Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этди
Механик клавиатуралари билан дунёга танилган Кейчрон бренди кутилмаганда ўз йўналишини кенгайтириб, юқори технологияли Тундерболт 5 Докк (14-ин-1) қурилмасини намойиш этди. Бу янгилик компания учун мутлақо янги маҳсулот тури бўлиб, у энг замонавий маълумот узатиш стандартларини қўллаб-қувватлаши билан профессионал фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тундерболт 5 стандарти бозорда ҳали жуда янги ҳисобланади ва бундай технологияга эга аксессуарлар сони бармоқ билан санарли даражада кам. Кейчрон ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ихчам, аммо функционал жиҳатдан бой бўлган металл корпусли док-станцияни таклиф қилмоқда. Қурилманинг нархи 350 доллар этиб белгиланган бўлиб, бу унинг премиум сегментга мансублигидан далолат беради.
Кенгайтирилган уланиш имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, янги док-станция жами 14 та портни ўз ичига олади. Бу эса ноутбук ёки стационар компьютер имкониятларини максимал даражага кўтаришга хизмат қилади. Қурилма таркибидан қуйидаги портлар ўрин олган:
- Учта Тундерболт 5 порти;
- Иккита HDMI видео чиқиши;
- Тўртта USB 3.2 ва битта USB-C 10Гб портлари;
- СД ва микроСД хотира карталари учун слотлар;
- РЖ45 2.5Gб тармоқ улагичи;
- 3.5 мм аудио чиқиши.
Қувват ва дизайн хусусиятлариКейчрон Тундерболт 5 Докк нафақат маълумот узатади, балки уланган ноутбукни 140 В гача қувват билан таъминлай олади. Бу замонавий MacBook Pro ва бошқа кучли ноутбукларни тўлиқ тезликда зарядлаш учун етарлидир. Қурилманинг ўзи билан бирга жамланмада 180 В қувватга эга GaN (галлий нитриди) технологияси асосидаги қувватлаш блоки ва битта Тундерболт 5 кабели тақдим этилади.
Қурилманинг корпуси тўлиқ металлдан ишланган бўлиб, у нафақат чидамлиликни таъминлайди, балки иш жараёнида иссиқликни самарали тарқатишга ҳам ёрдам беради. Док-станциянинг ўлчамлари 165 х 98 х 53 мм ни ташкил этади, вазни эса 856 граммга тенг. Бу унинг стол устида барқарор туришини ва кўп жой эгалламаслигини кафолатлайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам Тундерболт 5 қўллаб-қувватловчи ноутбуклар (масалан, янги авлод MacBook моделлари) оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Кейчрон компаниясининг ушбу маҳсулоти профессионал иш станциясини шакллантирмоқчи бўлган фойдаланувчилар учун энг мақбул ечимлардан бирига айланиши мумкин.
…