Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқарилади
Франциянинг машҳур Peugeot бренди Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда икки янги флагман электромобилни бозорга чиқаришга тайёрланмоқда. Ушбу лойиҳа доирасида яратилаётган моделлар бренднинг энг йирик ва технологик жиҳатдан илғор автомобиллари бўлиши кутилмоқда. Гарчи автомобиллар Хитой платформасига асосланган бўлса-да, компания раҳбарияти улар ҳар жиҳатдан ҳақиқий Peugeot руҳини сақлаб қолишига вада бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Пекин автосалонида тақдим этилган концепт-карлар асосида яратиладиган ушбу моделлар Д-сегментига мансуб бўлиб, улардан бири Peugeot 508 услубидаги универсалликни, иккинчиси эса бренднинг Европадаги барча моделларидан йирикроқ бўлган кроссоверни ўзида мужассам этади. Autocar нашрига берган интервюсида Peugeot бош директори Алаин Фавей янги лойиҳа оддийгина "ребадгинг" (бошқа бренд номини ёпиштириш) эмас, балки чуқур муҳандислик ҳамкорлиги эканини таъкидлади.
Хитой технологияси ва француз дизайни уйғунлигиЯнги электромобиллар Донгфенг компаниясининг архитектураси ва куч агрегатларига таянса-да, уларнинг ташқи кўриниши ва интерер дизайни учун 100 фоиз Peugeot мутахассислари масъул бўлади. Бу эса автомобилнинг ҳайдаш характеристикаси ва салон қулайлиги бренд мухлислари ўрганган юқори стандартларга жавоб беришини англатади. Алаин Фавейнинг сўзларига кўра, бу моделлар дизайн ва фойдаланувчи тажрибаси нуқтаи назаридан "ҳақиқий Peugeot" бўлиб қолади.
Стратегик жиҳатдан ушбу қадам Peugeot учун Хитой бозорида ўз мавқейини мустаҳкамлаш имконини беради. Маълумки, Хитой автомобил бозори ҳозирда дунёдаги энг йирик ва рақобатбардош электромобиллар майдони ҳисобланади. Маҳаллий ҳамкор билан ишлаш ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва бозордаги талабга тезроқ мослашишга хизмат қилади.
Европа бозори учун кутилмаган қарорЛойиҳа доирасидаги энг қизиқарли жиҳат шундаки, ушбу янги флагманлар Европа бозорида сотилмайди. Компания раҳбари Алаин Фавей бу моделларни Европага олиб келиш режалаштирилмаганини расман тасдиқлади. Бунинг асосий сабаби сифатида янги автомобилларнинг ўлчамлари Европа стандартлари учун ўта йириклиги ва улар айнан Хитой истеъмолчиларининг дидига мослаб яратилгани кўрсатилган.
Peugeot Европадаги стратегиясини Stellantis корпорациясининг ўз платформаларига асосланган ҳолда давом эттиради. 2030-йилга қадар бренд ўзининг минтақавий линиясини янгилашни мақсад қилган. Ушбу режа доирасида қуйидаги моделлар ишлаб чиқарилиши кутилмоқда:
- Янги авлод э-208 супермини модели;
- Янги Peugeot 308 хатчбекининг электр версияси;
- Францияда ишлаб чиқариладиган учта янги К-сегмент модели.
…