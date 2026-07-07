10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирди

·0·Дунё
10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирди

Баъзи инсонлар спорт, илм-фан ёки санъатдаги ютуқлари билан тарихда қолишни истаса, бошқалар ноодатий рекордлари орқали дунёга танилади. АҚШлик Жоуи Честнат ана шундай инсонлардан бири бўлиб, у яна бир бор ҳот-дог ейиш бўйича ўзининг тенгсиз эканини исботлади.

Америкалик рекордчи анъанавий ҳот-дог ейиш мусобақасида 18-марта чемпионликни қўлга киритди. Бунинг учун у атиги 10 дақиқа ичида 66 та ҳот-догни истеъмол қилишга муваффақ бўлди ва яна рақибларини ортда қолдирди.

Жоуи Честнат ушбу мусобақа тарихидаги энг муваффақиятли иштирокчи ҳисобланади. У йиллар давомида бир неча бор рекорд натижаларни қайд этиб, ҳот-дог ейиш бўйича мутлақ етакчига айланган.

Маълумот учун, Честнатнинг энг юқори натижаси 2021 йилда қайд этилган. Ўшанда у 10 дақиқа ичида 76 та ҳот-дог еб, ўз рекордини янгилаган ва ушбу натижа билан Гиннеснинг рекордлар китобидан ҳам жой олган.

Унинг навбатдаги ғалабаси ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчиларнинг ҳайратига сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиФранция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиКеча, 23:30«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 23:24Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиКеча, 22:33Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларКеча, 22:30Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Кеча, 22:30Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиХоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиКеча, 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди