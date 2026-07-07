Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқда

·0·Авто
Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқда

Буюк Британия автомобил бозорида жиддий инқироз кузатилмоқда: ҳар йили мамлакат йўлларидан 750 мингга яқин транспорт воситаси расмий ҳисоботлардан ғойиб бўлмоқда. Ушбу автомобилларнинг катта қисми ўғирланган, ноқонуний равишда қисмларга ажратилган ёки сохта давлат рақамлари билан ҳаракатланмоқда, бу эса мамлакатда жиноятчилик ва суғурта харажатларининг ошишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Веҳикле Рекйклерс Ассосиатион (Автомобилларни қайта ишлаш ассоциацияси) раҳбари Энди Латамнинг Autocar нашрига маълум қилишича, автомобилларнинг бундай миқёсда йўқолиши савдо соҳасидаги айрим бўшлиқлар билан боғлиқ. ДВЛА (Ҳайдовчилар ва транспорт воситаларини лицензиялаш агентлиги) маълумотларига кўра, ҳар йили 650 мингдан 841 минггача автомобилнинг кейинги тақдири номаълумлигича қолмоқда.

Ноқонуний экспорт ва "қора" бозор муаммоси

Латамнинг таъкидлашича, гарчи айрим автомобиллар фойдаланишдан чиқарилгани ҳақида қонуний рўйхатдан ўтказилса-да, уларнинг аксарияти ҳужжатларсиз чет элга экспорт қилинмоқда ёки яширин цехларда қисмларга ажратилмоқда. Назоратнинг сустлиги жиноятчиларга контейнерлар орқали эҳтиёт қисмлар ва шиналарни хорижга юбориш имконини бермоқда. Шунингдек, лицензиясиз шахслар томонидан йиғилган деталлар онлайн савдо платформаларида эркин сотилмоқда.

Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, Буюк Британияда 1000 дан ортиқ лицензиясиз автомобил қисмларга ажратувчи корхоналар фаолият юритмоқда. Бундай ноқонуний бизнес нафақат йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солади, балки барча ҳайдовчилар учун суғурта мукофотларининг (инсурансе премиуms) миқдори ошишига ҳам олиб келади.

Сохта рақамлар ва назорат тизимидаги камчиликлар

Жиноятчилар ўғирланган автомобилларнинг шахсини яшириш ва АНPR (автоматик рақам таниш камералари) тизимини алдаш учун "арвоҳ" ёки сохта рақамлардан кенг фойдаланмоқда. Британия йўлларидаги камералар кунига 100 миллионга яқин рақамни сканер қилади, бироқ уларнинг 1-2 фоизи ўқиб бўлмайдиган ёки нотўғри маълумот берувчи рақамлардир. Мутахассисларнинг фикрича, бу кўрсаткичнинг салмоқли қисми қасддан амалга оширилган фирибгарлик натижасидир.

Мотор Инсурерс' Буреау (МИБ) вакили Мартин Саундерснинг сўзларига кўра, сохта рақамлардан фойдаланиш гиёҳванд моддалар савдоси, уюшган жиноятчилик ва жарималардан қочиш каби ҳуқуқбузарликлар билан бевосита боғлиқ. "Давлат рақамлари автомобилни аниқлашнинг ягона ойнасидир. Йўлларимизда кўринмас бўлиб ҳаракатланаётган ҳайдовчилар келтираётган зарарга тоқат қилиб бўлмайди", — дейди у.

Қонунчиликка кўра, ҳар қандай автомобил экспорт қилинишидан олдин ДВЛА хабардор қилиниши, яроқсиз ҳолга келганлари эса махсус рухсатномага эга марказларда утилизация қилиниши шарт. Бироқ амалиётда ушбу тартиб-қоидаларга риоя қилинмаслиги Британия автомобил бозорини "ёввойи ғарб"га айлантирмоқда. Бу каби ҳолатлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим дарс бўлиб, автомобиллар ҳисобини юритишда рақамли назоратни кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Буюк БританияАвтомобил ЎғрилигиЭкспортЖиноятчиликСохта Рақамлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 17:24Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиPeugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиБугун, 16:24Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинМосква транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинБугун, 14:50Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиPolestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиБугун, 13:28Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиҲеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиБугун, 12:24Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди