинса, шундай савол туғилади: Сен қаерга кетяпсан, ФИФА?»
Юрген Клопп (Германия миллий жамоасининг бўлажак мураббийи): «Футбол — уларники эмас, бизнинг ўйин! Футболда ҳеч нарсани тушунмайдиган бу икки одам (Трамп ва Инфантино) бундай масалаларни ҳал қилмаслиги керак. Бу аниқ қизил карточка эди, икки хил фикр бўлиши мумкин эмас. Қоида — ҳамма учун қоида!»
Уэйн Руни (Англия термаси собиқ форварди): «Инфантино бу қарори учун уялиши керак. Бу ерда спорт принципи шубҳа остида қоляпти. Агар мен АҚШнинг рақиби (Белгия) бўлганимда, ғазабдан портлардим!»
Тўнтариш режаси: 2027 йилда Инфантино тахтдан кетадими?
Бу можаро жаҳон футболи раҳбарлари учун охирги томчи бўлди. Инфантино 2016 йилда ФИФА раҳбарлигига келган бўлса, 2019 ва 2023 йилларда унга ҳеч ким рақобатчи бўлмаган ва у муқобилсиз сайланиб келаётган эди.
Энди эса вазият ўзгарди. Инсайдер Роман Молинанинг хабар беришича, нафақат Европа (УЕФА), балки бошқа қитъалар футбол федерациялари ҳам Инфантинонинг бундай «ўйинлари»дан чарчаган. Улар 2027 йилда бўлиб ўтадиган ФИФА президентлиги сайловлари учун кучли муқобил номзод тайёрлашни бошлаб юборишган. Мақсад битта — Жанни Инфантинони Халқаро футбол федерацияси раҳбарлигидан четлатиш!
Катта эҳтимол билан, ЖЧ-2026 баҳслари якунлангач, футбол сиёсатида ҳақиқий «қонли» жанглар бошланади. Спорт принциплари сиёсий манфаатлардан устун кела оладими ёки йўқ — буни вақт кўрсатади.
…