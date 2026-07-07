Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этди
Apple компанияси ўзининг iOS 27 операцион тизимининг янги бета-талқинида Siri овозли ёрдамчисининг нутқ тезлиги ва эмоционаллигини созлаш функциясини ишга туширди. Ушбу янгиланиш Apple ёрдамчисини янада инсонийроқ ва табиийроқ қилиш йўлидаги муҳим қадам бўлиб, фойдаланувчиларга сунъий интеллект билан мулоқотни ўз дидига мослаштириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
iOS 27 бета 3 талқинида пайдо бўлган ушбу янгилик аввалроқ WWDC 26 конференциясида эълон қилинган эди. Эндиликда синовчилар Siri менюсида "Пасе" (Тезлик) ва "Эхпрессивитй" (Ифодалилик) деб номланган махсус слайдерлардан фойдаланишлари мумкин. Бу созламалар ёрдамида ёрдамчининг гапириш суръатини секинлаштириш ёки тезлаштириш, шунингдек, унинг овозидаги ҳис-туйғулар даражасини ўзгартириш мумкин бўлади.
ixbt.com маълумотларига кўра, Apple ушбу қадам орқали ChatGPT каби рақобатчилар билан беллашишни мақсад қилган. Маълумки, OpenAI ўзининг ChatGPT овозли ёрдамчисида фойдаланувчиларга нафақат тезликни, балки овознинг илиқлиги, ғайрати ва ҳатто мулоқот услубини (профессионал, дўстона ёки ҳазилкаш) танлаш имконини берувчи кенгайтирилган функцияларни аллақачон тақдим этган эди.
Siri энди янада ақлли ва мослашувчанSiri овозини созлаш жараёнида тизим фойдаланувчига танланган ўзгаришларни дарҳол эшитиб кўриш имконини беради. Масалан, ёрдамчи "Сизда битта янги хабар бор" каби стандарт ибораларни турли темп ва интонацияларда айтиб беради. Бу эса iPhone эгаларига ўзлари учун энг қулай бўлган мулоқот форматини танлашда ёрдам беради.
Янги iOS 27 тизимида Siri фақат овоз билан чекланиб қолмайди. У тизимнинг барча қатламларига чуқур интеграция қилинган бўлиб, фойдаланувчилар Dynamic Island орқали ёзишмалар олиб бориши, ён тугмани босиш ёки махсус Siri иловаси орқали ёрдамчи билан мулоқот қилиши мумкин. Сунъий интеллект асосидаги янги Siri фойдаланувчининг шахсий маълумотларини индексация қилиш орқали янада аниқроқ жавоблар қайтаришга ўргатилмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, бета-синов жараёнида баъзи фойдаланувчилар янгиланишдан сўнг Siri функцияларига киришда муаммоларга дуч келишган. Бу одатда сунъий интеллект моделларининг қурилмадаги маълумотларни қайта оптималлаштириши билан боғлиқ бўлиб, тизим тўлиқ ишга тушгунча маълум вақт талаб этиши мумкин. Шунингдек, iOS 27 бета 3 талқинида Реминдерс (Эслатмалар) иловасининг белгиси ҳам янгиланган.
Apple компаниясининг ушбу стратегияси сунъий интеллектни кундалик ҳаётга янада яқинлаштиришга қаратилган. Siri энди шунчаки буйруқларни бажарувчи робот эмас, балки фойдаланувчининг кайфияти ва хоҳишига мослаша оладиган рақамли ҳамроҳга айланиб бормоқда. Мазкур функциялар iOS 27 нинг якуний талқини билан бирга барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши кутилмоқда.
…