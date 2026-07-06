Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқда

·0·Техно
Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқда

Электрон китоблар бозорида Amazon компаниясининг асосий рақобатчиларидан бири саналган Bookshop.org платформаси Ракутен компаниясига тегишли Kobo э-реадер қурилмаларини қўллаб-қувватлашни жорий йил якунига қадар йўлга қўйишини маълум қилди. Бу мустақил китоб дўконларини қўллаб-қувватлашни истайдиган, аммо қоғоз китоблардан кўра рақамли форматни афзал кўрадиган китобхонлар учун кутилган янгилик бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Узоқ вақт давомида Kobo қурилмаларида мустақил дўконлардан китоб сотиб олиш жараёни эскирган усуллар ва мураккаб техник босқичларга таяниб қолган эди. Кўплаб фойдаланувчилар ўзларининг севимли маҳаллий дўконларидан электрон китоб харид қилишда қийинчиликларга дуч келишаётганини билдиришган. Bookshop.org ва Kobo ўртасидаги янги интеграция айнан шу муаммони ҳал этишга қаратилган.

Кечикишлар ортда қолди

Дастлаб ушбу ҳамкорлик 2025-йилда амалга оширилиши режалаштирилган эди, бироқ кейинчалик муддатлар 2026-йилга кўчирилди. Ҳатто жорий йил бошида лойиҳа номаълум муддатга тўхтатилгани ҳақида хавотирлар пайдо бўлган эди. Бироқ Bookshop.org асосчиси ва бош директори Энди Ҳунтер вазият ижобий томонга ўзгарганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, томонлар бизнес шартлари ва муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш (ДРМ) масалаларида келишувга эришган.

Ҳунтер ixbt.com нашрига берган интервюсида таъкидлашича, кечикишларга муҳандислик ресурсларининг етишмаслиги ва нашриётларнинг рақамли ҳуқуқларни бошқариш бўйича қатъий талаблари сабаб бўлган. Ҳозирда барча техник тўсиқлар бартараф этилмоқда ва тизимни жорий йил охиригача ишга тушириш мақсад қилинган.

Электрон китобхонларнинг афзаллиги

Нима учун фойдаланувчилар iOS ёки Android иловаларидан кўра айнан Kobo каби қурилмаларни афзал кўришади? Бунинг бир қанча сабаблари бор:

  • Э-инк (электрон сиёҳ) технологияси кўзни чарчатмайди ва қуёш нури остида ҳам мутолаа қилиш имконини беради;
  • Қурилманинг қуввати бир неча ҳафтагача етади;
  • Фақат мутолаага йўналтирилган интерфейс фойдаланувчини чалғитмайди.
Bookshop.org ҳозирда ўзининг мобил иловалари орқали электрон китоблар савдосини амалга ошириб келмоқда. Бироқ Kobo билан интеграция платформага Amazon Kindle экотизимига муносиб муқобил яратиш имконини беради. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим, чунки халқаро платформаларнинг кенгайиши маҳаллий китобхонларга кенгроқ танлов имкониятини тақдим этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги нафақат технологик янгилик, балки кичик ва мустақил китоб дўконларининг рақамли асрда яшаб қолиши учун ташланган муҳим қадамдир. Эндиликда китобхонлар ҳам замонавий технологиялардан фойдаланиши, ҳам ўз ҳудудидаги дўконлар даромадига ҳисса қўшиши мумкин бўлади.

AmazonKoboБоокшопТехнологияЭлектрон Китоб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиСунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиБугун, 23:29Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 22:56Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Бугун, 22:45Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаGoogle фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаБугун, 22:29Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиYandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиБугун, 22:24Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиКоммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги