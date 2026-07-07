IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширди

·29·Техно
IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширди

IBM компанияси квант ҳисоблаш технологиялари тарихида янги саҳифа очди: бренднинг квант компьютери илк бор термоядровий энергетика учун зарур бўлган материаллар таркибини ҳисоблаб чиқди. АҚШнинг Ок-Ридж миллий лабораторияси билан ҳамкорликда амалга оширилган ушбу тадқиқот келажакда "туганмас энергия" манбаи ҳисобланган термоядровий реакторларни яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимлар квант тизими ёрдамида тритий ишлаб чиқаришда истиқболли ҳисобланган материалнинг тўққиз хил молекуляр конфигурациясини моделлаштиришга муваффақ бўлишди. Тритий аксарият замонавий термоядровий реактор лойиҳалари учун асосий ёқилғи турларидан бири саналади. IBM вакилларининг таъкидлашича, бу квант компьютерининг бундай мураккаб амалий вазифани бажарган дунёдаги илк ҳолатидир.

Янги авлод материаллари ва гибрид ёндашув

Тадқиқот марказида ФЛиБе деб номланувчи эриган туз аралашмаси (литий, бериллий ва фтор бирикмалари) турибди. Ушбу модда термоядровий реакторларда тритийни қайта тиклаш ва ажратиб олиш учун энг қулай материаллардан бири сифатида кўрилмоқда. Бироқ унинг молекуляр даражадаги хусусиятларини ўрганиш анъанавий технологиялар учун жуда мураккаб вазифа эди.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур натижага эришиш учун тадқиқотчилар гибрид услубдан фойдаланишган. Бунда квант ҳисоблашлари, Сунъий интеллект тизимлари ва экзафлопс даражасидаги суперкомпьютерлар қуввати бирлаштирилди. Бундай синергия мураккаб молекулаларнинг хатти-ҳаракатини анъанавий усулларга қараганда анча аниқроқ башорат қилиш имконини берди.

IBM мутахассисларининг тушунтиришича, моделлаштирилаётган молекулалар ҳажми ва мураккаблиги ортиб боргани сайин, классик компьютерлар учун ҳисоб-китоблар геометрик прогрессияда қийинлашиб боради. Квант компьютерлари эса ўзининг табиатига кўра атом ва молекулалар даражасидаги жараёнларни симуляция қилишга мослашган бўлиб, бу каби тадқиқотларни ўн йиллаб тезлаштириши мумкин.

Келажак энергетикаси сари қадам

Ушбу ютуқ фақатгина лаборатория тажрибаси эмас, балки тижорий термоядровий электр станцияларини қуришни яқинлаштирувчи омилдир. Тритийни самарали ишлаб чиқариш технологияси яратилиши энергетика мустақиллиги ва экологик тоза энергия манбаларига ўтишда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ўзбекистон каби энергетика барқарорлигига интилаётган давлатлар учун ҳам глобал миқёсдаги бундай технологик сакрашлар узоқ истиқболда муҳим аҳамият касб этади.

Квант технологияларининг реал саноат ва энергетика муаммоларини ҳал қила бошлаши, ушбу соҳанинг назарий назариялардан амалий қўлланиш босқичига ўтганидан далолат беради. IBM ва унинг ҳамкорлари эндиликда ҳисоб-китоблар кўламини янада кенгайтиришни ва янада мураккаб кимёвий жараёнларни моделлаштиришни режалаштирмоқда.

IBMКвант КомпьютериТермоядровий ЭнергетикаТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариVercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариБугун, 00:54Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиОлимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги