Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқда
Электрон китоблар бозорида Amazon компаниясининг асосий рақобатчиларидан бири саналган Bookshop.org платформаси Ракутен компаниясига тегишли Kobo э-реадер қурилмаларини қўллаб-қувватлашни жорий йил якунига қадар йўлга қўйишини маълум қилди. Бу мустақил китоб дўконларини қўллаб-қувватлашни истайдиган, аммо қоғоз китоблардан кўра рақамли форматни афзал кўрадиган китобхонлар учун кутилган янгилик бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Узоқ вақт давомида Kobo қурилмаларида мустақил дўконлардан китоб сотиб олиш жараёни эскирган усуллар ва мураккаб техник босқичларга таяниб қолган эди. Кўплаб фойдаланувчилар ўзларининг севимли маҳаллий дўконларидан электрон китоб харид қилишда қийинчиликларга дуч келишаётганини билдиришган. Bookshop.org ва Kobo ўртасидаги янги интеграция айнан шу муаммони ҳал этишга қаратилган.
Кечикишлар ортда қолдиДастлаб ушбу ҳамкорлик 2025-йилда амалга оширилиши режалаштирилган эди, бироқ кейинчалик муддатлар 2026-йилга кўчирилди. Ҳатто жорий йил бошида лойиҳа номаълум муддатга тўхтатилгани ҳақида хавотирлар пайдо бўлган эди. Бироқ Bookshop.org асосчиси ва бош директори Энди Ҳунтер вазият ижобий томонга ўзгарганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, томонлар бизнес шартлари ва муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш (ДРМ) масалаларида келишувга эришган.
Ҳунтер ixbt.com нашрига берган интервюсида таъкидлашича, кечикишларга муҳандислик ресурсларининг етишмаслиги ва нашриётларнинг рақамли ҳуқуқларни бошқариш бўйича қатъий талаблари сабаб бўлган. Ҳозирда барча техник тўсиқлар бартараф этилмоқда ва тизимни жорий йил охиригача ишга тушириш мақсад қилинган.
Электрон китобхонларнинг афзаллигиНима учун фойдаланувчилар iOS ёки Android иловаларидан кўра айнан Kobo каби қурилмаларни афзал кўришади? Бунинг бир қанча сабаблари бор:
- Э-инк (электрон сиёҳ) технологияси кўзни чарчатмайди ва қуёш нури остида ҳам мутолаа қилиш имконини беради;
- Қурилманинг қуввати бир неча ҳафтагача етади;
- Фақат мутолаага йўналтирилган интерфейс фойдаланувчини чалғитмайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги нафақат технологик янгилик, балки кичик ва мустақил китоб дўконларининг рақамли асрда яшаб қолиши учун ташланган муҳим қадамдир. Эндиликда китобхонлар ҳам замонавий технологиялардан фойдаланиши, ҳам ўз ҳудудидаги дўконлар даромадига ҳисса қўшиши мумкин бўлади.
…