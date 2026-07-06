Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этди

·0·Техно
Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этди

Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири ҳисобланган Belkin компанияси ўзининг янги ихчам ва юқори қувватли ташқи аккумуляторини (повер банк) намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат сиғими, балки замонавий смартфон ва планшетлар учун зарур бўлган тезкор қувватлаш имконияти билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий хусусияти унинг корпусига ўрнатилган USB-C кабелидир. Бу фойдаланувчиларга ортиқча симларни ўзи билан олиб юриш мажбуриятидан халос бўлиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджет ҳозирча Хитой бозорида 269 юан (тахминан 35 АҚШ доллари) қийматида сотувга чиқарилди.

Аккумуляторнинг сиғими 10 000 мА·соатни ташкил этади. Бу кўрсаткич замонавий iPhone ёки Samsung флагманларини камида икки марта тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. Қурилманинг максимал чиқиш қуввати 45 ваттга тенг бўлиб, бу нафақат смартфонларни, балки MacBook Air каби кам энергия сарфлайдиган ноутбукларни ҳам қувватлашга имкон беради.

Техник имкониятлар ва интерфейслар

Belkin муҳандислари қурилмани учта порт ва уланиш нуқтаси билан бойитганлар. Ўрнатилган USB-C кабели 45 ватт қувват бера олади, шунингдек, корпусдаги алоҳида USB-C порти ҳам худди шундай қувватни таъминлайди. Эски авлод қурилмалари учун эса 18 ваттли USB-А порти кўзда тутилган. Бу бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетни қувватлаш имконини беради.

Қурилманинг ён томонида махсус рақамли дисплей жойлаштирилган. Ушбу экран фойдаланувчига аккумуляторнинг қолган қувват даражасини аниқ фоизларда кўрсатиб туради. Бу анъанавий ЛEД индикаторлардан кўра анча қулай ва аниқроқ ечимдир.

Дизайн борасида компания классик ва замонавий услубни танлаган. Янги модел уч хил рангда — қора (Блакк), кўк (Блуе) ва қум рангида (Санд) тақдим этилмоқда. Ихчам ўлчамлари туфайли у кундалик фойдаланиш ва саёҳатлар учун жуда қулай аксессуарга айланиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида Belkin маҳсулотлари сифатли ва ишончли премиум аксессуарлар сифатида танилган. Ушбу янги модел ҳам тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн дўконлар пештахталарида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори. Юқори қувват ва ўрнатилган кабел комбинацияси уни рақобатчилардан сезиларли даражада ажратиб туради.

BelkinПовер БанкТехнологияГаджетларUSB-C
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Бугун, 22:45Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаGoogle фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаБугун, 22:29Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиYandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиБугун, 22:24Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиКоммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиБугун, 21:52Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиApple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиБугун, 21:30OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаOnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги