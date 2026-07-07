Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушди

·0·Техно
Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушди

Технологиялар оламида сунъий интеллект (AI) имкониятларидан ғаразли мақсадларда фойдаланиш ҳолатлари ортиб бораётган бир пайтда, киберхавфсизлик соҳасида янги ечим пайдо бўлди. Сави Секуритй стартапи оддий фойдаланувчиларни AI орқали амалга ошириладиган мураккаб фирибгарликлардан, жумладан, овозни сохталаштириш ва виртуал ўғирлаш каби таҳдидлардан ҳимоя қилишга қаратилган мобил иловани тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур лойиҳага соҳада катта тажрибага эга бўлган ака-ука Патрик ва Раян Кўглинлар асос солишган. Патрик аввалроқ Cisco ва Сплунк компанияларида хавфсизлик маҳсулотлари бўйича юқори лавозимларда ишлаган бўлса, Раян Apple ва Spotify каби гигантларда истеъмолчи маҳсулотлари билан шуғулланган. Сави иловаси iPhone ва Android платформалари учун расман чиқарилди ва лойиҳа аллақачон Акрев Капитал бошчилигидаги инвесторлардан 7 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга улгурди.

Шахсий фожиадан туғилган ғоя

Сави Секуритй лойиҳасининг пайдо бўлишига асосчиларнинг оиласида юз берган мудҳиш воқеа сабаб бўлган. Патрик Кўглиннинг онасига номаълум шахсдан қўнғироқ бўлиб, гўшакда унинг қизининг рақами акс этган. Сунъий интеллект ёрдамида қизининг овози ва қичқириғи шунчалик реалистик тарзда сохталаштирилган эдики, она бунга шубҳа қилмаган. Фирибгарлар қизни гаровга олганликларини айтиб, зудлик билан пул талаб қилишган.

Бахтли тасодиф туфайли она ўзини йўқотмай, қизига қайта қўнғироқ қилган ва унинг соғ-омон эканлигини аниқлаган. Ушбу воқеа Патрикни чуқур ўйга толдирди: илгари фақат ҳукумат идоралари ёки йирик корпорацияларга қарши қўлланилган мураккаб кибер-ҳужум усуллари энди оддий одамларга, ҳатто кекса ёшли инсонларга қарши ишлатилмоқда.

Технологик ҳимоя қандай ишлайди?

Сави иловаси фойдаланувчиларни матнли хабарлар, электрон почта ва телефон қўнғироқлари орқали келадиган шубҳали контентдан ҳимоя қилади. Тизим реал вақт режимида келаётган маълумотларни таҳлил қилиб, уларда сунъий интеллект элементлари ёки фирибгарлик аломатлари бор-йўқлигини текширади. Бу, айниқса, яқинларининг овозини нусхалаш орқали амалга ошириладиган "Деэпфаке" ҳужумларига қарши курашда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон шароитида ҳам сўнгги пайтларда Telegram ва бошқа мессенжерлар орқали танишларнинг овозли хабарларини сохталаштириб, пул сўраш ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Сави каби иловалар нафақат АҚШда, балки бутун дунёда, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам рақамли хавфсизликни таъминлашда долзарб воситага айланиши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, кибержиноятчилар эндиликда очиқ манбалардаги ижтимоий тармоқлардан олинган бир неча сониялик видео ёки аудио ёзувлар орқали ҳар қандай инсоннинг овозини мукаммал нусхалай оладилар. Сави Секуритй жамоаси эса ушбу технологик пойгада фойдаланувчилар томонида туриб, уларга ишончли "қалқон" тақдим этишни мақсад қилган.

СавиСунъий ИнтеллектКиберхавфсизликСтартапДеэпфаке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиClaude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиБугун, 17:23Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторNothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторБугун, 16:58Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиBaseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиБугун, 15:50Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиРосатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиБугун, 15:29Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги