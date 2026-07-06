Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилди

·0·Спорт
Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилди

Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Португалия ва Испания ўзаро тўқнаш келади. Учрашув 7 июль куни соат 00:00 да бошланади. Ҳар икки жамоа ҳам 4-2-3-1 тактик тизимини танлаган. Португалия ҳужумига Криштиану Роналду бошчилик қилади, Испания сафида эса Ламин Ямаль, Дани Ольмо ва Микель Оярсабаль асосий таркибдан жой олган.

Португалия дарвозасини Диогу Кошта қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш ва Жоау Канселу ҳаракат қилади.

Ярим ҳимояда Жоау Невеш ва Педру Нетуга ишонч билдирилган. Уларнинг олдида Бруну Фернандеш, Витинья ва Жоау Феликс ўйнайди. Ҳужум марказида Криштиану Роналду майдонга тушади.

Испания сафида дарвозабон Унаи Симон асосий таркибда. Ҳимояни Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт ва Марк Кукурелья ташкил этади.

Родри ҳамда Алекс Баэна майдон марказида ҳаракат қилади. Ламин Ямаль, Педри ва Дани Ольмо ҳужумларни ташкил этади. Олдинги чизиқда Микель Оярсабаль ўйнайди.

Асосий таркиблар

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.

Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Алекс Баэна, Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль.

ПортугалияИспанияКриштиану РоналдуЛамин ЯмальБруну ФернандешПедри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...Бугун, 22:40Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиЧелси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 21:58Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?Бугун, 21:33Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Бугун, 21:32ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...Бугун, 21:27Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиКейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиБугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди