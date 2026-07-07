Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалари

·26·Техно
Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалари

Vercel компанияси бош директори Гуиллермо Рауч сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиш босқичлари ва бугунги кунда ушбу соҳада юзага келаётган асосий муаммолар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йилги прототиплаш ва тажриба ўтказиш даври ортда қолиб, эндиликда компаниялар сунъий интеллектни амалиётга, хусусан, ишлаб чиқариш жараёнларига жиддий татбиқ этиш босқичига ўтмоқда. Ҳозирда Vercel платформаси орқали кунига 6 миллионта жойлаштириш (деплоймент) амалга оширилмоқда ва уларнинг ярми айнан код ёзувчи агентлар томонидан бошқарилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Рауч сунъий интеллект агентларининг иккита асосий йўналишини алоҳида таъкидлади. Биринчиси — дастурчиларга ёрдам берувчи код ёзиш агентлари бўлиб, улар дунё бўйлаб токенлар сарфини сезиларли даражада оширмоқда. Иккинчиси эса компания ички жараёнларини бошқаришга кўмаклашувчи ички агентлардир. Бироқ, бу ўринда маълумотлар хавфсизлиги ва улардан фойдаланиш ҳуқуқини назорат қилиш энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Vercel раҳбари ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун махсус Сандбох тизимини таклиф қилмоқда.

Хавфсизлик ва маълумотлар назорати

Vercel Сандбох — бу сунъий интеллект агентини маълум бир чекланган муҳитга жойлаштириш имконини берувчи воситадир. Бу орқали агент ўз интеллектини намоён қила олади, лекин у қайси маълумотларга кириши ва қайси маълумотларни ташқарига чиқариши мумкинлиги қатъий сиёсат билан назорат қилинади. Раучнинг айтишича, бу айниқса йирик корпорациялар учун жуда муҳим. Масалан, Аирбус каби компаниялар ўн йиллик махфий кодлар базасига эга ва нотўғри созланган AI воситаси бу маълумотларни булутли серверларга ўқитиш учун юбориб юбориши мумкин.

Ички корпоратив агентлар ҳақида гап кетганда, улар ходимларнинг иш самарадорлигини кескин ошириши мумкин. Масалан, савдо вакиллари энди мураккаб таҳлилий ҳисоботларни кутиб ўтирмасдан, сунъий интеллектдан қайси мижозлар базаси тезроқ ўсаётганини сўраб олишлари мумкин. Бу эса маълумотлар таҳлили учун кетадиган вақтни тежайди ва қарор қабул қилиш жараёнини тезлаштиради.

Шунингдек, Vercel раҳбари Эве деб номланган янги фреймворк ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Ушбу тизим ёрдамида агентларнинг кўрсатмалари ва кўникмаларини оддий табиий тилда шакллантириш мумкин. Бу эса дастурчи бўлмаган ходимларга ҳам AI имкониятларидан хавфсиз фойдаланиш йўлини очиб беради. Ҳозирда компаниянинг AI-шлюзи орқали ҳар куни 1 триллиондан ортиқ токен ўтмоқда, бу эса соҳанинг нақадар улкан суръатлар билан ўсаётганидан далолат беради.

Якуний хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, сунъий интеллект энди шунчаки қизиқарли ўйинчоқ эмас, балки бизнеснинг ажралмас қисмига айланмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам маҳаллий дастурчилар ва стартаплар Vercel каби платформалардан фаол фойдаланиб келишмоқда. AI агентларининг хавфсиз ва назорат қилинадиган муҳитда ишлаши келажакда корпоратив маълумотларнинг сизиб чиқишини олдини олишда асосий омил бўлиб хизмат қилади.

VercelСунъий ИнтеллектХавфсизликAI АгентларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиОлимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги