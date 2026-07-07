Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқарилади

·0·Авто
Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқарилади

Франциянинг машҳур Peugeot бренди Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда икки янги флагман электромобилни бозорга чиқаришга тайёрланмоқда. Ушбу лойиҳа доирасида яратилаётган моделлар бренднинг энг йирик ва технологик жиҳатдан илғор автомобиллари бўлиши кутилмоқда. Гарчи автомобиллар Хитой платформасига асосланган бўлса-да, компания раҳбарияти улар ҳар жиҳатдан ҳақиқий Peugeot руҳини сақлаб қолишига вада бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Пекин автосалонида тақдим этилган концепт-карлар асосида яратиладиган ушбу моделлар Д-сегментига мансуб бўлиб, улардан бири Peugeot 508 услубидаги универсалликни, иккинчиси эса бренднинг Европадаги барча моделларидан йирикроқ бўлган кроссоверни ўзида мужассам этади. Autocar нашрига берган интервюсида Peugeot бош директори Алаин Фавей янги лойиҳа оддийгина "ребадгинг" (бошқа бренд номини ёпиштириш) эмас, балки чуқур муҳандислик ҳамкорлиги эканини таъкидлади.

Хитой технологияси ва француз дизайни уйғунлиги

Янги электромобиллар Донгфенг компаниясининг архитектураси ва куч агрегатларига таянса-да, уларнинг ташқи кўриниши ва интерер дизайни учун 100 фоиз Peugeot мутахассислари масъул бўлади. Бу эса автомобилнинг ҳайдаш характеристикаси ва салон қулайлиги бренд мухлислари ўрганган юқори стандартларга жавоб беришини англатади. Алаин Фавейнинг сўзларига кўра, бу моделлар дизайн ва фойдаланувчи тажрибаси нуқтаи назаридан "ҳақиқий Peugeot" бўлиб қолади.

Стратегик жиҳатдан ушбу қадам Peugeot учун Хитой бозорида ўз мавқейини мустаҳкамлаш имконини беради. Маълумки, Хитой автомобил бозори ҳозирда дунёдаги энг йирик ва рақобатбардош электромобиллар майдони ҳисобланади. Маҳаллий ҳамкор билан ишлаш ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва бозордаги талабга тезроқ мослашишга хизмат қилади.

Европа бозори учун кутилмаган қарор

Лойиҳа доирасидаги энг қизиқарли жиҳат шундаки, ушбу янги флагманлар Европа бозорида сотилмайди. Компания раҳбари Алаин Фавей бу моделларни Европага олиб келиш режалаштирилмаганини расман тасдиқлади. Бунинг асосий сабаби сифатида янги автомобилларнинг ўлчамлари Европа стандартлари учун ўта йириклиги ва улар айнан Хитой истеъмолчиларининг дидига мослаб яратилгани кўрсатилган.

Peugeot Европадаги стратегиясини Stellantis корпорациясининг ўз платформаларига асосланган ҳолда давом эттиради. 2030-йилга қадар бренд ўзининг минтақавий линиясини янгилашни мақсад қилган. Ушбу режа доирасида қуйидаги моделлар ишлаб чиқарилиши кутилмоқда:

  • Янги авлод э-208 супермини модели;
  • Янги Peugeot 308 хатчбекининг электр версияси;
  • Францияда ишлаб чиқариладиган учта янги К-сегмент модели.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ушбу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин, чунки Peugeot кўпинча Хитойда ишлаб чиқарилган моделларини экспорт бозорларига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам йўналтиради. Агар ушбу флагманлар экспорт учун тасдиқланса, маҳаллий ҳайдовчилар Peugeot брендининг энг ҳашаматли ва йирик электромобилларини синаб кўриш имконига эга бўлишлари мумкин.

PeugeotДонгфенгЭлектромобилАвтоХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 17:24Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиPeugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиБугун, 16:24Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинМосква транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинБугун, 14:50Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиPolestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиБугун, 13:28Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиҲеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиБугун, 12:24Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди