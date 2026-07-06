Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибслар
5 июль куни кечқурун қирғиз-ўзбек чегарасидаги энг йирик назорат-ўтказиш пунктларида ҳақиқий жангари фильмларни эслатувчи воқеалар содир бўлди. Қирғизистон Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси (МХДҚ) Боткен вилояти бошқармаси ходимлари «Альфа» махсус бўлинмаси жангчилари билан биргаликда «Қадамжой-автойўл» ва «Чечме-автойўл» постларида кенг кўламли коррупцияга қарши махсус операция ўтказди.
Постдаги тўқнашув: Махсус кучларга қарата ўқ узилди
Коррупция ва пул йиғишда гумон қилинган чегара, божхона ва ветеринария хизмати ходимларини қўлга олиш жараёни кутилмаган тўқнашув билан бошланди. Махсус хизмат ходимлари «Қадамжой-автойўл» пункти ҳудудига кираётган вақтда, шлагбаум ёнида навбатчиликда турган аскар кутилмаганда уларга қарата ўқ узган.
Бундан ташқари, бошқа бир ҳарбий хизматчи ҳавога огоҳлантирувчи ўқ чиқарган. Ҳозирда ушбу қурол ишлатилишининг қонунийлиги ва асл сабаблари ҳарбий прокуратура томонидан текширилмоқда.
Мусодара қилинган миллионлар ва видеодалиллар
Тезкор тинтув ҳаракатлари давомида гумондорлардан йирик миқдорда нақд пуллар ва ашёвий далиллар топилган. Маълумотларга кўра, маблағлар қуйидагича тақсимланган:
Чегара хизмати ходимларидан: 38,5 минг қирғиз сўми ва 5 миллион 484 минг ўзбек сўми мусодара қилинган. Шунингдек, хизмат автомашинасининг (JAC-3202) юкхонасидан яна 200 минг ўзбек сўми топилган. Ҳайдовчи бу пулларни машина ўриндиқларига ғилоф сотиб олиш учун олиб қўйилганини даъво қилган.
Божхона хизмати ходимларидан: 100 минг қирғиз сўми ва АҚШ долларидаги пул маблағлари олиб қўйилган (хориж валютасининг аниқ суммасига ҳозир аниқлик киритилмоқда).
«Чечме-автойўл» постида: Икки нафар ходимнинг йўловчилардан ноқонуний пул олаётган лаҳзалари тўғридан-тўғри видеокузатув камераларига муҳрланиб қолган.
Оммавий ҳибслар ва чегарадаги коллапс
Операция натижасида жами 27 нафар ҳарбий хизматчи («Чечме»дан 11 нафар, «Қадамжой»дан 16 нафар) МХДҚ бошқармасига тергов учун олиб кетилган. Қўлга олинган ҳарбийлардан иккита АК-74 автомати ва 60 та жанговар патрон мусодара қилинди.
Тергов ҳаракатлари туфайли ҳар икки назорат-ўтказиш пункти ҳам вақтинча ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлди. Бу эса икки давлат чегарасида кутилмаган йирик тирбандлик ва логистик инқирозни юзага келтирди.
Чегарадаги вазият: Постлар ёпилган вақтда чегара олди ҳудудида 3 мингга яқин йўловчи ва 400 дан ортиқ енгил ҳамда юк автомобиллари навбатда туриб қолган. Вазият барқарорлашгач, «Қадамжой-автойўл» пункти орқали ҳаракат қайта тикланган.
Ҳозирча Қирғизистон МХДҚ ушбу шов-шувли ва қурол ишлатилган махсус операция юзасидан расмий изоҳ бергани йўқ. Бироқ воқеа жойидан олинган маълумотлар чегара тизимида коррупцияга қарши кураш мутлақо кескин ва муросасиз босқичга чиққанини кўрсатмоқда.
…