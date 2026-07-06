Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида мобил процессорларни стационар тизимларга мослаштириш тенденцияси янги босқичга чиқмоқда. Коммелл компанияси ўзининг навбатдаги ишланмаси — ЛВ-6718 русумли тизим платасини намойиш этди. Ушбу қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у Intel компаниясининг энг янги ва энергия тежамкор Core Ultra 7 366Ҳ мобил процессори билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур плата Mini-ИТХ форматида ишлаб чиқилган бўлиб, у ихчам ўлчамдаги кучли компьютерларни йиғишни мақсад қилган фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Гарчи мобил процессорлар одатда ноутбуклар учун ишлаб чиқарилса-да, уларнинг кам энергия сарфи ва юқори унумдорлиги бундай гибрид ечимларни бугунги кунда оммалаштирмоқда.
Core Ultra 7 366Ҳ процессори ўз ичига 16 та ядрони (4 та самарадор, 8 та энергия тежамкор ва 2 та паст қувватли ядро) қамраб олган. Шунингдек, у 4 та Хе ядроли ўрнатилган график процессорга (иGPU) эга бўлиб, бу оддий кундалик вазифалар ва мультимедиа контентлари билан ишлашда юқори самарадорликни таъминлайди. Ушбу платформа Intel Meteor Lake архитектурасининг барча афзалликларини ўзида мужассам этган.
Техник имкониятлар ва кенгайтириш имкониятиКоммелл ЛВ-6718 платаси ихчам бўлишига қарамай, кенгайтириш имкониятлари борасида замонавий талабларга жавоб беради. Унда иккита СО-ДИММ оператив хотира уяси мавжуд бўлиб, фойдаланувчилар юқори тезликдаги хотира модулларини ўрнатишлари мумкин. Маълумотларни сақлаш учун эса иккита M.2 формати учун слот ажратилган: улардан бири PCIe 4.0, иккинчиси эса энг сўнгги PCIe 5.0 стандартини қўллаб-қувватлайди.
График имкониятларни оширишни истаганлар учун тўлиқ ўлчамли дискрет видеокарта ўрнатиш имконияти ҳам мавжуд. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, ушбу слот PCIe 5.0 интерфейсининг фақат 8 та линияси билан чекланган. Бу замонавий ўйин видеокарталари учун етарли бўлса-да, максимал ўтказувчанликни талаб қиладиган профессионал вазифаларда бироз чекловлар юзага келиши мумкин.
Қурилманинг портлар тўплами ҳам эътиборга лойиқ. Унда иккита КОМ портининг мавжудлиги ушбу плата фақат оддий фойдаланувчилар учун эмас, балки саноат ва профессионал соҳалар учун ҳам мўлжалланганидан далолат беради. Ўзбекистон бозорида бундай ихтисослашган қурилмалар одатда автоматлаштирилган тизимлар ва махсус сервер ечимлари учун қизиқиш уйғотиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Коммелл ЛВ-6718 — бу мобил технологияларнинг самарадорлиги ва стационар компьютерларнинг мослашувчанлиги бирлашган нуқтадир. Ҳозирча бозорда бундай ечимлар унчалик кўп эмас, бироқ энергия тежамкорликка бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу маҳсулот ўз харидорларини топиши шубҳасиз.
…