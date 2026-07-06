Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришлар

·21·Техно
Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришлар

Жаҳон технология бозори 2026-йилда жиддий трансформация даврини бошдан кечирмоқда. Йирик IT-гигантлар рекорд даражадаги даромадларга қарамай, ўз ишчи кучини оммавий равишда қисқартиришда давом этмоқда. Ушбу жараённинг асосий сабаби сифатида сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал жорий этилиши кўрсатиляпти. Layoffs.fyi маълумотларига кўра, жорий йилнинг ўзида соҳада 120 мингдан ортиқ ходим иш ўрнини йўқотган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Microsoft корпорацияси душанба куни ўзининг глобал ишчи кучининг 2,1 фоизини, яни тахминан 4 800 та штат бирлигини қисқартиришини эълон қилди. Компания раҳбарияти бу ўринлар бевосита AI билан алмаштирилмаслигини таъкидласа-да, сунъий интеллект иш услубини ўзгартираётгани ва кўплаб кундалик вазифаларни автоматлаштираётганини тан олди. Бу тенденция бутун саноат бўйлаб "эпидемия" каби тарқалмоқда.

Йирик компаниялардаги вазият ва AI омили

Oracle корпорацияси июн ойи охирида эълон қилган ҳисоботига кўра, сўнгги 12 ой ичида 21 000 нафар ходимни ишдан бўшатган. Компания ўзининг йиллик молиявий ҳисоботида сунъий интеллект технологияларини операцион жараёнларга татбиқ этиш келажакда ҳам ишчи кучи қисқаришига олиб келиши мумкинлигини очиқчасига билдирган. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигнал бўлиб, келажакда меҳнат бозорида қайси кўникмаларга талаб юқори бўлишини кўрсатади.

Google (Алпҳабет) ҳам бу жараёндан мустасно эмас. Компания ўзининг Cloud бўлинмасида, ҳатто даромадлар 63 фоизга ошган бир пайтда ҳам кадрлар оптимизациясини амалга оширмоқда. Google бошқа компаниялардан фарқли ўлароқ, ягона катта рақамни эълон қилмасдан, босқичма-босқич қисқартиришлар йўлини танлади. Тахминларга кўра, 2026-йилда 3 000 нафаргача муҳандис ишдан бўшатилган.

  • Meta: 8 000 нафар ходимни қисқартирди, бироқ 7 000 кишини янги AI йўналишларига ўтказди.
  • Cisco: Даромадлар кутилганидан юқори бўлишига қарамай, ресурсларни AI ва киберхавфсизликка йўналтириш учун 4 000 иш ўрнини ёпди.
  • GitLab: AI инфратузилмасига инвестиция киритиш мақсадида ходимларининг 14 фоизи билан хайрлашди.
  • Интуит: Мураккабликни камайтириш ва AI маҳсулотларига эътибор қаратиш учун 3 000 кишини бўшатди.

Иқтисодий ўсиш ва ишсизлик парадокси

Чалленгер, Грай & Чристмас консалтинг фирмаси таҳлилига кўра, май ойи сўнгги йиллардаги энг кўп қисқартиришлар кузатилган ой бўлди ва AI энг кўп келтирилган сабаб сифатида қайд этилди. Cloudflare компанияси ўз тарихидаги энг юқори чораклик даромадни (639,8 миллион доллар) қайд этган бўлса-да, ходимларининг 20 фоизини ишдан бўшатишга қарор қилди.

Экспертларнинг фикрича, технологик компаниялар пандемия давридаги ҳаддан ташқари кенгайишдан сўнг энди ўз тузилмаларини ихчамлаштирмоқда. Бу жараён нафақат харажатларни тежаш, балки компания ресурсларини келажакнинг асосий драйвери бўлган сунъий интеллект пойгасига сафарбар этиш билан боғлиқ. Бу эса глобал меҳнат бозорида мутахассислардан янги технологиялар билан ишлаш кўникмаларини янада кўпроқ талаб қилади.

MicrosoftGoogleMetaСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиОлимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиКеча, 23:57Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиСунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиКеча, 23:29Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаAmazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаКеча, 23:21Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги