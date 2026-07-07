Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогар

·0·Спорт
Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогар

Ливерпул жамоаси сардори Виргил ван Дижк Мерсисайд клубидаги келажаги борасида жиддий саволлар остида қолмоқда. Нидерландиялик тажрибали ҳимоячининг амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи бир йил вақт қолгани сабабли, Европанинг бир қатор гранд клублари уни ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатига тушган. Хусусан, Италиянинг Милан клуби ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун айнан Ван Дижкни асосий мақсад сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хорижий нашрлар, жумладан, Goal.com маълумотларига кўра, Милан янги бош мураббийи Аморим бошчилигида таркибни тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Ван Дижк Сан Сирода Кристиан Пулишич ва Лука Модрич каби юлдузлар билан бир жамоада тўп суриши мумкин. Бу каби миш-мишлар Ливерпул мухлислари орасида хавотир уйғотмоқда, чунки жамоа сўнгги йиллардаги муваффақиятларининг асосий устунидан айрилиши мумкин.

Анфиелддаги ўзгаришлар ва кадрлар муаммоси

Ливерпул айни дамда катта ўзгаришлар даврини бошидан кечирмоқда. Юрген Клопп ва Арне Слот каби мураббийларнинг кетма-кет кетиши, шунингдек, Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон каби етакчиларнинг жамоани тарк этиши клубдаги муҳитни ўзгартириб юборди. Янги бош мураббий Андони Ираола учун Ван Дижк нафақат ҳимоя қўрғони, балки жамоа ичидаги барқарорликни таъминловчи муҳим фигура бўлиб қолмоқда.

Бироқ, Ливерпул Эчо нашри бу хабарларни рад этиб, клуб раҳбарияти сардорни жамоада олиб қолиш ниятида эканини таъкидламоқда. Шунга қарамай, шартнома муддати қисқариб бораётгани ва футболчининг янги чақириқларга очиқлиги трансфер эҳтимолини йўққа чиқармайди. Милан билан бир қаторда Туркиянинг Фенербахче клуби ҳам футболчига қизиқиш билдираётгани айтилмоқда.

Ливерпулнинг ҳимоя чизиғидаги муаммолар фақат Ван Дижк билан чекланиб қолмайди. Жамоанинг яна бир ҳимоячиси Джо Гомес ҳам ўз келажаги борасида бир қарорга келмаганини маълум қилган. Ибраима Конате аллақачон Реал Мадрид сафига ўтиб кетганини ҳисобга олсак, Ван Дижк ва Гомеснинг ҳам кетиши Ираола ихтиёрида фақатгина Жеремй Жакқует ва Гиованни Леони каби тажрибасиз ёшларни қолдириши мумкин.

Клубнинг ярим ҳимоя чизиғида ҳам вазият барқарор эмас. Академиядан чиққан Куртис Жонесга Италиянинг бошқа бир гранди — Интер жиддий қизиқиш билдирмоқда. Ливерпул ўз тарбияланувчисини 35 миллион фунт стерлингга баҳолаётган бўлса, миланликлар ҳозирча 22 миллион фунт таклиф қилишмоқда. Ҳозирча Жонес билан шартномани узайтириш бўйича музокаралар тўхтаб қолган.

ЛиверпулМиланВиргил ван ДижкТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:57Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингПортугалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингКеча, 22:51Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиПортугалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиКеча, 22:47ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...Кеча, 22:40Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиЧелси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди