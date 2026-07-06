Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этди
Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири ҳисобланган Belkin компанияси ўзининг янги ихчам ва юқори қувватли ташқи аккумуляторини (повер банк) намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат сиғими, балки замонавий смартфон ва планшетлар учун зарур бўлган тезкор қувватлаш имконияти билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий хусусияти унинг корпусига ўрнатилган USB-C кабелидир. Бу фойдаланувчиларга ортиқча симларни ўзи билан олиб юриш мажбуриятидан халос бўлиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджет ҳозирча Хитой бозорида 269 юан (тахминан 35 АҚШ доллари) қийматида сотувга чиқарилди.
Аккумуляторнинг сиғими 10 000 мА·соатни ташкил этади. Бу кўрсаткич замонавий iPhone ёки Samsung флагманларини камида икки марта тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. Қурилманинг максимал чиқиш қуввати 45 ваттга тенг бўлиб, бу нафақат смартфонларни, балки MacBook Air каби кам энергия сарфлайдиган ноутбукларни ҳам қувватлашга имкон беради.
Техник имкониятлар ва интерфейсларBelkin муҳандислари қурилмани учта порт ва уланиш нуқтаси билан бойитганлар. Ўрнатилган USB-C кабели 45 ватт қувват бера олади, шунингдек, корпусдаги алоҳида USB-C порти ҳам худди шундай қувватни таъминлайди. Эски авлод қурилмалари учун эса 18 ваттли USB-А порти кўзда тутилган. Бу бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетни қувватлаш имконини беради.
Қурилманинг ён томонида махсус рақамли дисплей жойлаштирилган. Ушбу экран фойдаланувчига аккумуляторнинг қолган қувват даражасини аниқ фоизларда кўрсатиб туради. Бу анъанавий ЛEД индикаторлардан кўра анча қулай ва аниқроқ ечимдир.
Дизайн борасида компания классик ва замонавий услубни танлаган. Янги модел уч хил рангда — қора (Блакк), кўк (Блуе) ва қум рангида (Санд) тақдим этилмоқда. Ихчам ўлчамлари туфайли у кундалик фойдаланиш ва саёҳатлар учун жуда қулай аксессуарга айланиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида Belkin маҳсулотлари сифатли ва ишончли премиум аксессуарлар сифатида танилган. Ушбу янги модел ҳам тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн дўконлар пештахталарида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори. Юқори қувват ва ўрнатилган кабел комбинацияси уни рақобатчилардан сезиларли даражада ажратиб туради.
…