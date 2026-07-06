Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилди
Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Португалия ва Испания ўзаро тўқнаш келади. Учрашув 7 июль куни соат 00:00 да бошланади. Ҳар икки жамоа ҳам 4-2-3-1 тактик тизимини танлаган. Португалия ҳужумига Криштиану Роналду бошчилик қилади, Испания сафида эса Ламин Ямаль, Дани Ольмо ва Микель Оярсабаль асосий таркибдан жой олган.
Португалия дарвозасини Диогу Кошта қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш ва Жоау Канселу ҳаракат қилади.
Ярим ҳимояда Жоау Невеш ва Педру Нетуга ишонч билдирилган. Уларнинг олдида Бруну Фернандеш, Витинья ва Жоау Феликс ўйнайди. Ҳужум марказида Криштиану Роналду майдонга тушади.
Испания сафида дарвозабон Унаи Симон асосий таркибда. Ҳимояни Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт ва Марк Кукурелья ташкил этади.
Родри ҳамда Алекс Баэна майдон марказида ҳаракат қилади. Ламин Ямаль, Педри ва Дани Ольмо ҳужумларни ташкил этади. Олдинги чизиқда Микель Оярсабаль ўйнайди.
Асосий таркиблар
Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.
Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Алекс Баэна, Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль.
…