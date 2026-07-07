Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этди

·0·Техно
Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этди

Apple компанияси ўзининг iOS 27 операцион тизимининг янги бета-талқинида Siri овозли ёрдамчисининг нутқ тезлиги ва эмоционаллигини созлаш функциясини ишга туширди. Ушбу янгиланиш Apple ёрдамчисини янада инсонийроқ ва табиийроқ қилиш йўлидаги муҳим қадам бўлиб, фойдаланувчиларга сунъий интеллект билан мулоқотни ўз дидига мослаштириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

iOS 27 бета 3 талқинида пайдо бўлган ушбу янгилик аввалроқ WWDC 26 конференциясида эълон қилинган эди. Эндиликда синовчилар Siri менюсида "Пасе" (Тезлик) ва "Эхпрессивитй" (Ифодалилик) деб номланган махсус слайдерлардан фойдаланишлари мумкин. Бу созламалар ёрдамида ёрдамчининг гапириш суръатини секинлаштириш ёки тезлаштириш, шунингдек, унинг овозидаги ҳис-туйғулар даражасини ўзгартириш мумкин бўлади.

ixbt.com маълумотларига кўра, Apple ушбу қадам орқали ChatGPT каби рақобатчилар билан беллашишни мақсад қилган. Маълумки, OpenAI ўзининг ChatGPT овозли ёрдамчисида фойдаланувчиларга нафақат тезликни, балки овознинг илиқлиги, ғайрати ва ҳатто мулоқот услубини (профессионал, дўстона ёки ҳазилкаш) танлаш имконини берувчи кенгайтирилган функцияларни аллақачон тақдим этган эди.

Siri энди янада ақлли ва мослашувчан

Siri овозини созлаш жараёнида тизим фойдаланувчига танланган ўзгаришларни дарҳол эшитиб кўриш имконини беради. Масалан, ёрдамчи "Сизда битта янги хабар бор" каби стандарт ибораларни турли темп ва интонацияларда айтиб беради. Бу эса iPhone эгаларига ўзлари учун энг қулай бўлган мулоқот форматини танлашда ёрдам беради.

Янги iOS 27 тизимида Siri фақат овоз билан чекланиб қолмайди. У тизимнинг барча қатламларига чуқур интеграция қилинган бўлиб, фойдаланувчилар Dynamic Island орқали ёзишмалар олиб бориши, ён тугмани босиш ёки махсус Siri иловаси орқали ёрдамчи билан мулоқот қилиши мумкин. Сунъий интеллект асосидаги янги Siri фойдаланувчининг шахсий маълумотларини индексация қилиш орқали янада аниқроқ жавоблар қайтаришга ўргатилмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, бета-синов жараёнида баъзи фойдаланувчилар янгиланишдан сўнг Siri функцияларига киришда муаммоларга дуч келишган. Бу одатда сунъий интеллект моделларининг қурилмадаги маълумотларни қайта оптималлаштириши билан боғлиқ бўлиб, тизим тўлиқ ишга тушгунча маълум вақт талаб этиши мумкин. Шунингдек, iOS 27 бета 3 талқинида Реминдерс (Эслатмалар) иловасининг белгиси ҳам янгиланган.

Apple компаниясининг ушбу стратегияси сунъий интеллектни кундалик ҳаётга янада яқинлаштиришга қаратилган. Siri энди шунчаки буйруқларни бажарувчи робот эмас, балки фойдаланувчининг кайфияти ва хоҳишига мослаша оладиган рақамли ҳамроҳга айланиб бормоқда. Мазкур функциялар iOS 27 нинг якуний талқини билан бирга барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши кутилмоқда.

AppleiPhoneSiriiOS 27Сунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиОлимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиКеча, 23:57Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиСунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиКеча, 23:29Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаAmazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаКеча, 23:21Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги