Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!

·0·Техно
Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!

Смартфонлар дунёни эгаллаб олган асрда тугмали телефонлар тарихга айланди деб ўйлаганмидингиз? Асло йўқ! Севимли Nokia бренди остида телефонлар чиқарувчи HMD компанияси барчани ҳайратда қолдириб, бир йўла тўртта янги тугмали моделни тақдим этди: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) ва Nokia 235 4G (2nd Edition).

Энг қизиғи, бу шунчаки оддий "фонарикли" телефонлар эмас. Уларнинг ичига ҳақиқий сунъий интеллект (СИ) ёрдамчиси жойланган!

Тугмачали телефонда сунъий интеллект? Ҳа, бу рост!

Янги моделларнинг бош хусусияти — клавиатурада СИ ёрдамчисини ишга туширадиган махсус алоҳида тугмача борлигидадир. Ушбу овозли ёрдамчи қуйидаги оддий ва фойдали буйруқларни бемалол бажара олади:

  • Чироқни (фонарик) ёқиш ва камерани очиш;

  • Будилник (сигнал) ҳамда муҳим эслатмаларни ўрнатиш;

  • Керакли контактга қўнғироқ қилиш;

  • Сизни қизиқтирган оддий саволларга жавоб бериш.

Муҳим маълумот: HMD компанияси ушбу сунъий интеллект хизматини дастлабки 180 кун (ярим йил) давомида мутлақо бепул тақдим этади. Ушбу синов муддати тугагач, СИ ёрдамчисидан фойдаланиш учун пуллик обуна талаб қилинади.

Моделлар ўртасидаги фарқ нимада? (Таққослаш)

Тўртта янги модел бир-биридан экранининг катталиги ва камера сифати билан ажралиб туради. Қулайлик учун уларни жадвалда солиштириб чиқамиз:

Модел номи

Экран ўлчами

Камера модули

Nokia 200 4G

2,4 дюйм

Моделга қараб VGA ёки 2 Мп

Nokia 210 4G

2,4 дюйм

Моделга қараб VGA ёки 2 Мп

Nokia 215 4G (2nd Edition)

2,8 дюйм

Моделга қараб VGA ёки 2 Мп

Nokia 235 4G (2nd Edition)

2,8 дюйм

Моделга қараб VGA ёки 2 Мп

Замонавий имкониятлар ва анъанавий сифат

Янги қурилмалар классик кўринишда бўлса-да, уларнинг ички имкониятлари анча замонавийлашган. Барча тўртта модел қуйидаги умумий қулайликларга эга:

  • 4G тармоғи: Юқори сифатли ва тезкор алоқа таъминланади.

  • USB Type-C порти: Энди эскича қувватлагичларни қидириб юриш шарт эмас, замонавий шнурлар тушаверади.

  • S30+ операцион тизими: Телефонларнинг тез ва қотиб қолмасдан ишлашига жавоб беради.

  • Xpress Chat хизмати: Видео қўнғироқлар амалга ошириш ва овозли хабарлар юбориш имкониятини беради.

  • Узоқ вақт ишловчи батарея ва Радио: Телефонлар қувватини жуда узоқ вақт ушлаб туради. Шунингдек, анъанавий FM-радио ҳам мавжуд (фақатгина Nokia 200 4G модели бундан мустасно — унда радио йўқ).

Бу телефонлар кимлар учун?

Тугмали телефонларга сунъий интеллект жойлаштириш — HMD компаниясининг сўнгги пайтлардаги энг ғайриоддий ва қизиқарли қарорларидан бири бўлди. Компаниянинг фикрича, бу янги функциялар катта ва мураккаб смартфонларга эҳтиёж сезмайдиган, лекин замонавий рақамли имкониятлардан орқада қолишни истамайдиган фойдаланувчилар учун телефондан фойдаланишни янада қулай ва ёқимли қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаGoogle фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаБугун, 22:29Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиYandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиБугун, 22:24Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиКоммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиБугун, 21:52Apple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиApple Ҳиндистонда тўрт йиллик танаффусдан сўнг банк карталари орқали тўловни тикладиБугун, 21:30OnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаOnePlus бренди Европа бозорини тарк этмоқдами: Фойдаланувчилар кафолатдан шикоят қилмоқдаБугун, 20:51Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаReddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги