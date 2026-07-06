Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришди

·24·Техно
Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришди

Сингапур олимлари робототехника соҳасида инқилобий қадам ташлаб, тирик суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-организмларга айлантиришга муваффақ бўлишди. Натуре Коммуникатионс журналида эълон қилинган тадқиқот натижаларига кўра, ушбу био-гибрид тизимлар нафақат қуруқликда, балки махсус ишлаб чиқилган “ақуваланг” қурилмалари ёрдамида сув остида ҳам ҳаракатланиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нанянг технология университети профессори Ҳиротака Сато бошчилигидаги гуруҳ ушбу лойиҳа учун Мадагаскар суваракларини танлаб олди. Бу ҳашаротлар ўзининг чидамлилиги, беш йилгача яшай олиши ва ноқулай шароитларга юқори даражадаги мослашувчанлиги билан ажралиб туради. Олимларнинг мақсади — анъанавий роботлар кира олмайдиган вайроналар ва хавфли ҳудудларда қидирув-қутқарув ишларини амалга оширадиган бошқарилувчи платформа яратишдир.

Сув остида нафас олиш технологияси

Лойиҳа доирасидаги энг катта техник тўсиқ суваракларнинг сув остида узоқ вақт қола олмаслиги эди. Муаммони ҳал қилиш учун муҳандислар 3D-принтерда ҳашаротнинг нафас олиш тешикларини ёпиб турувчи миниатюра модулларини чоп этишди. Ушбу тизим кислород баллонларига эмас, балки кимёвий реакцияга асосланган. Водород пероксид ва марганец диоксиди аралашмаси парчаланиб, ҳашаротнинг нафас олиш тизимига бевосита кислород етказиб беради.

Тадқиқотчилар дастлаб бошқарув қурилмаларини ҳашаротнинг устига “ржукзак” кўринишида ўрнатишга уринишган эди. Бироқ, бу усул суваракнинг ҳаракатланиш тезлигини пасайтириб юборгани маълум бўлди. Натижада барча микросхемалар ва қувват манбалари бевосита ҳашаротнинг танасига жойлаштирилди. Бу эса кибер-организмларга сув остида ҳам қуруқликдаги каби юқори тезликда ҳаракатланиш имконини берди.

Келажакдаги истиқболлар ва афзалликлар

Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, модификация қилинган сувараклар сув остида уч соатгача фаол бўлишлари мумкин. Энг муҳими, тажрибадан сўнг ҳашаротларнинг умумий ҳолатида ҳеч қандай салбий ўзгаришлар кузатилмаган. ixbt.com маълумотига кўра, бундай био-гибрид тизимлар классик роботларга қараганда бир қанча устунликларга эга:

  • Ишлаб чиқариш харажатларининг кескин пастлиги;
  • Юқори энергия самарадорлиги (ҳашарот ўз ҳаракати учун энергияни озиқ-овқатдан олади);
  • Мураккаб релефларда ва тор жойларда ҳаракатланиш қобилияти;
  • Экстремал шароитларда, жумладан, бошқа сайёралардаги миссияларда фойдаланиш имконияти.
Ҳозирда тадқиқотчилар ушбу кибер-суваракларни янада такомиллаштириш, уларга датчиклар ва камералар ўрнатиш устида иш олиб бормоқда. Келажакда бундай “тирик роботлар” зилзиладан кейинги вайроналар остида қолган одамларни қидиришда ёки инсон ҳаёти учун хавфли бўлган радиациявий ҳудудларни ўрганишда асосий ёрдамчига айланиши кутилмоқда.

ТехнологияРобототехникаИлм-фанКибер-организмСингапур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиСунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиКеча, 23:29Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаAmazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаКеча, 23:21Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги