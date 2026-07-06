Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди

·64·Дунё
Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди

Непалда содир бўлган даҳшатли воқеа жамоатчиликни ларзага солди. Маълум бўлишича, ёввойи фил 14 йил давомида бир оилани таъқиб қилиб, унинг тўрт нафар аъзосининг ўлимига сабаб бўлган.

The Kathmandu Post нашрининг ёзишича, фожиа қаҳрамони Шаничара Боте оиласи илк марта 2012 йилда мусибатга дуч келган. Ўшанда Читван миллий боғи атрофида пайдо бўлган Дурбе лақабли ёввойи фил унинг ота-онаси — Будҳирам ва Жҳарали Ботени босиб ўлдирган.

Ушбу мудҳиш ҳодисадан кейин Шаничара Боте оиласи билан хавфсиз ҳудудга кўчишга қарор қилди. Улар бор-йўғини сотиб, бир нечта катта дарёни кесиб ўтиб, миллий боғдан анча узоқда жойлашган Жагатпур қишлоғига кўчиб ўтди. Аммо бу ҳам уларни фожиадан асраб қололмади.

Орадан йиллар ўтиб, 4 июль куни кечқурун айнан ўша фил Шаничара яшайдиган янги манзилга бостириб кирди. Ҳужум оқибатида унинг 25 ёшли келини Ашика Боте ҳамда 4 ёшли набираси Бҳарат Боте ҳалок бўлди.

Шаничара Боте бошидан кечирган мусибатни эслар экан, хавфдан қочиш учун барча чораларни кўрганини, аммо тақдир яна ўша фил билан юзлаштирганини айтди.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, ёш эркак филлар маълум ёшга етгач, подадан ҳайдалади ва мустақил ҳаёт кечира бошлайди. Бу ҳолат уларнинг тажовузкорлашишига сабаб бўлиши мумкин. Оқибатда айрим филлар озуқа излаб аҳоли яшаш ҳудудларига кириб, инсонлар учун жиддий хавф туғдиради.

Расмий маълумотларга кўра, Дурбе лақабли ушбу фил 2010 йилдан бери одамларга ҳужум қилиб келади. Шу вақтгача у камида 25 нафар инсоннинг ўлимига сабабчи бўлгани қайд этилмоқда.

Мазкур ҳодиса ёввойи ҳайвонлар билан инсонлар ўртасидаги тўқнашувлар муаммоси тобора жиддий тус олаётганини яна бир бор кўрсатди. Мутахассислар бундай фожиаларнинг олдини олиш учун миллий боғлар атрофида хавфсизлик чораларини кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиБугун, 22:33Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларБугун, 22:30Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиХоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиБугун, 22:16Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашҚуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашБугун, 21:00Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаЕвропада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаБугун, 19:53Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиГерманияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиБугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди