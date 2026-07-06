Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибслар

·73·Дунё
Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибслар

5 июль куни кечқурун қирғиз-ўзбек чегарасидаги энг йирик назорат-ўтказиш пунктларида ҳақиқий жангари фильмларни эслатувчи воқеалар содир бўлди. Қирғизистон Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси (МХДҚ) Боткен вилояти бошқармаси ходимлари «Альфа» махсус бўлинмаси жангчилари билан биргаликда «Қадамжой-автойўл» ва «Чечме-автойўл» постларида кенг кўламли коррупцияга қарши махсус операция ўтказди.

Постдаги тўқнашув: Махсус кучларга қарата ўқ узилди

Коррупция ва пул йиғишда гумон қилинган чегара, божхона ва ветеринария хизмати ходимларини қўлга олиш жараёни кутилмаган тўқнашув билан бошланди. Махсус хизмат ходимлари «Қадамжой-автойўл» пункти ҳудудига кираётган вақтда, шлагбаум ёнида навбатчиликда турган аскар кутилмаганда уларга қарата ўқ узган.

Бундан ташқари, бошқа бир ҳарбий хизматчи ҳавога огоҳлантирувчи ўқ чиқарган. Ҳозирда ушбу қурол ишлатилишининг қонунийлиги ва асл сабаблари ҳарбий прокуратура томонидан текширилмоқда.

Мусодара қилинган миллионлар ва видеодалиллар

Тезкор тинтув ҳаракатлари давомида гумондорлардан йирик миқдорда нақд пуллар ва ашёвий далиллар топилган. Маълумотларга кўра, маблағлар қуйидагича тақсимланган:

  • Чегара хизмати ходимларидан: 38,5 минг қирғиз сўми ва 5 миллион 484 минг ўзбек сўми мусодара қилинган. Шунингдек, хизмат автомашинасининг (JAC-3202) юкхонасидан яна 200 минг ўзбек сўми топилган. Ҳайдовчи бу пулларни машина ўриндиқларига ғилоф сотиб олиш учун олиб қўйилганини даъво қилган.

  • Божхона хизмати ходимларидан: 100 минг қирғиз сўми ва АҚШ долларидаги пул маблағлари олиб қўйилган (хориж валютасининг аниқ суммасига ҳозир аниқлик киритилмоқда).

  • «Чечме-автойўл» постида: Икки нафар ходимнинг йўловчилардан ноқонуний пул олаётган лаҳзалари тўғридан-тўғри видеокузатув камераларига муҳрланиб қолган.

Оммавий ҳибслар ва чегарадаги коллапс

Операция натижасида жами 27 нафар ҳарбий хизматчи («Чечме»дан 11 нафар, «Қадамжой»дан 16 нафар) МХДҚ бошқармасига тергов учун олиб кетилган. Қўлга олинган ҳарбийлардан иккита АК-74 автомати ва 60 та жанговар патрон мусодара қилинди.

Тергов ҳаракатлари туфайли ҳар икки назорат-ўтказиш пункти ҳам вақтинча ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлди. Бу эса икки давлат чегарасида кутилмаган йирик тирбандлик ва логистик инқирозни юзага келтирди.

Чегарадаги вазият: Постлар ёпилган вақтда чегара олди ҳудудида 3 мингга яқин йўловчи ва 400 дан ортиқ енгил ҳамда юк автомобиллари навбатда туриб қолган. Вазият барқарорлашгач, «Қадамжой-автойўл» пункти орқали ҳаракат қайта тикланган.

Ҳозирча Қирғизистон МХДҚ ушбу шов-шувли ва қурол ишлатилган махсус операция юзасидан расмий изоҳ бергани йўқ. Бироқ воқеа жойидан олинган маълумотлар чегара тизимида коррупцияга қарши кураш мутлақо кескин ва муросасиз босқичга чиққанини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиБугун, 22:33Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Бугун, 22:30Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиХоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиБугун, 22:16Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашҚуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашБугун, 21:00Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаЕвропада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаБугун, 19:53Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиГерманияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиБугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди