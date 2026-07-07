Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этди

·0·Техно
Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этди

Механик клавиатуралари билан дунёга танилган Кейчрон бренди кутилмаганда ўз йўналишини кенгайтириб, юқори технологияли Тундерболт 5 Докк (14-ин-1) қурилмасини намойиш этди. Бу янгилик компания учун мутлақо янги маҳсулот тури бўлиб, у энг замонавий маълумот узатиш стандартларини қўллаб-қувватлаши билан профессионал фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тундерболт 5 стандарти бозорда ҳали жуда янги ҳисобланади ва бундай технологияга эга аксессуарлар сони бармоқ билан санарли даражада кам. Кейчрон ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ихчам, аммо функционал жиҳатдан бой бўлган металл корпусли док-станцияни таклиф қилмоқда. Қурилманинг нархи 350 доллар этиб белгиланган бўлиб, бу унинг премиум сегментга мансублигидан далолат беради.

Кенгайтирилган уланиш имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, янги док-станция жами 14 та портни ўз ичига олади. Бу эса ноутбук ёки стационар компьютер имкониятларини максимал даражага кўтаришга хизмат қилади. Қурилма таркибидан қуйидаги портлар ўрин олган:

  • Учта Тундерболт 5 порти;
  • Иккита HDMI видео чиқиши;
  • Тўртта USB 3.2 ва битта USB-C 10Гб портлари;
  • СД ва микроСД хотира карталари учун слотлар;
  • РЖ45 2.5Gб тармоқ улагичи;
  • 3.5 мм аудио чиқиши.
Ушбу портлар мажмуаси бир вақтнинг ўзида бир нечта мониторларни улаш, юқори тезликдаги ташқи хотира қурилмалари билан ишлаш ва барқарор интернет алоқасини таъминлаш имконини беради. Айниқса, видео монтаж усталари ва график дизайнерлар учун Тундерболт 5 нинг ўтказувчанлик қобилияти катта устунлик беради.

Қувват ва дизайн хусусиятлари

Кейчрон Тундерболт 5 Докк нафақат маълумот узатади, балки уланган ноутбукни 140 В гача қувват билан таъминлай олади. Бу замонавий MacBook Pro ва бошқа кучли ноутбукларни тўлиқ тезликда зарядлаш учун етарлидир. Қурилманинг ўзи билан бирга жамланмада 180 В қувватга эга GaN (галлий нитриди) технологияси асосидаги қувватлаш блоки ва битта Тундерболт 5 кабели тақдим этилади.

Қурилманинг корпуси тўлиқ металлдан ишланган бўлиб, у нафақат чидамлиликни таъминлайди, балки иш жараёнида иссиқликни самарали тарқатишга ҳам ёрдам беради. Док-станциянинг ўлчамлари 165 х 98 х 53 мм ни ташкил этади, вазни эса 856 граммга тенг. Бу унинг стол устида барқарор туришини ва кўп жой эгалламаслигини кафолатлайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Тундерболт 5 қўллаб-қувватловчи ноутбуклар (масалан, янги авлод MacBook моделлари) оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Кейчрон компаниясининг ушбу маҳсулоти профессионал иш станциясини шакллантирмоқчи бўлган фойдаланувчилар учун энг мақбул ечимлардан бирига айланиши мумкин.

КейчронТундерболт 5ТехнологияГаджетНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59Олимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиОлимлар суваракларни масофадан бошқариладиган кибер-роботларга айлантиришдиКеча, 23:57Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиСунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширдиКеча, 23:29Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаAmazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаКеча, 23:21Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги