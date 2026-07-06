Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширди

·0·Техно
Сунъий интеллект инқилоби: VKАE тизими GPU унумдорлигини 23 бараваргача оширди

Сунъий интеллект (AI) саноатида ҳисоблаш ресурслари учун пойга давом этаётган бир пайтда, асосий эътибор янги моделларни яратишдан кўра, мавжуд инфратузилма самарадорлигини оширишга қаратилмоқда. Видрафт компанияси томонидан тақдим этилган VKАE инференс тезлаштириш тизими ушбу йўналишда улкан сакрашни амалга оширди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, янги технология аппарат қисмини ўзгартирмасдан туриб, мавжуд GPU (график процессорлар) унумдорлигини айрим сценарийларда 23 бараваргача ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технологияга бўлган қизиқиш замонавий AI сервисларининг иқтисодиёти билан боғлиқ. Катта тил моделини ўқитиш бир марта амалга оширилса-да, унинг инференс жараёни — яни фойдаланувчи сўровларига жавоб генерация қилиш босқичи доимий равишда давом этади. Айнан инференс харажатлари булутли хизматлар ва корпоратив сунъий интеллект платформаларининг асосий эксплуатация харажатларини белгилайди. VKАE тизими мавжуд тезлаткичларнинг ўзига хос "дастурий кенгайтмаси" сифатида намоён бўлмоқда.

Янги авлод оптимизацияси

Микросхема ишлаб чиқарувчилари янги авлод GPU қурилмаларини яратишга эътибор қаратса, VKАE каби тизимлар паст даражадаги дастурий таъминотни оптималлаштириш орқали бор имкониятдан максимал фойдаланишга интилади. Бу жараён ҳисоблаш ядролари ва вазифаларни режалаштириш механизмларини қайта кўриб чиқишни ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, синовлар NVIDIA B200 график тезлаткичида ўтказилган ва натижалар кутилганидан ҳам юқори бўлган.

Синовлар давомида бир нечта моделлар бўйича базавий тизимларга нисбатан бир неча баробар юқори тезлик қайд этилди. Энг муҳими, ишлаб чиқувчилар ўлчовлар давомида жавоблар сифатининг пасайиши ёки моделларнинг аниқлиги ёмонлашиши кузатилмаганини алоҳида таъкидламоқда. Бу AI тизимларининг ишончлилигини сақлаб қолган ҳолда харажатларни кескин камайтириш имконини беради.

Энг ҳайратланарли натижалардан бири Qwen3.5-35Б-А3Б модели намойишида қайд этилди. Юқори даражадаги параллел юклама остида тизим сониясига 10 мингдан ортиқ токен (матн бирлиги) генерация қилиш унумдорлигини кўрсатди. Бироқ, реал шароитдаги турли хил сўровлар учун бу кўрсаткич сониясига тахминан 455 токенни ташкил этган. Бу шуни англатадики, самарадорлик кўрсаткичи бевосита юклама характерига боғлиқ.

Интеграция ва очиқлик

VKАE тизимининг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • NVIDIA B200 каби замонавий тезлаткичларда юқори ўтказувчанлик;
  • OpenAI API интерфейслари билан тўлиқ мос келиши;
  • Мавжуд инфратузилмага деярли ўзгаришларсиз интеграция қилиш имконияти;
  • Натижаларнинг қайта такрорланувчанлиги ва шаффофлиги.
Лойиҳа муаллифларининг фикрича, натижаларни мустақил равишда текшириш имконияти бундай технологияларга бўлган ишончнинг асосий мезони бўлиши керак. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар модел вазнлари ва оптималлаштирилган муҳитни ўз ичига олган махсус контейнерни ҳам тақдим этишган. Ҳозирча VKАE тизимининг аниқ ишлаш механизми сир тутилмоқда, бироқ технология ҳақидаги батафсил илмий мақола яқин орада эълон қилиниши кутилмоқда.

Ўзбекистон каби AI технологиялари энди ривожланаётган ҳудудлар учун бундай ечимлар жуда муҳим. Бу қимматбаҳо янги серверларни сотиб олмасдан, мавжуд техник базадан фойдаланган ҳолда кучли AI хизматларини йўлга қўйиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида маҳаллий стартаплар ва IT-компаниялар учун технологик тўсиқларни камайтиради.

Сунъий IntelлектNVIDIAGPUТехнологияVKАE
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаAmazon рақобатчиси Bookshop.org ва Kobo ҳамкорлиги: Электрон китоблар бозори ўзгармоқдаБугун, 23:21Belkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли ва 45 ваттли янги ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 22:56Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Бугун, 22:45Google фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаGoogle фойдаланувчилар маълумотларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқдаБугун, 22:29Yandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиYandex Го иловасида Троика транспорт карталарини бошқариш имконияти пайдо бўлдиБугун, 22:24Коммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиКоммелл компанияси Core Ultra 7 366Ҳ процессорли ихчам платани тақдим этдиБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги