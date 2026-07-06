Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтди

·49·Дунё
Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтди

Украина Қуролли Кучлари Россия ҳудудидаги стратегик аҳамиятга эга Омск нефтни қайта ишлаш заводига зарба берилганини маълум қилди. Корхона Украина давлат чегарасидан қарийб 2500 километр узоқликда жойлашган.

Украина Қуролли Кучлари Бош штабига кўра, зарбадан кейин завод ҳудудида ёнғин чиққан, етказилган зарар миқдори эса ҳозирча аниқланмоқда.

Илк бор зарба берилгани айтилмоқда

Қайд этилишича, Омск нефтни қайта ишлаш заводи Россиядаги энг йирик бензин ишлаб чиқарувчи корхоналардан бири ҳисобланади.

Украина томонининг маълум қилишича, бу заводга аввал дронлар орқали зарба берилгани қайд этилмаган. Шу сабабли мазкур ҳужум масофаси ва нишоннинг аҳамияти жиҳатидан эътиборли ҳолат сифатида баҳоланмоқда.

Заводнинг қуввати 21 миллион тоннадан ошади

Омск НҚИЗ Россиядаги энг катта қувватга эга нефтни қайта ишлаш корхоналаридан бири бўлиб, унинг йиллик қуввати 21 миллион тоннадан ортиқ.

Заводда нефтни қайта ишлаш чуқурлиги тахминан 99 фоизни ташкил этади. Корхона кенг турдаги ёқилғи, мой ва нефть-кимё маҳсулотларини ишлаб чиқаради.

Корхонада қандай маҳсулотлар тайёрланади?

Омск заводида қуйидаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади:

  • АИ-92, АИ-95 ва G-Drive 100 бензинлари;

  • Евро-5 тоифасидаги дизел ёқилғиси;

  • ТС-1 ва РТ маркали авиация керосини;

  • бензол, параксилол ва ортоксилол;

  • мотор ва саноат мойлари;

  • техник углерод ишлаб чиқариш учун хомашё.

Украина томонининг таъкидлашича, заводда ишлаб чиқариладиган ёқилғининг бир қисми Россия армияси таъминотида ҳам қўлланади.

Асосий қурилмалардан бири зарарланган бўлиши мумкин

Украина Қуролли Кучлари Бош штаби дастлабки маълумотларга таяниб, зарба оқибатида ЭЛОУ-АВТ-11 нефтни бирламчи қайта ишлаш қурилмаси зарарланган бўлиши мумкинлигини билдирди.

Ушбу қурилманинг лойиҳа қуввати йилига 8,4 миллион тоннани ташкил этади.

Зарар миқдори ҳали аниқ эмас

Зарбадан кейин корхона ҳудудида ёнғин қайд этилгани айтилмоқда. Бироқ ишлаб чиқариш жараёни қанчалик издан чиққани ва завод фаолиятига қандай таъсир кўрсатгани ҳозирча маълум эмас.

Россия томони мазкур ҳужум ва етказилган зарар юзасидан ҳозирча батафсил расмий маълумот бермаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларБугун, 22:30Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Бугун, 22:30Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиХоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиБугун, 22:16Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашҚуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашБугун, 21:00Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаЕвропада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаБугун, 19:53Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиГерманияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиБугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди