Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогар
Ливерпул жамоаси сардори Виргил ван Дижк Мерсисайд клубидаги келажаги борасида жиддий саволлар остида қолмоқда. Нидерландиялик тажрибали ҳимоячининг амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи бир йил вақт қолгани сабабли, Европанинг бир қатор гранд клублари уни ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатига тушган. Хусусан, Италиянинг Милан клуби ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун айнан Ван Дижкни асосий мақсад сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хорижий нашрлар, жумладан, Goal.com маълумотларига кўра, Милан янги бош мураббийи Аморим бошчилигида таркибни тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Агар трансфер амалга ошса, Ван Дижк Сан Сирода Кристиан Пулишич ва Лука Модрич каби юлдузлар билан бир жамоада тўп суриши мумкин. Бу каби миш-мишлар Ливерпул мухлислари орасида хавотир уйғотмоқда, чунки жамоа сўнгги йиллардаги муваффақиятларининг асосий устунидан айрилиши мумкин.
Анфиелддаги ўзгаришлар ва кадрлар муаммосиЛиверпул айни дамда катта ўзгаришлар даврини бошидан кечирмоқда. Юрген Клопп ва Арне Слот каби мураббийларнинг кетма-кет кетиши, шунингдек, Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон каби етакчиларнинг жамоани тарк этиши клубдаги муҳитни ўзгартириб юборди. Янги бош мураббий Андони Ираола учун Ван Дижк нафақат ҳимоя қўрғони, балки жамоа ичидаги барқарорликни таъминловчи муҳим фигура бўлиб қолмоқда.
Бироқ, Ливерпул Эчо нашри бу хабарларни рад этиб, клуб раҳбарияти сардорни жамоада олиб қолиш ниятида эканини таъкидламоқда. Шунга қарамай, шартнома муддати қисқариб бораётгани ва футболчининг янги чақириқларга очиқлиги трансфер эҳтимолини йўққа чиқармайди. Милан билан бир қаторда Туркиянинг Фенербахче клуби ҳам футболчига қизиқиш билдираётгани айтилмоқда.
Ливерпулнинг ҳимоя чизиғидаги муаммолар фақат Ван Дижк билан чекланиб қолмайди. Жамоанинг яна бир ҳимоячиси Джо Гомес ҳам ўз келажаги борасида бир қарорга келмаганини маълум қилган. Ибраима Конате аллақачон Реал Мадрид сафига ўтиб кетганини ҳисобга олсак, Ван Дижк ва Гомеснинг ҳам кетиши Ираола ихтиёрида фақатгина Жеремй Жакқует ва Гиованни Леони каби тажрибасиз ёшларни қолдириши мумкин.
Клубнинг ярим ҳимоя чизиғида ҳам вазият барқарор эмас. Академиядан чиққан Куртис Жонесга Италиянинг бошқа бир гранди — Интер жиддий қизиқиш билдирмоқда. Ливерпул ўз тарбияланувчисини 35 миллион фунт стерлингга баҳолаётган бўлса, миланликлар ҳозирча 22 миллион фунт таклиф қилишмоқда. Ҳозирча Жонес билан шартномани узайтириш бўйича музокаралар тўхтаб қолган.
…