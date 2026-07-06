Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этди

·0·Техно
Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида мобил процессорларни стационар тизимларга мослаштириш тенденцияси янги босқичга чиқмоқда. Коммелл компанияси ўзининг навбатдаги ишланмаси — ЛВ-6718 русумли тизим платасини намойиш этди. Ушбу қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у Intel компаниясининг энг янги ва энергия тежамкор Core Ultra 7 366Ҳ мобил процессори билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур плата Mini-ИТХ форматида ишлаб чиқилган бўлиб, у ихчам ўлчамдаги кучли компьютерларни йиғишни мақсад қилган фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Гарчи мобил процессорлар одатда ноутбуклар учун ишлаб чиқарилса-да, уларнинг кам энергия сарфи ва юқори унумдорлиги бундай гибрид ечимларни бугунги кунда оммалаштирмоқда.

Core Ultra 7 366Ҳ процессори ўз ичига 16 та ядрони (4 та самарадор, 8 та энергия тежамкор ва 2 та паст қувватли ядро) қамраб олган. Шунингдек, у 4 та Хе ядроли ўрнатилган график процессорга (иGPU) эга бўлиб, бу оддий кундалик вазифалар ва мультимедиа контентлари билан ишлашда юқори самарадорликни таъминлайди. Ушбу платформа Intel Meteor Lake архитектурасининг барча афзалликларини ўзида мужассам этган.

Техник имкониятлар ва кенгайтириш имконияти

Коммелл ЛВ-6718 платаси ихчам бўлишига қарамай, кенгайтириш имкониятлари борасида замонавий талабларга жавоб беради. Унда иккита СО-ДИММ оператив хотира уяси мавжуд бўлиб, фойдаланувчилар юқори тезликдаги хотира модулларини ўрнатишлари мумкин. Маълумотларни сақлаш учун эса иккита M.2 формати учун слот ажратилган: улардан бири PCIe 4.0, иккинчиси эса энг сўнгги PCIe 5.0 стандартини қўллаб-қувватлайди.

График имкониятларни оширишни истаганлар учун тўлиқ ўлчамли дискрет видеокарта ўрнатиш имконияти ҳам мавжуд. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, ушбу слот PCIe 5.0 интерфейсининг фақат 8 та линияси билан чекланган. Бу замонавий ўйин видеокарталари учун етарли бўлса-да, максимал ўтказувчанликни талаб қиладиган профессионал вазифаларда бироз чекловлар юзага келиши мумкин.

Қурилманинг портлар тўплами ҳам эътиборга лойиқ. Унда иккита КОМ портининг мавжудлиги ушбу плата фақат оддий фойдаланувчилар учун эмас, балки саноат ва профессионал соҳалар учун ҳам мўлжалланганидан далолат беради. Ўзбекистон бозорида бундай ихтисослашган қурилмалар одатда автоматлаштирилган тизимлар ва махсус сервер ечимлари учун қизиқиш уйғотиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Коммелл ЛВ-6718 — бу мобил технологияларнинг самарадорлиги ва стационар компьютерларнинг мослашувчанлиги бирлашган нуқтадир. Ҳозирча бозорда бундай ечимлар унчалик кўп эмас, бироқ энергия тежамкорликка бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу маҳсулот ўз харидорларини топиши шубҳасиз.

IntelКоммеллПроцессорТехнологияMini-ИТХ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиApple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиБугун, 21:30OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаOnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаБугун, 20:51Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаReddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаБугун, 20:29Microsoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиMicrosoft навбатдаги қисқартиришларни эълон қилди: 5 мингга яқин ходим ишидан айрилдиБугун, 20:21Windows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаWindows 11 тизимидаги хатолик сабабли битта файл 500 GB гача катталашиб кетмоқдаБугун, 19:59Канада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиКанада махфий хизмати халқаро кибержиноятчилар ва экстремистларга ҳужум қилдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги