Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушди
Технологиялар оламида сунъий интеллект (AI) имкониятларидан ғаразли мақсадларда фойдаланиш ҳолатлари ортиб бораётган бир пайтда, киберхавфсизлик соҳасида янги ечим пайдо бўлди. Сави Секуритй стартапи оддий фойдаланувчиларни AI орқали амалга ошириладиган мураккаб фирибгарликлардан, жумладан, овозни сохталаштириш ва виртуал ўғирлаш каби таҳдидлардан ҳимоя қилишга қаратилган мобил иловани тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур лойиҳага соҳада катта тажрибага эга бўлган ака-ука Патрик ва Раян Кўглинлар асос солишган. Патрик аввалроқ Cisco ва Сплунк компанияларида хавфсизлик маҳсулотлари бўйича юқори лавозимларда ишлаган бўлса, Раян Apple ва Spotify каби гигантларда истеъмолчи маҳсулотлари билан шуғулланган. Сави иловаси iPhone ва Android платформалари учун расман чиқарилди ва лойиҳа аллақачон Акрев Капитал бошчилигидаги инвесторлардан 7 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга улгурди.
Шахсий фожиадан туғилган ғояСави Секуритй лойиҳасининг пайдо бўлишига асосчиларнинг оиласида юз берган мудҳиш воқеа сабаб бўлган. Патрик Кўглиннинг онасига номаълум шахсдан қўнғироқ бўлиб, гўшакда унинг қизининг рақами акс этган. Сунъий интеллект ёрдамида қизининг овози ва қичқириғи шунчалик реалистик тарзда сохталаштирилган эдики, она бунга шубҳа қилмаган. Фирибгарлар қизни гаровга олганликларини айтиб, зудлик билан пул талаб қилишган.
Бахтли тасодиф туфайли она ўзини йўқотмай, қизига қайта қўнғироқ қилган ва унинг соғ-омон эканлигини аниқлаган. Ушбу воқеа Патрикни чуқур ўйга толдирди: илгари фақат ҳукумат идоралари ёки йирик корпорацияларга қарши қўлланилган мураккаб кибер-ҳужум усуллари энди оддий одамларга, ҳатто кекса ёшли инсонларга қарши ишлатилмоқда.
Технологик ҳимоя қандай ишлайди?Сави иловаси фойдаланувчиларни матнли хабарлар, электрон почта ва телефон қўнғироқлари орқали келадиган шубҳали контентдан ҳимоя қилади. Тизим реал вақт режимида келаётган маълумотларни таҳлил қилиб, уларда сунъий интеллект элементлари ёки фирибгарлик аломатлари бор-йўқлигини текширади. Бу, айниқса, яқинларининг овозини нусхалаш орқали амалга ошириладиган "Деэпфаке" ҳужумларига қарши курашда муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистон шароитида ҳам сўнгги пайтларда Telegram ва бошқа мессенжерлар орқали танишларнинг овозли хабарларини сохталаштириб, пул сўраш ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Сави каби иловалар нафақат АҚШда, балки бутун дунёда, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам рақамли хавфсизликни таъминлашда долзарб воситага айланиши мумкин.
Экспертларнинг таъкидлашича, кибержиноятчилар эндиликда очиқ манбалардаги ижтимоий тармоқлардан олинган бир неча сониялик видео ёки аудио ёзувлар орқали ҳар қандай инсоннинг овозини мукаммал нусхалай оладилар. Сави Секуритй жамоаси эса ушбу технологик пойгада фойдаланувчилар томонида туриб, уларга ишончли "қалқон" тақдим этишни мақсад қилган.
…