Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!
Смартфонлар дунёни эгаллаб олган асрда тугмали телефонлар тарихга айланди деб ўйлаганмидингиз? Асло йўқ! Севимли Nokia бренди остида телефонлар чиқарувчи HMD компанияси барчани ҳайратда қолдириб, бир йўла тўртта янги тугмали моделни тақдим этди: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) ва Nokia 235 4G (2nd Edition).
Энг қизиғи, бу шунчаки оддий "фонарикли" телефонлар эмас. Уларнинг ичига ҳақиқий сунъий интеллект (СИ) ёрдамчиси жойланган!
Тугмачали телефонда сунъий интеллект? Ҳа, бу рост!
Янги моделларнинг бош хусусияти — клавиатурада СИ ёрдамчисини ишга туширадиган махсус алоҳида тугмача борлигидадир. Ушбу овозли ёрдамчи қуйидаги оддий ва фойдали буйруқларни бемалол бажара олади:
Чироқни (фонарик) ёқиш ва камерани очиш;
Будилник (сигнал) ҳамда муҳим эслатмаларни ўрнатиш;
Керакли контактга қўнғироқ қилиш;
Сизни қизиқтирган оддий саволларга жавоб бериш.
Муҳим маълумот: HMD компанияси ушбу сунъий интеллект хизматини дастлабки 180 кун (ярим йил) давомида мутлақо бепул тақдим этади. Ушбу синов муддати тугагач, СИ ёрдамчисидан фойдаланиш учун пуллик обуна талаб қилинади.
Моделлар ўртасидаги фарқ нимада? (Таққослаш)
Тўртта янги модел бир-биридан экранининг катталиги ва камера сифати билан ажралиб туради. Қулайлик учун уларни жадвалда солиштириб чиқамиз:
Модел номи
Экран ўлчами
Камера модули
Nokia 200 4G
2,4 дюйм
Моделга қараб VGA ёки 2 Мп
Nokia 210 4G
2,4 дюйм
Моделга қараб VGA ёки 2 Мп
Nokia 215 4G (2nd Edition)
2,8 дюйм
Моделга қараб VGA ёки 2 Мп
Nokia 235 4G (2nd Edition)
2,8 дюйм
Моделга қараб VGA ёки 2 Мп
Замонавий имкониятлар ва анъанавий сифат
Янги қурилмалар классик кўринишда бўлса-да, уларнинг ички имкониятлари анча замонавийлашган. Барча тўртта модел қуйидаги умумий қулайликларга эга:
4G тармоғи: Юқори сифатли ва тезкор алоқа таъминланади.
USB Type-C порти: Энди эскича қувватлагичларни қидириб юриш шарт эмас, замонавий шнурлар тушаверади.
S30+ операцион тизими: Телефонларнинг тез ва қотиб қолмасдан ишлашига жавоб беради.
Xpress Chat хизмати: Видео қўнғироқлар амалга ошириш ва овозли хабарлар юбориш имкониятини беради.
Узоқ вақт ишловчи батарея ва Радио: Телефонлар қувватини жуда узоқ вақт ушлаб туради. Шунингдек, анъанавий FM-радио ҳам мавжуд (фақатгина Nokia 200 4G модели бундан мустасно — унда радио йўқ).
Бу телефонлар кимлар учун?
Тугмали телефонларга сунъий интеллект жойлаштириш — HMD компаниясининг сўнгги пайтлардаги энг ғайриоддий ва қизиқарли қарорларидан бири бўлди. Компаниянинг фикрича, бу янги функциялар катта ва мураккаб смартфонларга эҳтиёж сезмайдиган, лекин замонавий рақамли имкониятлардан орқада қолишни истамайдиган фойдаланувчилар учун телефондан фойдаланишни янада қулай ва ёқимли қилади.
…