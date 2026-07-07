Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалари
Vercel компанияси бош директори Гуиллермо Рауч сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиш босқичлари ва бугунги кунда ушбу соҳада юзага келаётган асосий муаммолар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йилги прототиплаш ва тажриба ўтказиш даври ортда қолиб, эндиликда компаниялар сунъий интеллектни амалиётга, хусусан, ишлаб чиқариш жараёнларига жиддий татбиқ этиш босқичига ўтмоқда. Ҳозирда Vercel платформаси орқали кунига 6 миллионта жойлаштириш (деплоймент) амалга оширилмоқда ва уларнинг ярми айнан код ёзувчи агентлар томонидан бошқарилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Рауч сунъий интеллект агентларининг иккита асосий йўналишини алоҳида таъкидлади. Биринчиси — дастурчиларга ёрдам берувчи код ёзиш агентлари бўлиб, улар дунё бўйлаб токенлар сарфини сезиларли даражада оширмоқда. Иккинчиси эса компания ички жараёнларини бошқаришга кўмаклашувчи ички агентлардир. Бироқ, бу ўринда маълумотлар хавфсизлиги ва улардан фойдаланиш ҳуқуқини назорат қилиш энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Vercel раҳбари ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун махсус Сандбох тизимини таклиф қилмоқда.
Хавфсизлик ва маълумотлар назоратиVercel Сандбох — бу сунъий интеллект агентини маълум бир чекланган муҳитга жойлаштириш имконини берувчи воситадир. Бу орқали агент ўз интеллектини намоён қила олади, лекин у қайси маълумотларга кириши ва қайси маълумотларни ташқарига чиқариши мумкинлиги қатъий сиёсат билан назорат қилинади. Раучнинг айтишича, бу айниқса йирик корпорациялар учун жуда муҳим. Масалан, Аирбус каби компаниялар ўн йиллик махфий кодлар базасига эга ва нотўғри созланган AI воситаси бу маълумотларни булутли серверларга ўқитиш учун юбориб юбориши мумкин.
Ички корпоратив агентлар ҳақида гап кетганда, улар ходимларнинг иш самарадорлигини кескин ошириши мумкин. Масалан, савдо вакиллари энди мураккаб таҳлилий ҳисоботларни кутиб ўтирмасдан, сунъий интеллектдан қайси мижозлар базаси тезроқ ўсаётганини сўраб олишлари мумкин. Бу эса маълумотлар таҳлили учун кетадиган вақтни тежайди ва қарор қабул қилиш жараёнини тезлаштиради.
Шунингдек, Vercel раҳбари Эве деб номланган янги фреймворк ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Ушбу тизим ёрдамида агентларнинг кўрсатмалари ва кўникмаларини оддий табиий тилда шакллантириш мумкин. Бу эса дастурчи бўлмаган ходимларга ҳам AI имкониятларидан хавфсиз фойдаланиш йўлини очиб беради. Ҳозирда компаниянинг AI-шлюзи орқали ҳар куни 1 триллиондан ортиқ токен ўтмоқда, бу эса соҳанинг нақадар улкан суръатлар билан ўсаётганидан далолат беради.
Якуний хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, сунъий интеллект энди шунчаки қизиқарли ўйинчоқ эмас, балки бизнеснинг ажралмас қисмига айланмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам маҳаллий дастурчилар ва стартаплар Vercel каби платформалардан фаол фойдаланиб келишмоқда. AI агентларининг хавфсиз ва назорат қилинадиган муҳитда ишлаши келажакда корпоратив маълумотларнинг сизиб чиқишини олдини олишда асосий омил бўлиб хизмат қилади.
…